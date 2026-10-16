"얼쑤! 우리 동네 솜씨 좀 보소" 논산 강경젓갈축제 흥돋운 주민들

큰사진보기 ▲15일 오후 충남 논산시 강경젓갈축제 주무대에서 채운면 주민자치프로그램 기타교실 회원들이 관객들을 마주하고 연주하고 있다. 연주자들의 어깨 너머로 객석을 채운 시민과 관광객들이 기타 선율에 귀를 기울이는 모습이 펼쳐져 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 오후 충남 논산시 강경젓갈축제 주무대 앞에서 시민과 관광객들이 주민자치 동아리 공연을 보며 즐거운 시간을 보내고 있다. 관객들의 얼굴에 웃음꽃이 피어나면서 축제장에도 흥겨운 분위기가 이어졌다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 오후 충남 논산시 강경젓갈축제 주무대에서 광석면 주민자치프로그램 회원들이 경쾌한 음악에 맞춰 라인댄스를 선보이고 있다. 회원들은 발걸음을 맞추며 그동안 익힌 춤 솜씨를 뽐내 축제장에 활기를 더했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 오후 충남 논산시 강경젓갈축제 주무대에서 은진면 주민자치프로그램 회원들이 평소 노래교실에서 배운 노래를 한목소리로 부르고 있다. 회원들은 서로 호흡을 맞추며 정성껏 준비한 합창으로 가을 축제의 흥을 더했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 오후 충남 논산시 강경젓갈축제 주무대 앞에서 김선광 논산시주민자치협의회장이 자리에서 일어나 박수를 치며 공연 중인 주민들을 응원하고 있다. 김 회장은 공연 내내 무대를 지켜보며 주민들이 준비한 무대마다 아낌없는 박수와 격려를 보냈다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲15일 오후 충남 논산시 강경젓갈축제 주무대 앞에서 백성현 논산시장이 숟가락 난타 도구를 들고 박수를 치며 주민자치 동아리 공연을 즐기고 있다. 백 시장 왼쪽에는 도기정 전 논산시주민자치협의회장, 오른쪽에는 김선광 현 협의회장과 이찬주 전 협의회장이 나란히 앉아 박수로 공연을 응원하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 오후 충남 논산시 강경젓갈축제 주무대에서 부적면 주민자치프로그램 회원들이 부채춤을 접목한 에어로빅 공연을 선보이고 있다. 회원들은 음악에 맞춰 형형색색의 부채를 펼치며 일사불란한 동작으로 무대를 화려하게 수놓았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 오후 충남 논산시 강경젓갈축제 주무대에 부적면 에어로빅 동아리 회원들이 등장하자 객석에 있던 김순옥 부적면장과 주민자치위원들이 환호하며 열띤 응원을 보내고 있다. 무대에 선 주민들을 향한 힘찬 응원에 객석에도 웃음과 활기가 넘쳤다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 오후 충남 논산시 강경젓갈축제 주무대에서 취암동 주민자치프로그램 회원들이 우쿨렐레를 연주하고 있다. 회원들은 작은 악기에서 흘러나오는 경쾌한 선율로 가을 축제의 정취를 더했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 오후 충남 논산시 강경젓갈축제 주무대에서 채운면 주민자치프로그램 회원들이 평소 갈고닦은 댄스스포츠 실력을 선보이고 있다. 회원들은 경쾌한 음악에 맞춰 호흡을 맞추고 우아한 춤사위로 무대를 장식했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 오후 충남 논산시 강경젓갈축제 주무대 앞에서 부창동 주민자치위원들과 주민들이 공연 중인 동아리 회원들을 향해 힘찬 응원과 박수를 보내고 있다. 무대 아래에서도 이웃들의 공연을 함께 즐기며 응원하는 열기가 뜨거웠다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

