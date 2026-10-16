산골농부의 임실 치즈공원 국화꽃 탐화 나들이

임실 치즈테마파크(아래 치즈공원)에서 지난 10월 8일부터 11일까지의 펼쳐졌던 치즈축제가 막을 내렸다. 축제 기간 너른 축제장을 장식하였던 향긋한 국화꽃들이 화창한 가을 날씨 속에서 축제 마당을 이어가고 있다.
지난 15일, 기자(임실 산골 농부)는 임실역 앞마을 노란 돼지감자(뚱딴지)꽃이 피어있는 산비탈 밭에서 임실 치즈공원까지 2km 가까운 거리를 걸으며 국화꽃 구경 나들이를 하였다. 옛 선비들은 봄철에 매화나 진달래, 가을에 구절초를 찾아 떠나는 풍류를 '탐화(探花)'라고 하였다.
노란 돼지감자꽃이 피어있는 산비탈 가까운 콩밭은 지난여름의 폭우로 콩 포기 사이에 얕은 표토가 흘러 내려가서 회색의 역암이 드러났다. 제법 너른 콩밭 아래의 기반암은 마이산계 수성 퇴적암인 역암이다. 진안과 임실 북부의 남남서 방향으로 흐르는 섬진강 상류 지형은 지질시대 한반도 남부의 북북동 방향 지향사의 기억을 공유하고 있다.
임실의 북부 지역은 진안 마이산 권역과 같이 1억년 전에 길이 30km 폭 20km의 긴 마름모꼴 형태의 호수였다. 치즈공원을 포함한 임실 지역의 지하에는 마이산과 같은 퇴적암이 기반암으로 깔려있고, 곳곳의 지표에도 역암 바위가 드러나 보인다. (관련 기사: 임실 현곡리 연화실 마을과 퇴적암 족보 바위
)
1억 년 지질 역사를 간직한 진안 마이산계의 퇴적 역암을 기반암으로 한 대지에서 투박하게 자라나 가을바람에 노란 꽃을 피워 올린 돼지감자는 국화과로서 남아메리카 원산의 귀화식물이다.
국화과 식물의 진화적 기원에 가까운 종으로 남아메리카 안데스산맥의 원시 관목 바르나데시아(Barnadesia)가 있다. 부드러운 풀(초본)인 보통 국화과 식물들과 달리, 이 바르나데시아는 줄기와 잎겨드랑이 부근에 바늘처럼 날카롭고 억센 가시(spine)들이 돋아 있다. 임실 산비탈 밭에 내려와서 돼지감자 뿌리를 파헤쳐 놓기도 한 멧돼지의 야성을 닮은 듯하다.
돼지감자꽃을 살펴보고 임실역을 지나서 치즈마을길로 들어섰다. 임실 치즈마을은 임실치즈 개척 시대의 주역 농민들의 활동 무대였다. 임실치즈의 초석을 다졌던 출발점은 소박한 신용조합이었다. 산양 한 마리를 들여와 소득을 올리고 싶어도 수중에 가진 자금이 턱없이 부족했던 영세 농민들에게, 임실치즈 개척시대의 신용조합은 담보를 요구하지 않은 채 서로의 믿음을 바탕으로 신용대출을 내어주었다. 이러한 신용의 전통은 임실치즈가 지닌 고유한 정체성의 뿌리가 되어 현재도 치즈마을에 이어지고 있다.
임실 치즈마을을 지나서, 작은 개울을 따라 한참 걸으니 치즈공원이 멀리서 보였다. 푸른 가을 하늘 아래 임실 치즈공원에는 노란색, 붉은색과 보라색 등의 국화꽃이 화려하게 만개했다. 유럽풍의 이국적인 치즈캐슬과 시계탑 등 건축물과 수많은 국화 화분으로 정성들여 단장한 국화 정원이 아름다운 장관을 이뤘다. 치즈공원을 찾은 방문객들은 국화꽃 사이를 산책하며 가을의 여유를 즐기고 있었다.
