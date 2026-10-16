타이베이 덮친 '양류'… 장완안 독주 체제 흔들리나

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2026년 11월 28일 치러질 대만 지방선거를 앞두고 타이베이 시장 선거판이 요동치고 있다. 당초 신베이(新北) 등 타 지역에 밀려 관심도가 상대적으로 낮았으나, 최근 민진당 소속 션보양(沈伯洋) 후보의 지지율이 급상승하며 최대 격전지로 부상했다. 국민당의 유력한 차기 대권 주자인 현직 장완안(蔣萬安) 시장의 정치적 입지를 가늠할 핵심 시험대가 될 전망이다.장 시장은 변호사 출신이자 장제스(蔣介石) 전 총통의 증손자라는 탄탄한 배경을 갖춘 국민당의 간판스타다. 2022년 선거에서 42.29%의 득표율로 당선된 이후 줄곧 2028년 대선의 잠재적 후보로 거론돼 왔다.이에 맞서는 민진당 션보양 의원은 대만 내 손꼽히는 안보·정보전 전문가다. 중국의 인지전을 연구하며 민간 안보 단체인 '흑곰학원(黑熊學院)' 설립을 주도한 그는 대중국 강경 노선의 상징으로 통한다. 올해 중국 당국이 그를 '대만 독립 완고분자' 명단에 올리고 제재를 발표하면서 오히려 정치적 존재감이 더욱 커졌다.선거 초반 판세는 장 시장의 '독주'였다. 지난 5월 TVBS 여론조사 당시 장 시장(58%)과 션 의원(30%)의 격차는 28%포인트에 달했다. 그러나 이달 8일 발표된 같은 조사에서는 장 시장 49%, 션 의원 41%로 격차가 단 한 자릿수(8%포인트)로 좁혀졌다. 대만 정가에서는 이를 션보양의 이름 석 자를 딴 이른바 '양류(洋流·션보양 돌풍)' 현상으로 부르며 예의주시하고 있다.정치권의 관심은 이 '양류'가 인접한 신베이시 등 수도권 전역으로 확산할지에 쏠린다. 현재 신베이 시장 선거 역시 민진당 쑤차오후이(蘇巧慧) 후보와 국민당 리쓰촨(李四川) 후보가 초접전을 벌이고 있다.진전매체(震傳媒)의 9월 조사에 따르면, 쑤차오후이(38.2%)와 리쓰촨(37.1%)의 격차는 1.1%포인트에 불과했다. 특히 캐스팅보터인 민중당 지지층의 표심 변화가 눈에 띈다. 언론인 우쯔자(吳子嘉)는 "민중당 지지층의 리쓰촨 지지율이 5월 대비 약 8%포인트 하락했다"며 "이는 신주 지역의 야권 연대 결렬보다는 타이베이에서 시작된 '양류'의 영향력"이라고 분석했다.반면, 국민당 정책 싱크탱크의 황신화(黃心華) 총괄은 "'양류'가 신베이의 중도·부동층에 미치는 실질적 영향은 제한적"이라며 확대 해석을 경계했다.연령별 지지 지형도 선거의 주요 변수다. TVBS 조사 결과, 20대(20~29세)에서는 션보양이 52%를 기록하며 장완안(44%)을 앞섰다. 반면 풍전매체(風傳媒) 보도 등을 종합하면 장 시장은 30대(54%)와 60대(55%)에서 굳건한 강세를 보였다. 40·50대 허리 계층에서는 두 후보가 오차범위 내에서 팽팽히 맞서고 있다.결국 션보양의 20대 중심 지지세가 중장년층으로 확장될지, 아니면 장완안이 보수 지지층을 결집해 대세론을 굳힐지가 관건이다.타이베이는 국민당의 핵심 정치 거점이다. 장완안에게 이번 선거는 단순한 시장 재선 이상의 의미를 갖는다. 수성에 성공한다면 당내 세대교체의 기수이자 차기 지도자로서의 입지를 확고히 하겠지만, 일격을 당할 경우 본인은 물론 국민당 전체의 타격이 불가피하다.전국구 안보 이슈를 끌어들인 션보양의 돌풍이 수도권 표심을 뒤흔들 실체적 위력을 발휘할지, 장완안이 이를 방어하고 대권 주자로서의 몸집을 키울지가 2026년 대만 지방선거의 최대 관전 포인트로 떠오르고 있다.