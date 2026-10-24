55년 동안 5억 장학금 지원한 속초 안경사의 비밀

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲47년 넘게 안경사로 한자리를 지켜온 김상기 원장. 한국늘사랑회 이사장이자 청소년 상담자, 강연자로 활동하며 어려운 이웃과 함께하는 나눔의 삶을 실천해 왔다. ⓒ 김상기 관련사진보기

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"어려운 사람에게 가장 필요한 것은 돈이나 물건만이 아닙니다. 누군가 자신을 잊지 않고 있다는 믿음, 그리고 다시 일어설 수 있다는 희망을 주는 것이 진정한 봉사라고 생각합니다."

큰사진보기 ▲한국늘사랑회를 통해 장학사업과 의료비 지원 등 다양한 봉사활동을 펼쳐온 김상기 원장은 특히 어려운 환경의 청소년들을 돕는 데 정성을 쏟아왔다. ⓒ 김상기 관련사진보기

"제가 이렇게 오랫동안 봉사할 수 있었던 것은 아내의 이해와 도움이 있었기 때문입니다. 힘들고 어려운 순간에도 늘 곁에서 함께해 줬습니다. 아내가 없었다면 지금까지 봉사를 이어오기 어려웠을 겁니다."

큰사진보기 ▲반세기 나눔의 길에는 언제나 아내의 따뜻한 이해와 헌신이 함께했다. 김 원장은 아내를 오랜 봉사활동을 이어올 수 있게 해준 가장 든든한 동반자로 꼽는다. ⓒ 김상기 관련사진보기

"하루아침에 집과 삶의 터전을 잃은 분들을 보니 그냥 있을 수가 없었습니다. 당장 모든 것을 해결해 드릴 수는 없지만, 우리가 할 수 있는 일이라도 해야겠다는 생각이 들었습니다. 그래서 아내와 함께 현장을 찾기 시작했습니다."

큰사진보기 ▲속초·고성 대형 산불 당시 김상기 원장 부부가 피해 주민들을 찾아 봉사활동을 펼치고 있다. 무려 58차례나 피해 현장을 방문하며 삶의 터전을 잃은 이웃들에게 생필품과 따뜻한 위로를 전했다. ⓒ 김상기 관련사진보기

"살다 보면 누구나 어려운 순간을 만납니다. 하지만 어떤 환경에서도 자신을 포기하지 않았으면 좋겠습니다. 누군가 곁에서 믿어주고 응원해 준다는 사실만으로도 다시 일어설 힘을 얻을 수 있습니다."

큰사진보기 ▲군부대를 찾아 장병들에게 강연과 봉사활동으로 따뜻한 격려를 전하는 김상기 원장 ⓒ 김상기 관련사진보기

"그 말을 듣고 가슴이 아렸습니다."

"반찬 나누기를 하면서 힘들게 살아가시는 한 분 한 분을 만났습니다. 봉사자들이 고생해서 반찬을 만들었지만, 도움을 드릴 수 있어 매번 보람을 느낍니다."

큰사진보기 ▲김상기 원장이 봉사대원들과 함께 어려운 이웃에게 전달할 김장을 담그고 있다. 정성껏 버무린 김치 한 포기에는 이웃의 안부를 살피고 따뜻한 마음을 나누려는 봉사자들의 사랑이 담겨 있다. ⓒ 김상기 관련사진보기

"검안은 절대 서두르지 않습니다. 비싼 렌즈가 항상 정답은 아니에요. 손님의 눈과 생활에 맞는 안경을 권해야 합니다."

"오랫동안 장사를 하다 보니 손님이 그냥 손님이 아니라 이웃이 되었습니다."

큰사진보기 ▲2020년 강원도 안경업계 최초로 중소벤처기업부의 '백년가게'에 선정된 속초 천일안경원. 김상기 원장은 오랜 세월 정직한 경영과 고객 신뢰를 바탕으로 안경원을 이웃들의 따뜻한 사랑방으로 만들어 왔다. ⓒ 김상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲속초 천일안경원을 운영하는 김상기 원장. 그는 봉사를 안경원 홍보나 영업의 수단으로 삼지 않고, 이웃에게 받은 사랑을 다시 사회에 돌려주는 삶을 실천해 왔다. ⓒ 김상기 관련사진보기

"아픈 모습을 남들에게 보이고 싶지 않았습니다. 치료받는 동안 삶이 얼마나 소중한지 다시 생각하게 됐습니다. 건강을 되찾으면 저보다 더 힘든 사람들을 위해 남은 시간을 쓰고 싶었습니다."