오늘날 임실치즈가 걸어온 발자취에는 눈앞의 빠른 이익보다 숙성 치즈의 진정한 깊이와 공동체의 희망이 담겨 있었다. 임실치즈가 지향했던 가치는 협동과 굳건한 자립으로 농촌 사회의 건강한 자생력을 다지는 것이 목표였다. 국화꽃 한 송이를 피우기 위해서 임실 농민들은 새벽부터 무거운 우유통을 싣고 짐바 자전거로 천천히 비포장도로를 달리거나, 힘찬 오토바이 엔진 소리로 들녘을 깨웠다.
임실치즈 초기 개척시대의 주역은 산양이었다. 피자에 치즈를 공급하는 임실치즈 발전시대의 주인공은 홀스타인 젖소였다. 이제 임실의 숙성치즈는 저지(Jersey) 젖소에 기대를 걸고 있다. 저지 젖소는 황갈색의 아담한 외모인데, 프리미엄 숙성 치즈와 버터를 만드는 데 적합한 원유를 공급하는 품종으로 알려졌다.
임실 치즈공원의 초원에서 저지 젖소 떼가 한가롭게 풀을 뜯는 풍경을 상상해 보았다. 그 초원이 끝나는 산비탈 풀숲에 여름에는 야생의 가시엉겅퀴 붉은 꽃이 바람에 흔들리고, 가을에는 노란 돼지감자꽃이 맑은 하늘로 키를 세운 장면은 임실치즈 개척시대의 야성을 그대로 보여줄 것이다.
이런 야생의 꽃들이 너른 초원 옆 산비탈이나 풀숲에서 소 떼의 울음소리와 어우러져 피어난다면, 1960년대 후반 척박한 땅에서 산양 두 마리에 의지해 첫걸음을 내디뎠던 임실치즈의 살아있는 풍경일 것이다. 소똥 냄새도 조금 난다면 더욱 좋겠다. 치즈공원에서 임실치즈 개척시대 그 수십 년 전 풋풋했던 풍경이 더욱 그리워졌다.
임실 치즈공원의 높은 지대, 비탈진 산책로를 따라 소박하면서도 은은한 향을 품은 구절초 꽃밭이 널리 펼쳐져 있었다. 가을 햇살을 머금은 하얀 꽃잎들은 은은한 빛을 띠며 바람결에 가볍게 꽃대를 흔들었다. 비탈면 능선을 따라 흐드러지게 피어난 구절초는 산비탈에 하얀 눈꽃이 내려앉은 듯하였다.
구절초 정원에서 노란색, 붉은색과 자주색 국화꽃들의 향연이 그림처럼 내려다보였다. 치즈공원의 너른 무대를 가득 줄지어 장식한 국화꽃 화분에는 검정색 급수 호스가 갈증을 해소해 주고 있다. 야생의 땅에 발을 디딘 구절초 꽃밭에는 벌들이 윙윙거렸고, 팔팔나비가 날갯짓 빠르게 이꽃 저꽃으로 휙휙 날아다녔다. 시들면 어디론가 무대 뒤로 사라질 국화 화분보다 야성의 구절초 꽃밭이 더 싱싱하고 정겹게 보였다.
마이산 역암의 회색 바위 옆 돼지감자꽃, 치즈공원의 국화와 구절초를 찾는 국화 탐화 여정은 바르나데시아까지 알게 되면서, 임실치즈의 정체성을 새롭게 확인하는 계기가 되었다. 임실치즈의 관광지는 화려한 꽃밭으로 출렁이고 있었다. 그러나 밤낮 일하며 임실치즈를 개척한 어떤 농부는 경제적 시련으로 이삿짐을 싸서 고향을 떠나야 했다. 남미의 안데스산맥 척박한 환경에 자라는 국화과 식물 바르나데시아 가시 관목은 임실치즈 초기 개척시대의 난관을 이겨낸 불굴의 상징으로 다가왔다.
임실 치즈공원의 치즈축제는 막을 내렸지만, 그 무대에서 가을 국화의 여운은 계속되고 있다. '2026 임실치즈테마파크. 국화꽃 향기 문화 축제' 일시 : 10월 17~18일, 24~25일. 임실 치즈공원의 하얀 현수막이 가을바람에 가볍게 나부끼고 있었다.