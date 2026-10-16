여수 관기저수지 생태공원 19일 임시 개방

큰사진보기 ▲안전 점검하는 서영학 여수시장과 수행원들산책로 개방에 앞서 안전 점검 중인 서영학 여수시장과 수행원들 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲관기 저수지 생태공원 산책로19일 임시 개방 예정인 여수시 소라면 관기 저수지 생태공원 산책로 ⓒ 정병진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲종합 안내도관기저수지 산책로 종합안내도 ⓒ 정병진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

여수시 소라면 죽림리 관기저수지에 조성한 생태공원이 오는 19일 시민들에게 임시 개방된다. 서영학 여수시장은 16일 현장을 찾아 시설 안전 상태를 점검했다.여수시는 관기저수지 주변을 시민들의 휴식 공간으로 조성하기 위해 2024년 5월 20일 한국농어촌공사 순천·여수·광양지사와 <농어촌정비법>에 따른 위·수탁 협약을 체결하고, 같은 해 7월 공사에 들어갔다. 총사업비는 약 71억 5000만 원이다.이번 사업으로 저수지 수변을 따라 데크 산책로 1.96km와 제방길 0.74km를 연결한 총연장 2.7km의 순환형 산책로를 조성했다. 야간 경관조명도 설치해 시민들이 낮뿐 아니라 저녁에도 호수 주변을 걸을 수 있도록 했다.관기 저수지 생태공원 산책로 여수시 관계자는 공사가 당초 올해 상반기 완공을 목표로 했으나 다소 늦어진 이유에 대해 시비 34억 원의 확보와 집행이 지연되면서 공사가 한동안 중단됐기 때문이라고 설명했다.이어 "조명까지 모두 설치했고 시민들이 이용하는 데 큰 불편이 없을 것으로 보여 임시 개방하기로 했다"고 말했다.다만 산책로에 한낮에 햇볕을 피할 그늘이 부족하다는 지적도 나온다. 이에 대해 시 관계자는 "그늘이 부족하다는 점은 이미 잘 알고 있다"며 "예산이 확보되는 대로 그늘막을 설치할 계획"이라고 밝혔다.여수시는 임시 개방 기간 시민들의 이용 의견과 불편 사항을 살펴 필요한 부분을 보완할 방침이다. 관기저수지 생태공원이 시민들이 일상 가까이에서 자연을 즐기며 휴식할 수 있는 공간으로 자리 잡을지 주목된다.