큰사진보기 ▲큰 병마와 싸우며 병상에 누워 있던 김상기 원장. 자신의 고통 속에서도 어려운 이웃을 향한 마음만은 놓지 않았다. 다시 일어나 봉사의 현장으로 돌아가겠다는 희망이 그를 버티게 했다. ⓒ 김상기 관련사진보기

"친구들은 공부하러 교실로 들어가는데, 저는 울면서 다시 공장으로 돌아왔어요."

"제가 학교에 다니지 못했던 아픔을 누구보다 잘 압니다. 그래서 형편이 어려운 아이들만큼은 공부를 포기하지 않았으면 했습니다. 제가 입지 못했던 교복을 다른 아이들에게 입혀주고 싶었습니다."

큰사진보기 ▲중학교 시절 친구들과 함께 찍은 추억의 사진. 앞줄 왼쪽 붉은 동그라미 속 인물이 주인공이다. ⓒ 김상기 관련사진보기

"봉사는 남에게 보여주거나 칭찬받기 위해 하는 일이 아닙니다. 도움을 받는 사람의 마음을 먼저 헤아리고, 그분들의 자존심을 지켜주는 것이 중요합니다. 작은 도움이라도 진심을 담아 꾸준히 실천하는 것이 진정한 봉사라고 생각합니다."

큰사진보기 ▲반세기 넘게 어려운 이웃을 위해 봉사해 온 김상기 원장. 그 공로를 인정받아 정부가 수여하는 석류장과 대통령표창, 동곡상 사회봉사부문 등 여러 상을 수상했다. ⓒ 김상기 관련사진보기

"제가 살아온 이야기가 동화가 될 줄은 꿈에도 몰랐습니다. 어린 시절의 아픔까지 많은 분이 공감해 주셔서 감사했습니다. 제 이야기를 보고 단 한 사람이라도 어려운 이웃에게 손을 내민다면 그것만으로 충분히 보람 있는 일이라고 생각합니다."

큰사진보기 ▲강연하는 김상기 ⓒ 김상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲김상기 원장 부부가 어린 시절 입지 못했던 교복을 입고 나란히 사진을 찍었다. 뒤늦게 입은 교복에는 가난했던 시절의 아픔과 이루지 못한 꿈, 그리고 평생을 함께 걸어온 부부의 따뜻한 삶이 담겨 있다. ⓒ 김상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲설악산과 속초시 ⓒ 진재중 관련사진보기

