탱크보다 먼저 기름을 끊는다... '전선 밖 전쟁'

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큰사진보기 ▲에너지 시설 공격은 군사적 목표와 경제적 목표를 결합해 상대방의 전쟁 수행 능력을 장기적으로 약화시키는 전략이다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

우크라이나가 러시아의 에너지 시설을 겨냥한 장거리 공격을 재개하면서, 러시아의 전쟁 수행 능력을 약화하려는 전략이 다시 주목받고 있다. 15일(현지시간) 로이터통신과 AP통신 등에 따르면, 우크라이나는 러시아 서부 랴잔 지역의 정유시설을 드론으로 공격했다. 현지 당국은 공격 이후 정유시설에서 화재가 발생했다고 밝혔다. 이 시설은 러시아 국영 석유기업 로스네프트가 소유하고 있으며, 모스크바 일대에 연료를 공급하는 주요 거점이다. 러시아 전체 정유 처리량에서 차지하는 비중도 약 5%에 이르는 것으로 알려졌다.이번 공격은 도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아와 우크라이나의 에너지 시설 공격 중단을 요구한 직후 발생했다. 다만 양국이 해당 구상의 구체적인 조건에 합의했는지는 불분명했다. 우크라이나는 러시아가 에너지 시설 공격을 멈추지 않았다며 공격 중단 방침을 철회했고, 러시아는 우크라이나의 공격을 비난했다.전쟁의 표적이 전선의 병력과 무기에서 상대국의 에너지 생산·공급 체계로 확대되고 있다. 우크라이나의 정유시설 공격은 단순한 보복 작전이라기보다, 러시아군의 연료 공급과 전쟁 자금, 국내 경제를 동시에 압박하려는 전략적 선택으로 해석된다.전쟁에서 연료는 병력과 무기를 움직이는 필수 자원이다. 전차와 장갑차, 전투기, 군용 트럭은 물론 탄약과 군수물자를 수송하는 보급체계도 안정적인 연료 공급 없이는 유지하기 어렵다. 정유시설은 원유를 휘발유와 경유 등 실제 사용 가능한 연료로 바꾸는 핵심 기반시설이다.원유를 생산하더라도 이를 정제하고 필요한 지역과 부대로 운송하는 과정에 차질이 생기면 군사작전과 민간경제가 동시에 압박받을 수 있다. 정유시설의 핵심 설비가 손상되면 단순한 화재 진압만으로 문제가 해결되지 않는다. 특수 장비와 부품을 확보하고 복잡한 생산 공정을 복구하는 데 상당한 시간이 필요할 수 있다.우크라이나가 러시아의 정유시설을 집중적으로 공격하는 이유도 여기에 있다. 이 전략은 전선에서 러시아군을 직접 격파하지 않더라도 전쟁을 지속하는 데 필요한 비용을 높일 수 있다는 점에서 의미가 있다. 군사적 목표와 경제적 목표를 결합해 상대방의 전쟁 수행 능력을 장기적으로 약화시키는 방식이다.에너지 시설을 공격해 적의 전쟁 수행 능력을 떨어뜨리려는 발상은 새로운 것이 아니다. 산업화 이후 전쟁에서 석탄과 석유, 전력은 군수산업과 수송체계를 지탱하는 핵심 자원이 됐다. 이에 따라 연료 생산시설과 발전소, 철도와 항만은 군사적 가치가 높은 전략 표적으로 자리 잡았다.제2차 세계대전에서 연합군은 독일의 합성연료 공장과 석유 생산·정제시설을 집중적으로 폭격했다. 독일군의 기갑부대와 항공전력은 연료 공급에 크게 의존했기 때문에 석유 생산과 정제 능력의 저하는 전쟁 수행에 직접적인 부담을 줬다. 