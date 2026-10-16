경남 함양 하천으로 가축 피 무단 방류

큰사진보기 ▲함양군 염소도축장 인근 교량 아래 하천 바닥이 검붉은 피로 물들어 있다. ⓒ 최상두 관련사진보기

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덧붙이는 글 | '수달아빠’로 불리며 지리산 엄천강 일대에서 야생동물과 하천 생태를 기록하고 있다. 수달과 철새의 삶을 통해 인간과 자연의 공존을 고민하며, 현장에서 보고 느낀 이야기를 전하고 싶습니다.

경상남도 함양군 내 염소 도축장 인근에서 처리되지 않은 가축의 피가 하천으로 무단 방류되는 참혹한 일이 벌어졌다.15일 현장을 직접 확인한 결과, 도축장 인근을 지나는 순간부터 코를 찌를 듯한 독한 피비린내가 진동을 했다. 교량 아래 수로와 하천 바닥이 검붉은 피로 물들어 있는 상태였다. 수로를 따라 짙게 고인 혈액성 폐수는 하류로 스멀스멀 퍼져나가고 있었다.가축을 잡을 때 나오는 피와 미처리 폐수는 유기물 농도가 높다. 이걸 하천에 그대로 흘려보내면 물속 산소를 다 뺏어 가기 때문에 물고기들이 떼죽음을 당하는 건 시간 문제다. 더군다나 이 동네 하천은 천연기념물인 꼬치동자개 같은 멸종위기 야생생물들이 살아가는 소중한 생태 거점이다.사태를 파악하자마자 함양군청 환경과와 하수처리장 직원들이 현장으로 달려와 어디로 흘러들어 간 것인지 점검하고, 정확한 성분을 파악하기 위해 하천 핏물 시료를 채취해서 검사를 맡겼다. 그러나 하수처리장 라인 등을 확인했으나 정확한 무단 방류 원인과 구체적인 배출구(방류구)는 끝내 찾지 못했다고 밝혔다. 함양군은 향후 사후 불시 단속을 벌이겠다는 계획을 밝혔으나 "원인 불명"이라는 원론적인 답변에 주민들은 분통을 터뜨리고 있다.도대체 어쩌다 이런 일이 생겼을까. 경상남도청 축산도축허가부서 담당자에 따르면, 지난해 도축업계로부터 '축종 추가(돼지 도축)' 신청이 들어와 적법한 심사 끝에 허가를 내주었다고 밝혔다. 소·돼지·염소 도축 기준만 충족하면 기존 업장에서 축종을 추가하는 것은 법령 위반이 아니라는 입장이다.주민들 입장은 다르다. 주민들은 염소 도축만 하는 곳인 줄 알았기에, 돼지 도축이 이루어지고 있다는 사실에 기가 막혀 했다. 공청회나 설명회가 있었을 리도 만무했다. 이에 대해 도청 관계자는 "완전히 새로운 도축장을 짓는 신설 허가가 아니라, 기존 포유류 도축장 내에서의 단순 축종 변경(추가) 사안이기 때문에 별도의 주민 공청회나 의견 수렴 절차를 거치도록 규정되어 있지 않다"라고 해명했다.경남도청과 함양군은 하루 빨리 이번 불법 핏물 유출 사고에 대해 낱낱이 파헤쳐 강력한 행정처분 및 고발 조치를 취해야 마땅하다. 나아가 주민들의 생존권과 위천 생태계를 위협하는 주먹구구식 도축장 인허가 시스템을 전면 재검토하고, 실효성 있는 상시 환경 감시 체계를 즉각 구축해야 할 것이다.