이영순 울산시설공단 이사장 후보 "손혜원 보고 용기 얻어"

큰사진보기 ▲15일 울산시의회에서 울산시 민선 9기 첫 울산시설공단 이사장 후보자의 인사청문회가 열려 이영순 후보자가 답변하고 있다 ⓒ 울산시의회 관련사진보기

AD

울산시 민선 9기 첫 울산시설공단 이사장 후보자의 인사청문회가 16일 열렸다.이영순 후보자는 진보당의 핵심 인사로 울산 동구청장과 국회의원을 지낸 바 있어 울산시의회에서 다수당을 차지하고 있는 국민의힘 시의원들의 파상 공세가 이어졌다.특히 후보자의 배우자인 김창현 전 울산 동구청장과 연관 짓는 질문이 이어지면서 이영순 후보자와 시의원 간 설전이 벌어지기도 했고 '구청장과 국회의원을 지낸 인사가 왜 시설공단 이사장에?'라는 질문이 이어졌다.국민의힘 공진혁 시의원은 "이영순 후보자는 동구청장과 국회의원을 역임, 또 국회에서도 행자위나 건설교통부 경험을 두루 갖추신 분인데도 시설관리공단에 지원해 주셔서 감사하다"라면서도 "보다 더 낮은 직급에 나선 이유"를 물었다. 같은 당 김기환 시의원도 같은 질문을 했다.이영순 후보자는 "공단을 바꾸고 싶은 것들이 있었서라고 봐도 되겠나"라는 질문에 긍정했다.이 후보자는 "일하고 싶었다. 이전에는 '일을 하고 싶어도 자리가 없다'라고 느꼈지만 지금은 '내가 이 정도 경험과 경력을 가지고 뭔가 지원을 하면 될 수도 있지 않을까'라고 하는 희망을 가지고 신청을 하게 됐다"라고 답했다.그러면서 "신청하는 데 있어 가장 크게 용기를 얻게 한 사람이 있다. 목포에서 시의원으로 당선된 손혜원 의원"이라며 "손 의원은 국회의원을 하신 분임에도 목포로 내려가 시의원을 하는 걸 보면서 '아, 저렇게도 일할 수 있겠구나'라는 생각을 했다"라고 밝혔다.이어 "제가 '가지고 있는 경험을 갖고 일할 수 있다면 참 좋겠다'라는 생각 속에서 사실 여러 고민을 했다"라며 "하지만, 일을 하기로 마음먹고 신청을 하게 된 것"이라고 덧붙였다.국민의힘 시의원은 "이사장 공고가 난 날보다 일찍 등록 서류를 발급받았다"라고 의문을 제기했다.이영순 후보자는 "유튜브를 많이 보는 편이라 (민선9기 들어서 하는)시설공단의 업무보고 하는 것을 보게 됐다"라며 "(김상욱 시장과 공단 관계자 간의 질의 응답)장면을 보면서 굉장히 안타까운 마음이 들었다. 관심을 가지다 시설공단 이사장이 사퇴하고, 시장이 '모집 공고를 해달라'고 하는 말을 들었다"라고 의문을 일축했다.청문회 후 인사청문특별위원회 이장걸 위원장은 "이번 인사청문회는 울산시설공단을 이끌 수 있는 전문성과 경영 역량을 갖추고 있는지, 정치적·외부적 영향으로부터 독립해 공단을 공정하게 운영할 수 있는지를 확인하는 자리였다"라고 밝혔다.한편, 울산시설공단 이사장 후보자 인사청문특별위원회는 16일 인사청문회를 마친 뒤, 19일 제3차 회의를 열어 인사청문경과보고서 채택 여부를 심사할 예정이다.