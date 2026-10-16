"은행권 해킹, AI로 인해 숨겨진 위기 발견된 것"

큰사진보기 ▲최경진 가천대학교 교수가 15일 서울 성북구 한국과학기술연구원(KIST)에서 열린 핵심규제 합리화 전략회의에서 발언하고 있다. 2025.9.15 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"AI로 인해 숨겨진 위기가 발견됐다고 봅니다."

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- 최근 AI 해킹이 늘었다. 개인정보 보호에도 심각한 위기다. 어떻게 보나?

- 과거 해킹은 고도의 전문 지식을 가진 소수가 가능했던 일이다. 그런데 이제는 AI를 통해 그런 지식이 없이도 해킹이 가능해졌고, 잠재적 해커도 늘어났다. 기업 보안 수준을 높여야 한다는 목소리가 커진다.

- 정부 보안 시스템도 과거 몇 차례 해킹을 당한 사건이 있었다. 은행뿐만 아니라 공공 부문의 경우 민감 정보가 더 많은 만큼 공공에서도 강화가 필요하지 않을까?

- 이 문제는 개인정보보호와도 직결된다. 과거 국회 등 토론회에서 개인정보 보호와 관련해 새로운 원칙을 수립할 필요가 있다고 했다. 지금 해킹 사고와 맞물려, 논의가 필요한 원친은 어떤 것인가?

- 중요한 데이터와 중요하지 않은 데이터를 분리해야 한다면, 그 기준은 어떻게 되나.

- AI 해킹 문제는, 최근 대두되고 있는 'AI 인류 멸종론'으로 확장된다. 이 문제에 대해선 어떻게 보나?

