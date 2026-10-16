보라매 공원에 뜬 휠체어 부대

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큰사진보기 ▲보라매공원의 단풍과 버드나무 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲데이케어센터의 가을나들이 모습, 어르신 모두 휠체어를 안락의자 삼아 이용하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲어르신들 나들이에서 휠체어는 낙상사고 예방 등 다양한 수단으로 활용되고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲아버지가 휠체어 체험을 하면서 보라매공원 가을 단풍을 즐기고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을 나들이 도시락, 센터에서 드시는 평소 메뉴와 비슷하다고 한다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을 낙엽, 쓸쓸한 느낌이 아니라 찬란한 인생의 흔적처럼 보인다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

15일 아버지가 다니는 데이케어센터 가을나들이에 동행했다. 센터에 입소한 지 불과 일주일, 입소 적응이 덜된 아버지는 아들까지 따라간다 하니 설레는 눈치였다, 목적지는 가까운 보라매공원, 센터에서 전세버스로 30분 거리, 이동하는 시간은 짧지만 거동이 불편한 어르신들을 버스로 안내하고 탑승하는데만 1시간 넘게 걸렸다.오전 11시 보라매공원 정문에서 답답한 실내를 벗어나 바람을 쐬는 가을나들이가 시작됐다. 공원에 들어서자 군데군데 단풍나무들이 인사하듯 맞아주었다. 어르신들은 체험학습하러 온 아이들처럼 신나는 얼굴이다. 그러나 센터 직원들은 비상사태애 돌입했다. 노련한 요양보호사들도 어르신들과 함께 나들이할 때는 한시도 긴장할 수 없다고 말했다.이날 가을나들이에 참가한 어르신은 30여 명, 센터 어르신 40명 중 3분의 2에 해당한다. 여기에 직원과 자원봉사자, 보호자까지 합쳐 70명이 넘는다. 센터 외부 행사로는 가장 큰 규모다. 센터 내부에서의 돌봄과 밖으로 나선 곳에서의 상황은 전혀 다르다. 안전사고의 위험이 매우 크기 때문이다. 어르신들과 직원들이 일대일로 함께 움직이는 이유이다.공원으로 출발하기 전 특이한 장면을 목격했다. 어르신 모두 센터 사무실에서 휠체어를 타고 버스까지 이동했다. 보행이 가능한데도 휠체어를 타고 이동한 이유를 목적지에 도착해서 제대로 알았다.몸이 불편한 어르신들이 생소한 장소에서 걷는 것은 일종의 모험이다. 현지에 도착해 바로 걷는 것은 낙상 위험이 크다는 것이다. 여기에 휠체어 탑승이 안전사고를 예방하는 대안이라는 것이다. 쉴 곳이 마땅치 않을 때도 휠체어가 안락의자 역할을 한다. 나들이하면서 휠체어가 운반수단일 뿐 아니라 낙상방지용으로 활용되고 있었다.어르신이 탄 휠체어에는 직원들과 자원봉사자들이 각각 붙었다. 휠체어의 안전한 이동을 곁에서 돕는 것이다. 어르신이 원하면 휠체어에서 내려 걷게 할 수도 있다. 자원봉사에 나선 한 대학생은 휠체어 봉사를 위한 안전교육이 따로 있다고 귀띔 했다. 