그와 전화 통화하기는 쉽지 않다. 전화를 걸면 군부대에 있다는 대답을 듣기 일쑤다. 어떤 날은 강연을 하고 또 어떤 날은 봉사활동을 하느라 바쁘다.그렇다고 군인은 아니다. 군에서 근무한 경력이 있는 것도 아니다. 자신의 생업이 따로 있는 평범한 시민이다. 그런데도 그는 군부대를 제집처럼 드나든다. 누가 시켜서 하는 일도 아니고 특별한 대가가 주어지는 것도 아니다.그의 발걸음이 향하는 곳은 군부대만이 아니다. 도움이 필요한 사람이 있는 곳이라면 어디든 찾아간다. 그렇게 이어온 봉사의 세월이 어느덧 반세기를 훌쩍 넘겼다. 그에게 봉사는 특별한 행사가 아니라 삶의 일부다. 자신의 일보다 남을 돕는 일에 더 많은 시간을 쏟을 때도 있다.무엇이 그를 55년 넘도록 봉사의 현장으로 이끌었을까. 그토록 오랜 세월 나눔을 이어올 수 있었던 힘은 어디에서 비롯됐을까. 그 주인공은 강원특별자치도 속초시 금호동에서 천일안경원을 운영하는 김상기(72세) 원장이다. 그가 걸어온 반세기 나눔의 길을 따라가 본다.속초 금호동 천일안경원.47년 넘게 한자리를 지켜온 김상기 원장은 안경사이면서 봉사자이고, 청소년 상담자이자 강연자다. 한국늘사랑회 이사장, 자원봉사 명장 등 여러 직함을 갖고 있지만 그가 가장 소중하게 여기는 것은 어려운 이웃과 함께 살아왔다는 사실이다. 그가 이끄는 한국늘사랑회의 이름에는 특별한 뜻이 담겨 있다.'우리들의 가슴속엔 늘 사랑이 있다.'1983년 무렵부터 본격적인 활동을 시작한 한국늘사랑회는 장학사업과 의료비 지원, 소외계층 돌봄 등 다양한 봉사를 이어왔다. 특히 김 원장이 가장 많은 정성을 쏟은 분야는 청소년 지원이다.1985년, 가난 때문에 안경을 마련하지 못한 여학생의 사연을 접한 그는 형편이 어려운 학생들에게 무료로 안경을 제작해 주기 시작했다. 봉사는 의료비 지원으로도 이어졌다. 현재까지 신장병과 심장병을 앓던 전 세계 500여 명의 수술을 도왔고, 김 원장 사비로 소년가장 아파트 8칸 입주를 시켰다. 고성 아야진의 한 여학생은 한국늘사랑회의 도움으로 신장이식 수술을 받고 포기할 뻔했던 학업을 이어갈 수 있었다. 김 원장은 봉사의 의미를 이렇게 설명한다.그에게 봉사는 단순한 선행이 아니라 누군가의 삶에 다시 희망을 불어넣는 일이었다.김 원장의 봉사 인생에서 빼놓을 수 없는 것이 장학사업이다.47년 역사를 이어온 늘사랑장학문화재단은 '아름다운 삶을 산 사람만이 아름답게 죽을 수 있다'는 정신으로 어려운 학생들의 배움을 지원해 왔다.지난해까지 장학금을 받은 학생은 약 1400명, 지원 금액은 5억 원에 이른다. 가난 때문에 배움의 기회를 잃는 학생이 없기를 바라는 마음에서 시작한 일이었다. 그의 봉사는 혼자만의 힘으로 이루어진 것이 아니다. 오랜 세월 곁에서 함께해 온 아내(김귀녀)가 있었기에 가능한 일이었다. 김 원장에 따르면 자신의 누적 봉사시간은 약 3만 5000시간, 아내는 약 1만 5000시간에 이른다. 두 사람은 오랜 세월 나눔을 실천하며 부부 자원봉사 명장이라는 영예도 얻었다. 김 원장은 반세기 봉사의 가장 든든한 동반자로 아내를 꼽는다.그에게 아내는 단순한 가족이 아니라 평생 나눔의 길을 함께 걸어온 동반자다. 두 사람이 쌓아온 봉사의 시간은 이제 한 가정의 이야기를 넘어 지역사회에 따뜻한 울림을 전하고 있다.그의 봉사활동은 재난 현장에서도 이어졌다.속초·고성 지역에 대형 산불이 발생했을 때 김 원장은 아내와 함께 피해 주민들을 찾아갔다. 