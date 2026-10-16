"내후년 총선 야당 승리해야" 47%... 민주당 열세 구도?

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 14일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하며 안경을 들어올리고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

여당 다수 당선 34% vs. 야당 다수 당선 47%

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큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표(맨 왼쪽)가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 양향자 최고위원(왼쪽 세 번째)의 지도부 비판 발언을 듣고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

16일 발표된 한국갤럽의 23대 총선 기대 조사 결과다. 내후년 4월 치러질 총선과 관련 "현 정부를 지원하기 위해 여당 후보가 많이 당선돼야 한다"는 '정부지원론'과 "현 정부를 견제하기 위해 야당 후보가 많이 당선돼야 한다"는 '견제론'에 대한 동의 여부를 물었다.야당 후보 승리 기대 답변이 오차범위 밖으로 여당 후보 승리 기대 답변을 앞섰다. 모름/응답거절로 의견을 유보한 응답은 18%로 조사됐다.여기서 야당은 국민의힘만 아니라 현 여권에 대척하는 여타 세력을 모두 통틀어 일컬은 것이다. 다만 현 시점에서 선거를 전제로 했을 때 더 이상 더불어민주당 우위의 여론지형이 아님을 드러내는 결과다.지역·연령별로 봤을 때, 정부지원론은 전남광주/전북(60%)과 40대(50%)에서만 과반으로 나타났다. 견제론은 40·50대를 제외한 모든 연령대에서 과반으로 집계됐고 지역별로는 서울(55%)과 인천/경기(52%), 대구/경북(53%)에서 50%를 웃돌았다.지지정당이 없는 무당층(n=290)의 여론은 견제론에 보다 기울었다. 무당층의 49%가 견제론을, 16%가 정부지원론을 택했다. 중도층의 경우, 양론 격차가 크지 않았다. 정부지원론이 36%, 견제론이 44%로 조사됐다.한편, 이번 정당 지지도 조사에서 민주당 지지도는 전주 조사 대비 1%p 오른 36%, 국민의힘 지지도는 전주 조사 대비 1%p 오른 27%로 집계됐다.양당 지지도 격차는 전주 조사와 같은 9%p 차다. 참고로 한국갤럽 기준 현 정부 출범 후 양당 지지도 격차가 10%p 이내로 나타난 것은 이번 조사를 포함해 총 4차례 뿐이다(9월 1·2주차, 10월 2주차).그 외에는 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당, 이외 정당/단체 각각 1%, 지지하는 정당 없는 무당층 29%로 조사됐다.이번 조사는 지난 13~15일 전국 만 18세 이상 1003명(총통화 9669명, 응답률 10.4%)에게 휴대전화 가상번호를 활용해 정당 지지도 등을 물은 결과다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.