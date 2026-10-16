"얼쑤! 우리 동네 솜씨 좀 보소" 논산 강경젓갈축제 흥돋운 주민들

"그동안 갈고닦은 실력, 오늘 마음껏 보여드리겠습니다."
15일 오후 1시 충남 논산시 강경읍 강경젓갈축제 주무대. 평소 주민자치센터에서 취미로 배우던 기타와 춤, 난타가 축제 무대에 올랐다. 무대에 선 주민들은 그동안 연습한 실력을 뽐냈고, 객석에서는 박수가 이어졌다. 평범한 이웃들이 이날만큼은 축제의 주인공이었다.
제30회 강경젓갈축제 첫날 낮 분위기를 이끈 것은 논산시 15개 읍·면·동 주민들이었다.
논산시 주민자치협의회는 이날 오후 1시부터 5시까지 축제 주무대에서 '논산시 주민자치 동아리 화합 한마당'을 열었다. 각 읍·면·동 주민자치 프로그램에 참여한 주민들이 한자리에 모여 그동안 배운 솜씨를 선보이는 자리였다.
공연은 ▶강경어린이집 무용 ▶성동면 기타교실 ▶양촌면 에어로빅 ▶연산면 노래교실 ▶노성면 숟가락난타 ▶취암동 우쿨렐레 ▶부적면 에어로빅 ▶벌곡면 색소폰 연주 ▶채운면 댄스스포츠 ▶강경읍 기타교실 ▶가야곡면 고고장구 ▶은진면 노래교실 ▶상월면 줌바댄스 ▶연무읍 난타교실 ▶부창동 줌바댄로 꾸며졌다. 기타 선율이 흐르던 무대는 신나는 음악과 춤이 이어지면서 분위기가 달아올랐다. 주민들은 각자 준비한 공연에 열중했고, 관람객들은 박수로 화답했다.
이날 무대에 오른 주민들은 전문 공연단이 아니다. 평소 생업에 종사하면서 틈틈이 주민자치 프로그램에 참여해 실력을 쌓아온 이들이다. 공연을 준비하는 과정부터 무대에 서기까지 주민들이 직접 참여했다는 점에서 의미를 더했다.
특히 이번 행사는 주민자치 동아리의 발표회를 넘어 강경젓갈축제에 활기를 불어넣는 역할을 했다. 축제 개막식이 열리기 전인 목요일 낮 시간대에 주민들이 주무대를 채우면서 축제 분위기를 끌어올렸다.
김선광 논산시 주민자치협의회장은 무대에 올라 주민들의 노고에 감사를 전했다.
김 회장은 "15개 읍면동 주민들이 각자 프로그램에 참여해 열심히 연습한 것을 선보이는 날"이라며 "오늘 공연이 강경젓갈축제를 더욱 빛내는 자리가 되길 바란다"고 말했다.
행사에 참석한 나경필 강경젓갈축제추진위원장도 주민들의 참여에 고마움을 표시했다.
나 위원장은 "15개 읍면동 주민자치위원들과 동아리 회원들이 재능을 기부해 주신 덕분에 강경젓갈축제가 더욱 빛나고 있다"며 "축제가 끝나는날 까지 함께 응원해주시길 바란다"고 밝혔다.
백성현 논산시장도 주민들과 함께하며 축제의 성공을 기원했다.
백 시장은 "강경은 조선 후기 전국에서 손꼽히는 상업 중심지로 번성했던 곳"이라며 "선조들의 지혜와 삶, 자부심이 담긴 강경의 역사를 계승하고 발전시켜 잘사는 논산, 가치 있는 논산을 만들어 가겠다"고 말했다.
이어 "강경젓갈축제가 지역의 우수한 특산물과 강경의 가치를 널리 알리는 계기가 되길 바란다"며 "가을 정취가 가득한 강경에서 많은 추억을 만들고 행복한 시간을 보내시길 바란다"고 덧붙였다.
이날 주민자치 동아리 화합 한마당은 축제 첫날을 시민들이 직접 꾸몄다는 점에서 눈길을 끌었다.
축제장을 찾은 관광객에게는 볼거리를 제공하고, 공연에 참여한 주민들에게는 그동안 익힌 실력을 선보일 기회가 됐다. 서로 다른 읍·면·동에서 활동하던 주민들이 한 무대에 올라 화합을 다지는 자리이기도 했다.
강경젓갈축제는 전국에 강경젓갈의 우수성을 알리는 지역 대표 축제다. 올해 30회를 맞은 축제는 젓갈 판매와 다양한 체험, 문화공연 등을 통해 관광객을 맞고 있다.
축제 첫날 오후, 강경의 주무대를 달군 것은 유명 가수도 전문 공연단도 아니었다. 이웃과 함께 배우고 연습한 솜씨를 들고 무대에 오른 논산 시민들이었다. 주민들이 만들어 낸 흥겨운 공연은 강경젓갈축제의 시작을 알리는 또 하나의 무대가 됐다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.