한두 번의 방문으로 끝나지 않았다. 무려 58차례에 걸쳐 피해 지역을 찾아 안경을 지원하고, 이·미용 봉사와 생필품 전달 등 복구 지원 활동을 펼쳤다. 그에게 산불 피해 현장을 찾게 된 이유를 물었다.삶의 터전을 잃은 주민들에게 필요한 것은 구호물품만이 아니었다. 누군가 자신들의 어려움을 잊지 않고 있다는 사실도 큰 위로가 됐다. 김 원장은 해외에도 도움을 요청했다. 미주 한미재단 측에 피해 주민들의 어려움을 알리고 지원을 부탁해 약 1억 원의 성금을 모았다. 이를 통해 냉장고 등 생활에 필요한 물품을 전달했다.그의 봉사는 국경도 넘었다. 중국 동북 3성 지역에서 심장병 환자 등 어려운 이웃을 돕는 활동을 펼쳤고 그 공로를 인정받아 중국 훈춘시 명예시민 1호로 선정됐다. 흑룡강성 국가과학기술원 자문위원과 연변상회 한국대표 등의 역할도 맡았다. 속초의 작은 안경원에서 시작된 나눔은 강원도를 넘어 중국으로까지 이어졌다. 그에게 봉사의 장소는 중요하지 않았다. 도움이 필요한 사람이 있는 곳, 그곳이 바로 그가 찾아가야 할 현장이었다.김 원장이 군부대를 자주 찾는 데에는 이유가 있다. 나라를 지키는 장병들에게 따뜻한 격려와 위로를 전하고 싶어서다. 그는 군부대를 찾아 안경과 선글라스를 전달하고, 이·미용 봉사와 짜장면 나눔 행사를 이어왔다.그가 장병들에게 전하는 것은 음식과 물품만이 아니다. 오랜 봉사활동에서 얻은 경험과 삶의 이야기를 강연으로 들려준다. 김 원장은 어려운 환경에서도 독학으로 공부를 이어가 심리상담학 박사학위를 취득했으며, 사회복지사 자격을 갖추고 대학원 사회복지학과에서도 강의했다. 청소년 상담 역시 그의 삶에서 빼놓을 수 없는 부분이다.1980년대에는 전화로 약 3분 동안 청소년들에게 위로와 용기를 전하는 '10대들의 쪽지' 상담활동을 펼쳤다. 청소년 국선보조인과 현재 강원특별자치도 학교폭력대책심의위원회 소위원장으로 활동하며 학교폭력과 가정형편 등으로 어려움을 겪는 청소년들의 곁을 지키고 있다.김 원장은 장병들과 청소년들에게 전하고 싶은 마음을 이렇게 설명한다.그가 건네는 것은 단순한 위로나 충고가 아니다. 어려움을 딛고 살아온 자신의 경험을 통해 누군가에게 다시 시작할 용기를 전하는 일이다.김 원장의 관심은 홀로 살아가는 어려운 이웃에게도 향한다.속초시 자원봉사 릴레이 행사의 일환으로 진행한 '사랑의 반찬 나누기'가 대표적이다. 한국늘사랑회 회원들은 김 원장의 집에 모여 밑반찬을 만들었다. 정성껏 준비한 음식은 생활에 어려움을 겪는 50가정에 직접 전달됐다. 그가 중요하게 여기는 것은 반찬을 만드는 일만이 아니다. 직접 찾아가 얼굴을 보고 안부를 묻는 일이다. 그는 한 기관장에게 들었던 이야기를 잊지 못한다. 후원하던 65세 대상자와 연락이 닿지 않아 집을 찾아갔는데, 이미 홀로 세상을 떠난 뒤였다는 이야기다.그에게 반찬 한 그릇은 단순한 음식이 아니다. 누군가 자신을 기억하고 있다는 신호이자, 세상과 단절된 이웃을 다시 연결하는 작은 손길이다.물질적인 지원도 중요하지만, 그는 사람을 직접 만나고 이야기를 듣는 일이 그에 못지않게 소중하다고 생각한다. 어쩌면 우리 사회에서 가장 필요한 봉사는 거창한 기부보다 이웃의 안부를 묻는 작은 관심인지도 모른다.김상기 원장의 봉사철학은 그가 운영하는 속초 천일안경원에서도 고스란히 드러난다.1979년 안경원에 취직한 그는 1983년 가게를 인수한 뒤 지금까지 40년 넘게 한자리를 지켜왔다. 정확한 시력검사와 세심한 고객관리로 손님들의 신뢰를 쌓아왔다. 