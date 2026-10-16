산림청 "천적 곰팡이 방제 효과 확인 못 해"

재선충 피해목 177만 그루…2030년까지 국가방제벨트 800km 조성
산림청이 소나무재선충병 확산을 막기 위해 2030년까지 전국에 약 800km의 국가방제벨트를 조성하겠다고 16일 밝혔다. 이와 관련해 천적 곰팡이를 활용한 방제 효과를 둘러싸고 산림청과 최병성 기자(오마이뉴스)의 견해가 엇갈리는 가운데, 산림청은 관련 보도에 대한 반박과 정정보도 요청을 검토하고 있다고 밝혔다.
산림청 산림재난통제관실 이원희 과장은 16일 기자와 한 전화 인터뷰에서 천적 곰팡이를 이용한 방제법에 대해 "지난 10년간 두 차례 효능·효과 시험을 했으나 방제 효과가 없는 것으로 확인돼 활용을 검토하지 않았다"라고 말했다.
이는 천적 곰팡이를 활용한 재선충병 방제의 효과를 소개한 최병성 기자의 보도(사진 속에 담긴 진실... 이 대통령은 언제까지 침묵할 건가 https://omn.kr/2k4i2
)와 배치되는 설명이다. 이 과장은 최 기자의 보도에 실린 약제 살포 사진과 관련해서도 산림청이 시험 대상으로 삼지 않은 소나무에 누군가 약제를 살포한 것이라면 산림청의 시험 결과와 직접 관련이 없다고 주장했다.
그는 "시험을 어떻게 설계하고 진행했는지에 대한 문제 제기는 충분히 공감하지만, 우리가 시험 대상으로 삼지 않은 소나무에 대한 약제 살포는 시험 결과와 무관하다고 보는 게 맞다"라고 말했다.
중국의 방제 사례 두고도 견해 차이
천적 곰팡이(G810)를 활용한 중국의 방제 사례에 대해서도 산림청은 천적 곰팡이만으로 효과를 거뒀다고 볼 수 없다고 주장한다. 이 과장은 중국 현지 임업 과학국 대표와의 면담 결과를 설명하며 "천적 곰팡이만 뿌린 것이 아니라 국내에서 활용하는 소나무 제거와 약제 처리 등 여러 방제 수단을 함께 복합 적용한 것으로 확인했다"라고 말했다. 중국에서 보고된 방제 효과를 천적 곰팡이만의 효과로 해석해서는 안 된다는 주장이다.
산림청은 중국 측에 공식 공문을 보내 구체적인 방제 방법과 효과에 관한 답변을 받을 계획이라고 밝혔다. 관련 보도에 사실과 다른 내용이 있는 것으로 확인되면 언론중재위원회를 통한 정정보도 요청도 검토하겠다고 말했다.
산림청 "피해목 파쇄해 매개충 번식 차단"
이 과장은 소나무재선충병의 확산을 막기 위해서는 감염목을 제거하고 매개충의 번식을 차단하는 작업이 중요하다고 설명했다. 소나무재선충은 스스로 다른 나무로 이동하기 어려워 솔수염하늘소와 북방수염하늘소 등 매개충을 통해 퍼진다. 매개충이 피해목 안에서 월동하고 번식하는 만큼, 산림청은 감염목을 제거한 뒤 파쇄해 매개충의 알과 유충을 없애는 방식을 적극적으로 추진하고 있다는 것이다.
이 과장은 벌채한 나무를 비닐 등으로 덮어 처리하는 과거 방식이 아니라, "지금은 파쇄하는 방법을 적극 추진하고 있다"고 말했다. 다만 피해목 제거와 파쇄가 실제 확산 억제에 얼마나 효과를 내고 있는지, 현재 방제 방식이 지역별 피해 확산을 충분히 막고 있는지는 별도의 자료를 통해 평가해야 할 문제다.
국가방제벨트 2030년까지 800km 조성
산림청은 이날 소나무재선충병 확산을 막기 위한 국가방제벨트 조성 계획을 발표했다. 전국 피해목이 약 177만 그루에 이르는 상황에서 피해지역 외곽에 폭 2km 이상의 방어 구역을 만들어 재선충병이 청정지역으로 번지는 것을 차단하겠다는 계획이다.
국가방제벨트에서는 피해 정도와 소나무숲 분포, 지형, 방제 시급성 등을 고려해 숲가꾸기와 예방나무주사, 수종 전환 등을 시행한다. 산림청은 올해 하반기 경북 울진 등 북부지역 국유림에서 시범사업을 진행하고, 현장 적용성과 방제 효과를 검증한 뒤 2027년부터 사업을 확대해 2030년까지 약 800km를 구축할 예정이다.
그러나 국가방제벨트가 실제로 재선충병 확산을 얼마나 억제할 수 있을지는 시범사업 결과와 이후의 지속적인 모니터링을 통해 확인해야 한다. 이 과장은 통화 말미에 천적 곰팡이 관련 보도에 대한 산림청의 공식 입장을 준비하고 있다고 하였다.
천적 곰팡이의 방제 효과를 둘러싼 논쟁이 이어지는 가운데, 산림청이 제시할 시험 자료와 중국 측의 공식 답변이 쟁점을 가릴 주요 근거가 될 전망이다. 방제 정책에 대한 사회적 신뢰를 높이려면 상반된 주장을 주고받는 데 그치지 않고, 시험 방법과 결과를 공개해 과학적 근거로 검증하는 과정이 필요한 시점이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.