최근 AI를 악용한 은행권 해킹 사고가 잇따라 터지면서, 개인정보 유출과 관련한 우려의 목소리도 높아지고 있다. 무엇보다 AI가 해킹의 진입 장벽을 낮추면서, 공공기관과 기업들의 보안 취약점이 이전보다 더 빠른 속도로 노출되고 있다는 게 문제다.그동안 개인정보보호와 관련해 제도 개선의 필요성을 주장해왔던 최경진 한국인공지능법학회 회장(가천대 교수)은 지난 15일 <오마이뉴스> 기자와 만나 "AI로 인해 없던 위기가 생겼다기보다는, 관리 소홀 등으로 숨겨져 있던 위기가 발견된 것"이라고 진단했다. 그는 이어 "보안이 고도화된 곳은 AI를 활용하더라도 아직 뚫지 못한다"라면서 보안 시스템 고도화보다는 보안 관리 체계를 재점검하는 쪽으로 방향성을 맞춰야 한다고 조언했다.최 교수는 이번 사건을 계기로 정부와 공공 부문의 보안 시스템 역시 '제로 트러스트(Zero Trust)' 관점에서의 접근을 주문했다. 그는 "망 분리(외부 인터넷과 분리해 정보를 저장)가 되어 있으니 안전하다고 안심해선 안되고, 망 분리가 깨졌을 경우의 안전 확보 방안까지 고민해야 한다"라고 지적했다.최 교수는 개인정보 보호 원칙과 관련해 '비례적 책임'을 두는 방향으로 가야 한다고 했다. 주민등록번호나 집 주소 같은 민감 정보는 암호화해 철저히 보호하되, 개인이 특정되지 않는 구매 기록 등 민감도가 낮은 정보는 유연하게 활용할 수 있도록 해야 한다는 구상이다. 아래는 최 교수와의 일문일답."위기인 건 맞다. 기업들마다 보안 취약점이 있었고 AI 때문에 취약점이 노출되는 속도가 빨라졌다. 사실 이번 은행권의 사고는 관제를 제대로 못한 것이다. 정보가 있는 메인 서버가 해킹된 건 아니지만, 그 서버에 접속할 수 있던 우회 경로가 노출된 것이다. AI로 인해 없던 위기가 생겼다기보다는 숨겨진 위기가 발견됐다고 본다. 과거보다 분명 위험은 현실화됐다.""해킹을 막기 위해 새롭게 시스템 투자까지 꼭 필요하냐고 보면 그것은 애매하다. 비싼 시스템과 새로운 개발이 능사는 아니란 얘기다. 은행권 해킹의 경우 보안 시스템을 구축한 메인 거래 시스템은 아니었다(은행권 해킹 사례를 보면 해킹은 대출 모집인 홈페이지, 영업지원 도구 등을 통한 우회 경로로 이뤄졌다). 기업 보안 수준을 보면 보안을 굉장히 고도화한 곳이 있는데, AI를 활용하더라도 아직 그런 곳까지 뚫지는 못한다고 본다. 이 경우 전반적인 관리 체계, 메인 시스템에 접근하는 절차를 점검해볼 필요가 있다. 다만 보안 정보에 별다른 투자를 하지 않고 보안 수준이 고도화되지 않은 곳들은 해킹 위험에 더 많이 노출될 수 있다. 이런 곳들은 전반적인 보안 수준을 높일 필요가 있다.""정부 시스템도 '제로 트러스트'에서 접근할 필요가 있다. 지금 하고 있는 정보 처리와 보안 시스템이 안전한지에 대해 항상 의문을 가져봐야 한다. 올해 각 공공기관에 개인정보를 전담으로 하는 인력이 늘어났는데, 옳은 방향이라고 본다. 과거에는 개인정보 전담자가 다른 업무도 같이 하면서 소홀해지는 경우가 있었는데 전담 인력을 지속적으로 확충해 나가는 게 바람직하다. 보안 시스템을 갖춰놓고도 관리를 소홀히 해 해킹이 터지고 문제가 생기는 거다. 데이터 처리를 망 분리(업무용 내부망을 외부 인터넷 접속에서 차단하는 것)가 돼 있으니 안전하다고 생각하는데, 거꾸로 보면 그 망 분리만 깨면 모든 정보가 다 노출되는 거다. 데이터 처리 보안에 있어서도 망 분리가 깨졌을 경우 안전 확보 방안은 무엇인지 고민해야 한다.""개인정보 보호 관점에서 정부와 민간 기업들이 보는 눈이 달랐던 것 같다. 그러다 보니 개인정보 보호와 관련해 어떤 게 중요하고 뭘 해야 하는지 명확하지가 않았다. 중요한 개인정보를 많이 다루면 그만큼 책임도 높아져야 한다. 주의 의무와 관련해 비례적 접근이 있어야 한다. 지금까지 문제가 됐던 곳도 중요한 데이터를 많이 저장해 놓은 곳에서 문제가 터진 것 아닌가. 이런 곳은 상시 모니터링이나 전담 체계 구축이 필요하다. 정부 차원에서 비례적 책임의 원칙을 정하고, 기업들은 스스로 보안을 강화할 수 있도록 유인책을 마련할 필요가 있다. 그러기 위해선 중요한 데이터와 그렇지 않은 데이터를 분리하는 것도 필요하다.""개인의 주민번호와 집주소, 휴대전화번호 등의 정보는 매우 민감하고 중요한 정보다. 이중 하나만 노출되더라도 위험하다. 반면 그렇지 않은 정보도 있다. 물품 판매 기록이나 인터넷 활동 기록 등이다. 물론 이 정보도 개인 정보와 결합되면 중요한 정보겠지만, 이 정보만 따로 떼놓고 보면, 주민번호와 같은 민감 정보로 볼 수는 없다. 이런 데이터를 별도로 분리하고, 민감도가 낮은 정보에 대해선 활용을 고려할 필요가 있다. 기업이 광고나 마케팅 목적으로 상품을 추천하거나, 전략을 수립하는 목적으로 판매 데이터를 활용하는 것이다. 이 경우 판매 데이터는 '개인'이 특정되지 않아도 되고 특정할 필요도 없다. 다만 이 정보들이 개인과 결합되면 민감 정보가 된다. 그래서 주민 번호와 판매 목록 등의 데이터를 각각 분리해서 관리하고 민감 정보는 암호화시켜서 보관하면 문제가 없을 거다. 이렇게 정보를 활용할 수 있는 방법들이 있는데, 지금 법은 너무 경직돼 있다. 정보를 유연하게 활용할 수 있도록 법 체계를 정비할 필요도 있다. ""AI 발전으로 좋아지는 것과 나빠지는 것이 있다. 최근 AI 발전으로 인해 할루시네이션(AI가 없는 사실을 지어내는 것) 이슈는 급격히 줄었다. 앞으로도 AI와 관련한 위험성을 해결하기 위한 노력을 해야 한다고 목소리가 나오고, AI 개발 회사들이 문제를 해결하도록 만들어주는 체계를 갖춰야 한다고 생각한다. 그리고 이를 제도적으로 뒷받침 해주는 형태가 바람직하다. 인류 멸종론도 불가능한 건 아니라고 생각은 하지만, 오히려 AI가 발전하면서 할루시네이션을 잡은 것처럼 해결할 수 있는 문제라고 본다."