그가 중요하게 여기는 것은 매출이나 가게의 규모보다 손님 한 사람 한 사람을 대하는 마음이다.그의 안경원은 조금 특별하다. 안경을 사지 않아도 누구나 편하게 드나들 수 있다. 길을 걷다 지친 시민은 잠시 쉬어가고, 차 한 잔을 마시며 이야기를 나누기도 한다. 화장실을 시민들에게 개방하고 형편이 어려운 학생들을 위한 무료 생리대와 휴대전화 충전시설도 마련했다. 외출 나온 군인들에게는 쉴 공간을 내주고 짐을 맡아주기도 한다. 그렇게 천일안경원은 안경을 사고파는 공간을 넘어 이웃들이 편하게 찾는 작은 사랑방이 됐다.그는 봉사를 가게 홍보나 영업의 수단으로 삼지 않는다. 오랜 세월 손님들에게 받은 사랑을 다시 이웃에게 돌려주는 것이 당연하다고 여긴다. 이러한 정직한 경영철학과 오랜 신뢰를 바탕으로 천일안경원은 2020년 강원도 안경업계 최초로 중소벤처기업부의 '백년가게'에 선정됐다.47년 동안 안경업에 몸담아온 김 원장에게 천일안경원은 단순한 생업의 공간이 아니다. 이웃과 삶을 나누고 정을 쌓아온 곳이다. 그곳에서 그가 맞춰주는 것은 안경만이 아니다. 사람과 사람 사이의 거리를 좁히고, 이웃의 마음을 이어주는 일도 함께하고 있다.평생 다른 사람의 아픔을 돌보며 살아온 김 원장에게도 힘겨운 시간이 있었다. 큰 병마와 싸워야 했던 시기였다. 그는 자신의 투병 사실을 주변에 널리 알리지 않은 채 조용히 치료를 받았다. 늘 다른 사람의 어려움을 살피던 사람이었지만, 정작 자신의 고통은 쉽게 드러내지 않았다. 병마를 이겨내고 다시 봉사의 현장으로 돌아온 그에게 당시의 심정을 물었다.그에게 투병은 육체적인 고통을 넘어 자신의 삶을 돌아보는 시간이기도 했다. 건강을 회복한 뒤 그는 다시 도움이 필요한 이웃들을 찾아 나섰다. 아픔을 겪고 나서 다른 사람의 고통을 더욱 깊이 이해하게 된 것이다.누군가를 돕는다는 것은 건강하고 여유가 있을 때만 가능한 일일까. 김 원장의 삶은 그 질문에 또 다른 답을 보여준다. 봉사는 남는 것을 나누는 일이 아니라 자신에게 소중한 것을 기꺼이 내어주는 일일 수도 있다. 그는 그렇게 또 한 번의 시련을 넘어 다시 나눔의 현장으로 돌아왔다.무엇이 그를 50년 넘도록 봉사의 길로 이끌었을까. 그 답을 찾으려면 가난했던 한 소년의 시절로 돌아가야 한다. 김상기는 가난한 어부의 아들로 태어났다. 어렵게 고등학교에 합격했지만 입학금을 마련하지 못해 진학을 포기해야 했다. 친구들이 검정 교복을 입고 학교에 다닐 때 그는 오징어 낚시공장에서 일했다. 점심시간이면 자전거를 타고 친구들이 다니는 학교를 찾아갔다. 잠시 친구들과 어울렸지만 수업 종이 울리면 친구들은 교실로 들어갔고, 그는 홀로 공장으로 돌아가야 했다.그 시절을 떠올리는 그의 목소리에는 지금도 아픔이 묻어난다.그에게 검정 교복은 단순한 옷이 아니었다. 가난 때문에 포기해야 했던 꿈이자, 세월이 흘러도 지워지지 않는 상처였다. 그러나 그 아픔은 훗날 다른 사람을 돕는 힘이 됐다. 자신처럼 가난 때문에 배움을 포기하는 학생이 없기를 바랐다. 김 원장은 당시의 경험이 봉사의 출발점이 됐다는 취지로 이야기한다.그는 17세 무렵부터 어려운 이웃을 돕기 시작했고, 1972년에는 연탄 배달과 도시락 나누기 등 봉사활동에 참여했다. 자신도 넉넉하지 않았지만 더 어려운 이웃을 외면하지 않았다. 어린 시절 자신에게 절실했던 도움을 이제는 다른 사람들에게 건네고 있는 것이다. 