"그동안 갈고닦은 실력, 오늘 마음껏 보여드리겠습니다."15일 오후 1시 충남 논산시 강경읍 강경젓갈축제 주무대. 평소 주민자치센터에서 취미로 배우던 기타와 춤, 난타가 축제 무대에 올랐다. 무대에 선 주민들은 그동안 연습한 실력을 뽐냈고, 객석에서는 박수가 이어졌다. 평범한 이웃들이 이날만큼은 축제의 주인공이었다.제30회 강경젓갈축제 첫날 낮 분위기를 이끈 것은 논산시 15개 읍·면·동 주민들이었다.논산시 주민자치협의회는 이날 오후 1시부터 5시까지 축제 주무대에서 '논산시 주민자치 동아리 화합 한마당'을 열었다. 각 읍·면·동 주민자치 프로그램에 참여한 주민들이 한자리에 모여 그동안 배운 솜씨를 선보이는 자리였다.공연은 ▶강경어린이집 무용 ▶성동면 기타교실 ▶양촌면 에어로빅 ▶연산면 노래교실 ▶노성면 숟가락난타 ▶취암동 우쿨렐레 ▶부적면 에어로빅 ▶벌곡면 색소폰 연주 ▶채운면 댄스스포츠 ▶강경읍 기타교실 ▶가야곡면 고고장구 ▶은진면 노래교실 ▶상월면 줌바댄스 ▶연무읍 난타교실 ▶부창동 줌바댄로 꾸며졌다. 기타 선율이 흐르던 무대는 신나는 음악과 춤이 이어지면서 분위기가 달아올랐다. 주민들은 각자 준비한 공연에 열중했고, 관람객들은 박수로 화답했다.이날 무대에 오른 주민들은 전문 공연단이 아니다. 평소 생업에 종사하면서 틈틈이 주민자치 프로그램에 참여해 실력을 쌓아온 이들이다. 공연을 준비하는 과정부터 무대에 서기까지 주민들이 직접 참여했다는 점에서 의미를 더했다.특히 이번 행사는 주민자치 동아리의 발표회를 넘어 강경젓갈축제에 활기를 불어넣는 역할을 했다. 축제 개막식이 열리기 전인 목요일 낮 시간대에 주민들이 주무대를 채우면서 축제 분위기를 끌어올렸다.김선광 논산시 주민자치협의회장은 무대에 올라 주민들의 노고에 감사를 전했다.김 회장은 "15개 읍면동 주민들이 각자 프로그램에 참여해 열심히 연습한 것을 선보이는 날"이라며 "오늘 공연이 강경젓갈축제를 더욱 빛내는 자리가 되길 바란다"고 말했다.행사에 참석한 나경필 강경젓갈축제추진위원장도 주민들의 참여에 고마움을 표시했다.나 위원장은 "15개 읍면동 주민자치위원들과 동아리 회원들이 재능을 기부해 주신 덕분에 강경젓갈축제가 더욱 빛나고 있다"며 "축제가 끝나는날 까지 함께 응원해주시길 바란다"고 밝혔다.백성현 논산시장도 주민들과 함께하며 축제의 성공을 기원했다.백 시장은 "강경은 조선 후기 전국에서 손꼽히는 상업 중심지로 번성했던 곳"이라며 "선조들의 지혜와 삶, 자부심이 담긴 강경의 역사를 계승하고 발전시켜 잘사는 논산, 가치 있는 논산을 만들어 가겠다"고 말했다.이어 "강경젓갈축제가 지역의 우수한 특산물과 강경의 가치를 널리 알리는 계기가 되길 바란다"며 "가을 정취가 가득한 강경에서 많은 추억을 만들고 행복한 시간을 보내시길 바란다"고 덧붙였다.이날 주민자치 동아리 화합 한마당은 축제 첫날을 시민들이 직접 꾸몄다는 점에서 눈길을 끌었다.축제장을 찾은 관광객에게는 볼거리를 제공하고, 공연에 참여한 주민들에게는 그동안 익힌 실력을 선보일 기회가 됐다. 서로 다른 읍·면·동에서 활동하던 주민들이 한 무대에 올라 화합을 다지는 자리이기도 했다.강경젓갈축제는 전국에 강경젓갈의 우수성을 알리는 지역 대표 축제다. 올해 30회를 맞은 축제는 젓갈 판매와 다양한 체험, 문화공연 등을 통해 관광객을 맞고 있다.축제 첫날 오후, 강경의 주무대를 달군 것은 유명 가수도 전문 공연단도 아니었다. 이웃과 함께 배우고 연습한 솜씨를 들고 무대에 오른 논산 시민들이었다. 주민들이 만들어 낸 흥겨운 공연은 강경젓갈축제의 시작을 알리는 또 하나의 무대가 됐다.