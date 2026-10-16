북 "비행체 왜 그을음 없나"... 국방부 "그게 우리 기술"

큰사진보기 ▲지난 8일 이재명 대통령이 참관한 국방과학연구소의 극초음속 활공비행체(HGV) 최초 시험발사 모습. 2026.10.9 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

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북한이 우리 군의 극초음속 활공비행체(HGV) 시험발사와 관련해 비행체 표면에 그을음이 없다는 이유로 극초음속 비행에 실패했을 가능성을 제기하자, 국방부가 국산 내열 소재를 활용한 기술적 성과라고 반박했다.국방부는 16일 "이번에 우리 군이 최초 시험발사한 HGV는 우수한 내열성을 갖춘 국산 내열소재를 기반으로 강건한 설계가 이뤄졌으며, 극초음속 환경에서도 그을음 없는 열방호 성능을 구현했다"고 밝혔다.이어 "향후 우리 군은 미래 안보의 핵심 전략자산인 HGV의 무기화 과정에서 관련 기술을 더욱 고도화해 나갈 계획"이라고 강조했다.앞서 북한 관영 <조선중앙통신>은 15일 장창하 미사일총국장이 한국의 극초음속 활공비행체 시험발사에 관해 기자와 문답한 내용을 공개했다.장 총국장은 한국 정부가 공개한 시험발사 사진을 봤다면서 "비행체가 바다에 떨어지기 직전 수직으로 내리꽂히는 사진을 보면 초고온을 동반하는 극초음속비행환경을 경과했다고는 믿을 수 없게 활공체 겉면에 그을음 하나 없고 도장색이 깨끗한 것을 볼 수 있다"라고 말했다.이어 "극초음속활공비행체시험을 해보지 못한 사람들은 비행체의 겉면에서 일어나는 변화를 알 수가 없다"며 "한국이 공개한 사진들이 실제 극초음속 비행에 성공하지 못했을 가능성을 보여주는 증거가 될 수 있다"라고 주장했다.장 총국장은 또 "한국 정부의 발표 내용이 불분명하다"라며 "국방 기술 전문가들 사이에서 여러 의혹이 제기될 수 있다"라고 말했다.북한의 주장은 극초음속 비행 과정에서 발생하는 고열에도 불구하고 비행체 표면에 그을음이나 변색이 나타나지 않았다는 점에 초점을 맞추고 있다. 반면 국방부는 이러한 외관이 극초음속 비행 실패의 증거가 아니라 내열 소재와 열방호 기술의 성능을 보여주는 것이라고 설명한 것이다.우리 군의 HGV 시험 발사는 지난 8일 이재명 대통령이 참관한 가운데 충남 태안의 국방과학연구소(ADD) 안흥시험장 해상 바지선에서 이뤄졌다.당시 청와대는 국내 기술로 연구개발 중인 HGV의 첫 시험 발사가 성공적으로 진행됐다고 발표했다. 시험 목적은 극초음속 비행 환경에서 초고온 내열 소재의 성능과 유도·제어능력, 저고도 불규칙 비행 능력을 검증하는 것이었다.청와대는 비행체가 목표 고도까지 상승한 뒤 추진체에서 분리됐으며, 계획된 극초음속 비행을 수행했다고 설명했다. 또 분리된 활공체가 낮은 고도로 내려오면서 수직·수평 방향으로 비행 궤도를 변경한 뒤 지정된 목표점에 정확히 탄착했다고 밝혔다. 이튿날인 9일에는 시험발사 장면을 담은 사진도 공개했다.극초음속 활공비행체는 추진체를 이용해 고고도로 상승한 뒤 분리돼 마하 5 이상의 속도로 활공하는 무기 체계다. 일반적인 탄도미사일과 달리 비행 도중 궤도를 바꿀 수 있어 탐지와 요격이 어려운 무기로 평가된다.북한이 한국의 극초음속 무기 개발 성과를 공개적으로 문제 삼고 국방부가 곧바로 반박하면서, 남북 간 첨단 미사일 기술을 둘러싼 신경전이 이어지고 있다.