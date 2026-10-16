강서구의회 임시회 개회, 마이크 잡음 등 운영 미흡

큰사진보기 ▲강서구의회 제324회 임시회 개회식 ⓒ 강서구의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이홍영 의원이 김민석 의원의 사퇴를 촉구하고 있다 ⓒ 강서구의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스춘추에도 실립니다.

서울 강서구의회(의장 강선영)가 15일 제324회 임시회를 개회했다. 개회식에서 강선영 의장은 의정 활동을 통해 구민의 생활 속 실질적 변화를 이끌어 내겠다는 의지를 드러냈다.강선영 의장은 개회사에서 "구정질문을 통해 의원들은 구민의 목소리를 충실히 반영한 깊이 있고 실효적인 질문을, 집행부는 구체적이고 책임감 있는 답변을 해달라"고 강조했다. 이어 "올해 주요 사업을 마무리해야 할 시점에 접어든 만큼, 사업 추진과 예산 집행 상황을 꼼꼼히 점검해 예산 불용 없이 계획한 성과를 차질 없이 거둘 수 있도록 힘써 달라"고 당부했다.특히 강 의장은 개원 초부터 강조해 온 '구민 신뢰 회복'과 '민생'을 거듭 언급하며 "이번 임시회가 구민의 생활 속 변화로 이어지도록 노력하겠다"고 힘줘 말했다.이번 임시회에는 조례안 16건을 포함해 총 25건의 안건이 상정됐다. 의회는 오는 23일까지 9일간 구정질문과 안건 심사 등 본격적인 의정활동에 들어간다. 이날 제1차 본회의에서는 '강서구청장 및 관계공무원 등의 출석요구의 건', '2026년도 서울특별시 강서구의회 행정사무감사 시기 및 기간 결정의 건' 등 주요 안건이 처리됐다. 이어 16일 제2차 본회의와 19일 제3차 본회의에서는 구정질문과 답변을 통해 주요 현안을 점검할 예정이다.이날 본회의장에는 진교훈 구청장과 정헌재 부구청장을 비롯한 집행부 간부들이 대거 참석해 개회를 축하했고, 출석한 구의원들 역시 진지한 태도로 개회식에 임했다. 다만 최근 음주운전 및 갑질 논란의 중심에 선 김민석 의원(미래복지위원장)은 이날 본회의에 불참했다.5분 발언에서는 의원들의 비판과 정책 제언이 이어졌다. 더불어민주당 이홍영 의원은 최근 언론에 보도된 김민석 의원의 음주운전 의혹을 언급하며 "의회의 권위와 신뢰를 훼손한 사안"이라고 강하게 비판하고, 의회와 구민에 대한 사과 및 의원직 사퇴를 촉구했다.이어 조기만 의원은 송화벽화시장 고객주차장을 주차 기능과 고객편의시설을 갖춘 생활복합공간으로 조성할 것을 제안하며 주민·상인 의견을 반영한 종합계획 수립과 구체적 사업 추진을 요청했다.이처럼 의욕적으로 개회한 임시회였지만, 운영상 다소 미흡한 점이 노출되기도 했다. 조기만 의원의 5분 발언 당시 시작 전부터 타이머가 작동해 발언 도중 마이크가 꺼지는 일이 발생했다. 조 의원이 발언 시작 전 "벌써 타이머가 돌아가고 있다"라고 지적했지만 조정이나 개선이 이뤄지지 않았다. 또한 본회의장 우측 스피커의 잡음으로 의원들의 발언 음성이 갈라지는 등 매끄럽지 못한 진행이 드러났다.