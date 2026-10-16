"내란보다 중죄"… 특검, '평양 무인기' 윤석열 징역 30년 구형

큰사진보기 ▲윤석열(왼쪽)과 평양에 추락한 무인기. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김용대 드론작전사령관, 내란특검 출석북한 무인기 침투 작전에 관여한 혐의를 받는 김용대 드론작전사령관. 2025-07-17 ⓒ 이정민 관련사진보기

12·3 비상계엄 선포 명분을 만들기 위해 북한 평양에 무인기를 투입하도록 지시한 혐의로 1심에서 징역 30년을 선고받은 윤석열씨에게 내란특검이 항소심에서도 징역 30년을 구형했다.특검은 이 사건을 국군통수권자와 군 지휘부가 비상계엄 선포를 위해 북한의 무력 도발을 유도한 범죄로 규정했다. 최소 국지전에서 최대 전면전까지 감수하려 했다는 것으로, 그 죄질이 내란보다 오히려 무겁다고 밝혔다.16일 내란특검팀(특별검사 조은석)은 서울고법 형사1부(재판장 윤성식 부장판사) 심리로 열린 윤씨 등의 일반이적 등 혐의 항소심 결심공판에서 윤씨에게 징역 30년을 구형했다. 김용현 전 국방부 장관에게도 징역 30년을, 여인형 전 국군방첩사령관에게는 징역 20년, 김용대 전 드론작전사령관에게는 징역 5년을 구형했다.윤씨와 여 전 사령관, 김 전 사령관에 대한 구형량은 1심과 같다. 반면 김 전 장관은 1심에서 징역 25년을 구형받았지만 재판부가 징역 30년을 선고했고, 특검은 이번 항소심에서 구형량을 30년으로 높였다.이 사건은 윤씨와 김 전 장관 등이 2024년 10월 북한 평양에 무인기를 투입해 군사적 긴장을 높이고, 북한의 무력 대응을 유도함으로써 비상계엄 선포 명분을 만들려 했다는 의혹에서 출발했다.특검은 윤씨와 김 전 장관, 여 전 사령관에게 일반이적 등의 혐의를 적용했다. 다만 실제 무인기 작전을 지휘한 김용대 전 사령관은 계엄 여건 조성 목적을 인식하지 못했다고 보고 일반이적 혐의를 적용하지 않았다. 대신 군용물손괴교사와 군사기밀누설 등 별도 혐의로 기소했다.앞서 1심에서 특검은 윤씨에게 징역 30년, 김 전 장관에게 징역 25년을 구형했다. 비상계엄 선포를 위해 전시 상황을 만들어내려 한 반국가·반국민적 범죄라는 이유였다.지난 6월 12일 열린 1심 선고공판에서 서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽 부장판사)는 윤씨와 김 전 장관에게 각각 징역 30년을 선고했다. 여 전 사령관에게는 징역 15년, 김 전 사령관에게는 징역 3년에 집행유예 5년을 선고했다.재판부는 윤씨와 김 전 장관, 여 전 사령관이 북한의 무력도발을 유도해 남북 간 군사적 긴장을 고조시키고, 이를 비상계엄 선포의 명분으로 활용하려 했다고 판단했다.특히 윤씨가 국군통수권자로서 작전을 승인했고, 김 전 장관은 군 지휘체계를 통해 작전을 진행하도록 했다고 봤다. 여 전 사령관 역시 관련 내용을 공유받고 비상계엄 선포 시기를 논의하는 등 범행에 가담했다고 판단했다.또한 무인기 추락으로 비행경로 등 군사정보가 북한에 노출되고 무력 충돌 위험이 발생해 대한민국의 군사상 이익이 침해됐다고 판단했다. 국가비상사태에 대응해야 할 대통령과 군 지휘부가 오히려 비상계엄 선포를 위해 국가비상사태를 만들려 했다는 것이다.김용대 전 사령관은 무인기 투입이 북한의 오물 풍선 살포에 대응하기 위한 정당한 군사작전이었다고 주장했다.김 전 사령관은 "무인기 작전은 계엄과 아무 관련 없는 북한 오물 풍선 대응을 위한 순수 자위적 군사작전"이라고 말했다. 2024년 6월부터 무인기 개조를 추진해 정식 지휘계통으로 보고했고, 계엄 관련 회동에 참석하거나 지침을 받은 적이 없다고 강조했다.특히 무인기 작전은 11월 이미 종료됐고 비상계엄은 12월 3일 선포됐다며 두 사건 사이의 관련성을 부인했다.1심이 무인기 추락으로 군부대 위치와 비행경로가 노출됐다고 판단한 데 대해서도 북한이 공개한 자료에는 백령도 일대만 나타날 뿐 구체적인 발진 부대는 특정되지 않았다고 반박했다. 또 약 2900만 원 상당의 무인기 손실은 군사작전에서 발생할 수 있는 사고이며, 추락한 무인기를 교육 비행 중 손실된 것으로 처리한 것도 작전 보안을 위한 조치였다고 주장했다.여인형 전 사령관 측도 1심 판단이 잘못됐다며 무죄를 주장했다. 변호인은 무인기 작전이 비상계엄 관련 논의보다 먼저 시작됐고, 여 전 사령관이 작전을 공모하거나 은폐했다는 증거가 없다고 강조했다. 무인기 보안 취약점을 알고 있었다는 판단도 부인했다.여 전 사령관은 최후진술에서 자신의 메모를 1심 재판부가 비상계엄 준비의 증거로 잘못 해석했다고 주장했다. 김 전 장관에게 계엄에 반대하는 군 내부 사정을 설명했을 뿐이라는 것이다.그는 12월 3일 당시 방첩사에서 장교들의 보직 교체와 휴가, 회식 등이 정상적으로 진행됐다는 점을 들어 계엄 선포를 미리 알지 못했다고 강조했다. 다른 비상계엄 관련 재판의 판단도 거론하면서 무인기 작전과 계엄을 연결한 1심 판결을 바로잡아 달라고 요청했다.