연료 부족은 장비의 이동과 훈련, 작전 지속 능력을 제약하는 요인으로 작용했다. 걸프전에서도 이라크의 군사시설과 기반시설에 대한 공중 공격이 대규모로 이뤄졌다. 다만 전략폭격이 언제나 의도한 정치적 결과를 보장하는 것은 아니다. 시설을 파괴하는 것과 상대국의 항복이나 정책 변화를 이끌어내는 것은 서로 다른 문제이기 때문이다.오늘날의 변화는 공격 수단에 있다. 과거에는 대규모 폭격기와 유인 항공전력에 의존했던 에너지 시설 공격을 이제는 상대적으로 저렴한 무인기와 정밀 유도무기로 수행할 수 있게 됐다. 방공망이 촘촘한 지역이라도 공격자는 여러 대의 드론을 동시에 투입하거나 다양한 방향에서 접근을 시도할 수 있다.우크라이나 전쟁은 이러한 변화가 실제 전장에서 어떤 효과를 낼 수 있는지를 보여주는 사례다. 공격자는 값비싼 항공기를 투입하지 않고도 상대국 깊숙한 곳의 주요 시설에 피해를 줄 수 있다. 반대로 방어자는 넓은 영토에 분산된 정유시설과 저장시설, 송유관과 발전소를 모두 보호해야 한다. 공격에 필요한 비용과 방어에 필요한 비용 사이의 격차가 커질 수 있는 것이다.우크라이나의 정유시설 공격이 러시아의 전쟁 수행 능력에 어느 정도 영향을 미칠지는 장기적으로 살펴봐야 한다. 시설의 피해 규모와 가동 중단 기간, 대체 공급망의 확보 여부, 방공망의 대응 능력에 따라 결과가 달라질 수 있기 때문이다.우크라이나는 러시아의 정유 능력을 약화해 군에 공급되는 연료와 전쟁 재원을 압박하려 한다. 그러나 러시아 역시 시설 복구와 생산량 조정, 국내 공급 우선 배분, 다른 지역의 정유시설 활용 등을 통해 대응할 수 있다. 공격으로 발생한 생산 차질이 곧바로 군사적 패배로 이어지는 것은 아니다.국제 에너지 시장에 미치는 영향도 변수다. 주요 정유시설의 가동이 중단되면 휘발유와 경유 공급이 줄어들 수 있고, 수출 감소와 물류 차질이 국제 가격에 영향을 미칠 가능성이 있다. 다만 실제 가격 변동은 세계적인 수요와 공급, 다른 산유국의 생산량, 재고 수준, 제재와 수출 정책 등 다양한 요인에 좌우된다. 특정 공격만으로 국제 유가나 연료 가격의 움직임을 설명하기는 어렵다.한편 국제인도법상으로 볼 때, 에너지 시설 공격은 군사적 목적과 민간인 피해 가능성을 함께 따져야 한다. 해당 시설이 군사작전에 실질적으로 기여하는지, 파괴로 얻는 구체적인 군사적 이익이 예상되는 민간 피해보다 큰지 등이 판단의 중요한 기준이 된다. 민간인의 생존에 필수적인 시설에 대한 공격은 특히 엄격한 검토가 필요하다.우크라이나 전쟁이 보여주는 변화는 분명하다. 현대전에서 전선은 더 이상 병사들이 대치하는 참호와 국경선에만 존재하지 않는다. 연료를 생산하는 공장과 전력을 공급하는 시설, 군수물자를 운반하는 물류망도 전쟁의 향방을 좌우하는 전략적 공간이 됐다.전쟁의 승패는 얼마나 많은 무기를 파괴했느냐만으로 결정되지 않는다. 상대가 전쟁을 계속할 수 있는 능력을 얼마나 약화했는지, 그리고 공격을 받은 국가가 얼마나 빠르게 생산과 공급체계를 복구하는지도 중요하다. 탱크와 미사일이 전장을 지배하는 시대에도, 그 무기를 움직이는 연료가 전쟁의 또 다른 승부처로 떠오르고 있다.