교복을 입지 못했던 소년이 세월이 흘러 다른 아이들에게 교복을 입혀주는 어른이 됐다. 그가 평생 이어온 나눔의 출발점은 바로 그 가난했던 시절에 있었다.김 원장의 반세기 봉사 인생은 수많은 기록과 수상으로 이어졌다.2011년부터 9년 동안 자원봉사센터에 등록된 봉사시간만 1만 3125시간에 이른다. 2021년에는 강원도 자원봉사 명장으로 선정됐으며, 정부가 수여하는 국민훈장 석류장과 대통령표창, 동곡상 사회봉사부문 수상 등으로 공로를 인정받았다.그러나 그가 중요하게 여기는 것은 봉사시간이나 수상 경력이 아니다. 자신이 도왔던 사람들이 어려움을 이겨내고 다시 일상으로 돌아가는 모습을 보는 일이다. 그는 술과 담배, 골프를 멀리하며 근검절제하는 생활을 이어왔다. 그러면서 어려운 이웃을 돕는 일에는 시간과 정성을 아끼지 않았다. 반세기 넘게 봉사를 이어온 그에게 진정한 봉사는 어떤 자세로 해야 하는 것인지 물었다.그에게 봉사는 특별한 선행이 아니라 삶을 살아가는 방식이었다. 수많은 상과 기록보다 더 소중한 것은 누군가의 삶에 희망을 남겼다는 사실이다. 김 원장이 반세기 동안 걸어온 길은 나눔의 가치를 숫자가 아닌 사람의 삶으로 보여주고 있다.김상기 원장의 반세기 봉사 인생이 최근 한 편의 동화로 다시 태어났다.생성형 AI 일러스트를 활용해 제작된 'KB이숍우화'는 가난 때문에 고등학교에 진학하지 못했던 소년이 훗날 안경사가 되어 어려운 이웃에게 희망을 전하는 봉사자로 살아온 이야기를 담았다. 영상은 공개된 뒤 큰 관심을 모았다. 김 원장에 따르면 유튜브에서 한 달 동안 약 350만 회의 조회수를 기록했다. 자신의 인생이 동화로 제작되고 많은 사람의 관심을 받게 된 소감을 물었다.이 영상이 전하는 것은 단순히 한 사람의 선행이 아니다. 어린 시절의 가난과 상처가 어떻게 다른 사람을 이해하고 돕는 힘으로 바뀌었는지를 보여준다.교복을 입지 못해 눈물 흘렸던 소년의 이야기는 이제 수많은 사람에게 희망을 전하는 동화가 됐다.그러나 그의 진짜 이야기는 영상 속에서 끝나지 않는다. 오늘도 속초의 작은 안경원과 도움이 필요한 이웃들의 곁에서 계속되고 있다.김상기 원장의 인생을 돌아보면 한 가지 사실이 선명해진다.가난은 그에게서 많은 것을 빼앗았지만, 다른 사람의 아픔을 바라보는 눈까지 빼앗지는 못했다. 오히려 어린 시절의 상처는 누군가의 아픔을 이해하고 보듬는 힘이 됐다. 한때 검정 교복을 입은 친구들을 부러운 눈으로 바라보던 소년, 친구들이 교실로 들어갈 때 홀로 자전거를 타고 공장으로 돌아가야 했던 소년, 그 소년은 세월이 흘러 가난한 아이들에게 교복을 입혀주고, 세상을 밝게 볼 수 있도록 안경을 맞춰주는 어른이 됐다.어쩌면 그가 평생 이어온 봉사는 어린 시절의 자신에게 건네고 싶었던 위로였는지도 모른다. 그가 입지 못했던 교복은 다른 아이들의 교복이 되었고, 그가 흘렸던 눈물은 누군가에게 희망이 됐다.안경은 사람의 눈을 밝히지만, 나눔은 사람의 삶을 밝힌다.반세기 넘게 이어온 그의 봉사는 지금도 끝나지 않았다. 누군가의 어려움을 외면하지 않는 한, 그의 발걸음은 앞으로도 계속될 것이다. 김상기 원장이 평생 맞춰온 가장 소중한 초점은 안경 렌즈가 아니라, 세상에서 가장 낮고 어려운 곳을 향한 따뜻한 시선이었다.작은 안경원에서 시작된 나눔은 속초와 설악산 자락을 넘어 전국으로, 다시 국경을 넘어 세계 곳곳으로 이어지고 있다. 가난한 청소년에게는 배움의 기회를, 병마와 싸우는 어린이에게는 새로운 생명의 희망을 전하고 있다.