산골농부의 임실 치즈공원 국화꽃 탐화 나들이

▲임실 산비탈 거대한 역암 위, 하늘을 향한 타포니 작은 웅덩이 (길이 70cm, 폭 60cm). 이 타포니 물 웅덩이에 한 마리 산개구리가 머물고, 옆에 찔레의 붉은 열매가 맺혔다. ⓒ 이완우 관련사진보기