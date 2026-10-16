추미애, 일정 취소하고 부천 화재 현장으로… "부상 소방관 치료·회복에 최선"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 16일 부천시 오정구 내동 소재 도장공장에서 발생한 화재 현장을 긴급 방문해 진압 상황을 살펴본 뒤 소방관들이 부상을 입은 데 대해 “매우 큰 충격이고 안타깝다”며 사고수습에 최선을 다할 것을 당부했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 16일 부천시 오정구 내동 소재 도장공장에서 발생한 화재 현장을 긴급 방문해 진압 상황을 살펴본 뒤 소방관들이 부상을 입은 데 대해 “매우 큰 충격이고 안타깝다”며 사고수습에 최선을 다할 것을 당부했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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추미애 경기도지사가 부천 공장 화재로 소방관 5명이 다친 사고와 관련해 부상자들의 치료와 회복을 세심하게 챙기겠다고 약속했다. 중태에 빠진 소방관까지 발생하자 기존 일정을 취소하고 화재 현장으로 달려간 추미애 지사는 부상자들의 빠른 쾌유를 기원하며 경기도 차원의 지원에 최선을 다하겠다는 뜻을 밝혔다.추 지사는 16일 오전 11시 20분께 부천시 오정구 내동의 도장공장 화재 현장을 찾았다. 애초 대한민국시도지사협의회 간담회와 전국체육대회 개회식 참석을 위해 제주도로 향할 예정이었지만, 화재 소식을 접한 뒤 일정을 취소하고 현장으로 향했다. 현장에서 진압 상황과 피해 현황을 살핀 추 지사는 특히 중상을 입은 소방관들의 상태에 안타까움을 나타냈다.추미애 지사는 "두 분의 소방관께서 크게 다치시고 한 분은 중태에 빠져 있다. 매우 큰 충격이고 안타깝게 생각한다"라며 "경기도는 치료를 통해서 빨리 회복될 수 있게 치료와 회복에 더욱 세심하게 신경 쓰고 만전을 기하도록 하겠다"라고 말했다.추 지사는 이어 "계속 신경 쓰도록 하겠다"며 부상 소방관들의 치료와 회복을 지속해서 챙기겠다는 의지를 밝혔다. 위험을 무릅쓰고 현장에 투입된 소방관들의 헌신에 감사를 전하면서, 부상자들이 하루빨리 회복할 수 있도록 지원하겠다는 점을 거듭 강조했다.경기도소방재난본부에 따르면 이날 화재는 오전 8시 38분께 공장 3층에서 발생했다. 소방당국은 오전 8시 57분 대응 1단계를 발령한 데 이어 연소 확대 우려로 오전 9시 9분 대응 2단계로 상향했다. 소방관 102명과 장비 51대가 투입됐으며, 오전 10시 22분 초진을 거쳐 오전 11시 6분 완전히 진화됐다.이번 화재로 인한 인명피해는 모두 7명이다. 소방관 2명이 연기를 흡입해 중상을 입었고, 다른 소방관 3명은 열탈진으로 경상을 입었다. 공장 관계자 2명도 연기 흡입과 얼굴·팔 화상으로 경상을 입었다.추미애 지사는 현장 모두발언에서 소방관들이 작업자들의 대피를 먼저 유도한 뒤 현장을 빠져나오는 과정에서 피해를 당한 것으로 보인다고 설명했다. 미처 대피하지 못한 소방관을 구조하기 위해 다른 소방관이 다시 현장으로 들어간 상황도 언급했다. 인명을 구하기 위해 위험한 현장에 투입된 소방관들이 오히려 중상을 입은 상황에서, 추 지사는 이들의 치료와 회복을 경기도가 세심하게 챙기겠다고 약속했다.추미애 지사는 부상 소방관 지원과 함께 화재 재발을 막기 위한 예방대책도 강조했다. 금속 세정 작업에 사용되는 신나 등 위험물질 취급 과정에서 안전관리 문제가 있었는지 살펴야 한다는 취지다.그는 "경기도는 소방본부와 긴밀히 협력해서 보다 사전 예방교육과 예방활동, 위험물질 허가 없이 사용하는 경우에 충분히 인지할 수 있도록 하고, 위험물질을 다루는 업소를 미리미리 사전에 단속하고 예방활동을 강화하는 조치를 즉각 해나가도록 하겠다"라고 밝혔다. 이어 "도지사로서 가지고 있는 행정권한을 충분히 발휘해서 예방활동에 한 치의 소홀함이 없도록 하겠다"라고 강조했다.