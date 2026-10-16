이재준, 싱가포르서 1,518억 투자 의향 확보… 수원경제자유구역 지정 속도 낸다

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 15일 오후 싱가포르 아마라 호텔에서 열린 '경제자유구역 후보지 수원지구’ 투자유치설명회에서 환영사를 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 15일 오후 싱가포르 아마라 호텔에서 열린 '경제자유구역 후보지 수원지구’ 투자유치설명회에서 투자의향서(LOI)를 전달한 현지 기업인들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원특례시(시장 이재준)가 15일 오후 싱가포르 아마라 호텔에서 현지 첨단기업 관계자들을 대상으로 '경제자유구역 후보지 수원지구' 투자유치설명회를 열고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 15일 오후 싱가포르 아마라 호텔에서 열린 '경제자유구역 후보지 수원지구’ 투자유치설명회에서 현지 기업인들과 대화하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 15일 오후 싱가포르 아마라 호텔에서 열린 '경제자유구역 후보지 수원지구’ 투자유치설명회에서 싱가포르과학기술청 관계자 등과 간담회를 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 싱가포르에서 1,518억 원 규모의 투자의향을 확보하고 경제자유구역 지정을 위한 글로벌 기업 유치에 나섰다. 해외 첨단기업에 수원의 산업 경쟁력과 투자 환경을 알리는 동시에, 투자유치 성과를 경제자유구역 지정과 혁신 클러스터 조성으로 연결하겠다는 구상이다.이재준 시장은 15일 오후 페이스북에 올린 글에서 "싱가포르에서 새로운 투자 기회를 넓혔다"며 "경제자유구역 최종 지정과 혁신 클러스터 조성에 속도를 내겠다"고 밝혔다. 이번 해외 방문에서 확보한 투자협력 가능성을 실제 기업 유치와 산업 기반 확충으로 이어가겠다는 의지를 드러낸 것이다.앞서 수원시는 이날 오후 싱가포르 아마라 호텔에서 현지 첨단기업 관계자들을 대상으로 '경제자유구역 후보지 수원지구 투자유치설명회'를 개최했다. 행사에는 싱가포르 24개 기업 관계자와 싱가포르과학기술청, 싱가포르창업진흥협회, 재싱가포르한인과학기술자협회 관계자 등이 참석했다.이날 6개 기업은 이재준 시장에게 총 1억 1,280만 달러, 약 1,518억 원 규모의 투자의향서(LOI)를 전달했다. 이 시장은 "6개 기업의 투자의향서(LOI)를 끌어내며 새로운 투자협력의 발판을 마련했다"고 평가했다.이날 투자설명회에서 엄상근 수원시 경제자유구역추진단장은 반도체·인공지능(AI)·바이오 등 첨단산업을 중심으로 한 수원시의 연구개발(R&D) 생태계와 입지·산업 환경, 투자 인센티브 등을 소개했다. 싱가포르 기업의 한국 진출 기회와 경제자유구역 후보지 수원지구의 투자 가능성도 설명했다.이재준 시장도 환영사를 통해 "수원시는 글로벌 첨단과학연구도시를 만드는 것을 목표로 경제자유구역 지정을 준비하고 있다"며 "연구·업무시설뿐 아니라 외국인 주거·의료·문화시설, 글로벌 명문 학교 등을 유치해 한국에서도 손꼽히는 정주 환경을 조성할 것"이라고 밝혔다.이어 "세계로 뻗어나가는 싱가포르의 기업들이 마음껏 도전하고, 한국에서 미래를 설계할 수 있도록, 수원이 든든한 파트너가 되겠다"며 "기업인 여러분과 힘을 모아 세계 첨단산업의 흐름을 선도하겠다"고 말했다.기업이 투자처를 선택할 때 산업 기반뿐 아니라 우수 인력 확보와 생활 여건도 고려한다는 점에서, 수원시는 연구개발 환경과 정주 여건을 함께 갖춘 도시라는 점을 강조한 것으로 풀이된다. 기업의 연구개발 거점 유치가 인재 유입과 관련 산업 확장으로 이어지도록 도시 차원의 기반을 마련하겠다는 전략이다.기존 투자 사례도 소개했다. 수원시 제9호 유치기업인 레이저발테크놀러지는 싱가포르에 본사를 둔 인텔리전트 엔지니어링 플랫폼 전문기업으로, 2024년 수원시와 투자협약을 체결하고 수원에 연구개발센터를 두고 있다. 이재준 시장은 페이스북에서 이 기업의 사례를 공유하며 '기업하기 좋은 도시' 수원의 강점을 알렸다고 설명했다.그는 또 "글로벌 IT·핀테크 등 첨단기업과 과학기술·창업지원기관 관계자들이 높은 관심을 보여 더욱 뜻깊었다"고 밝혔다. 투자유치 대상이 개별 기업을 넘어 과학기술·창업지원기관으로 확대됐다는 점에서 향후 협력 분야를 넓힐 여지도 있다.이번 설명회는 수원시가 추진 중인 경제자유구역 구상을 해외 투자자에게 직접 설명하고 잠재적 투자 수요를 확인했다는 데 의미가 있다. 그러나 투자유치 설명회에서 확인한 관심을 실제 투자로 바꾸고, 경제자유구역 최종 지정까지 이어가려면 넘어야 할 과제도 남아 있다.수원시는 설명회 이후 기업별 관심 분야와 투자 수요를 파악해 맞춤형 후속 상담을 진행할 계획이다. 투자의향을 실제 투자협약과 사업 착수로 연결하려면 기업별 투자 규모와 입지 수요를 구체화하고, 사업 추진에 필요한 행정·산업 기반을 마련해야 한다. 경제자유구역 지정 추진과 기업 유치 절차를 얼마나 유기적으로 연결하느냐도 중요하다.이재준 시장은 "이번 방문에서 얻은 소중한 성과와 경험을 수원의 미래에 하나씩 담아가겠다"고 밝혔다.