휠체어 봉사가 힘으로만 되는 것이 아니라 기술과 안전의식을 요구한다는 것이다.나는 아버지를 휠체어에 태워 조심스레 이동했다. 몇 년 전 아버지가 병원에 입원할 때 휠체어를 끌 때와 느낌이 사뭇 달랐다. 보라매공원은 턱이 있는 곳이면 대부분 완만한 경사로를 만들어 휠체어 이동이 쉽도록 했다. 어쨌거나 보라매공원은 과거 공군사관학교 연병장처럼 바닥이 평평해 휠체어가 마음 놓고 다녀도 좋을 천국이었다.어르신들의 휠체어 탑승은 장차 휠체어를 이용할 때를 대비한 사전 체험이기도 했다. 이날 휠체어 봉사를 하면서 휠체어가 장애인들만 이용하는 기구가 아니라는 것을 새삼 깨달았다. 어르신 모두가 휠체어 부대를 형성해 움직일 때는 장관이었다. 아버지도 휠체어에 몸을 의지한 채 30분 이상 구경하고 휠체어에서 내려 한참 지팡이로 걷기도 했다.또한 센터 어르신들이 외부에 나올 때 직원들이 신경 쓰는 것 중 하나가 화장실 이용과 안내이다. 화장실이 그 어떤 볼거리보다 중요한 공간이다. 어르신 대부분 연로해 생리적인 부분을 해결하는데 시간이 많이 걸리기 때문이다. 어르신 중에는 나들이에 대비해 기저귀를 찬 분도 있다고 한다.점심은 도시락이 나왔다. 찬합에 들어있는 밥과 찬을 보니 영락없이 소풍 온 분위기다. 도시락은 센터에서 드시는 평소 메뉴와 비슷하다고 한다. 식사 후 30분 정도 자유 시간이 주어진 후 1시 반부터 레크리에이션이 진행됐다. 요양보호사의 날렵한 우슈 시범과 보호자들의 노래와 악기연주가 있었다.이번 나들이에서 가장 인기를 끝 프로그램은 행운권 추첨시간이다. 대부분 귀와 눈이 온전치 않았지만 추첨번호를 잊거나 헷갈린 어르신은 한 명도 없었다. 추첨 행사는 집중력을 요구하는 시간으로 긴요했다. 센터장은 어르신들에게 행운 상품이 모두 돌아가도록 운영의 묘를 살렸다. 아버지는 신참인데도 최고령이라는 이유로 추첨하는 기회를 얻었다.어르신들의 가을 나들이 장면은 보라매공원을 찾은 사람들에게 또 다른 볼거리였다. 80,90대 부모 같은 어르신들의 소풍을 지켜보며 눈물을 훔치는 사람도 있었다. 공원에서 운동하며 나들이를 구경하던 중년 남성은 "센터 어르신들에게 먼 곳까지의 여행은 언감생심인데 공원에서 모처럼 단풍을 즐기신다"며 어르신들의 건강을 기원했다.바야흐로 단풍시즌, 보라매공원에도 낙엽이 구르고 단풍이 물들고 있었다. 어르신들과 겹처보이는 낙엽은 쓸쓸함이 아니라 아름다운 인생의 흔적 같았다. 낙엽은 인생의 소중함을 일깨우고 있었다. 실제 공원 벤치 위에 내려앉은 낙엽들은 초라하지 않고 당당해 보였다.이날 가을나들이에 동행한 것은 고령의 아버지 따라 추억을 함께 하고 센터의 일도 돕겠다는 취지였다. 나처럼 부모 따라온 자녀가 여럿 있었다. 센터도 보호자가 직원과 봉사자들의 손을 덜 뿐 아니라 어르신들에게도 정서상 바람직하기 때문에 반가워했다.이날 소풍을 떠날 때 버스 안은 다소 긴장한 분위기였지만 돌아올 때는 모두가 행복한 표정이었다. 어르신들은 세심한 배려 속에 안전사고 없이 무사히 센터로 귀환했다. 아버지에게 센터 입소에 이은 가을 나들이는 색다른 추억이 됐을 것이다.나 또한 가을 단풍과 휠체어 체험의 여운은 오래갈 것 같다. 또 다른 교훈도 속에 새겼다. 어르신 돌봄은 가족만의 책임이 아니라는 사실이다. 장차 나도 센터의 돌봄이 필요할 때가 반드시 올 것이다. 그때 이날의 아름다운 가을 나들이 소풍을 먼저 떠올릴 것이다.