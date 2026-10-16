발전5사 통합 일정 구체화…태안 본사 유치, 입법·입지 대응 시급

큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 9월 4일 서울 여의도 한국전력 남서울본부에서 발전5사와 노동조합 관계자들이 참석한 발전공기업 통합방안 간담회를 주재하고 있다. 정부는 2027년 10월 1일 통합법인 출범을 목표로 준비 절차를 추진하고 있다. ⓒ 기후에너지환경부 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 9월 4일 서울 여의도 한국전력 남서울본부에서 발전5사와 노동조합 관계자들이 참석한 발전공기업 통합방안 간담회를 주재하고 있다. 정부는 2027년 10월 1일 통합법인 출범을 목표로 준비 절차를 추진하고 있다. ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

발전공기업 5사를 하나로 통합하는 '한국발전' 출범 준비가 구체적인 실행 단계에 들어서면서 통합본사 유치를 추진하는 충남 태안군의 대응도 더욱 정교해져야 할 시점이다.정부가 2027년 10월 1일 출범을 목표로 통합준비위원회를 가동한 데 이어, 내년 2월 합병계약과 8월 초대사장 내정 등을 담은 세부 로드맵이 언론을 통해 공개됐다. 태안은 특별법 제정과 통합조직 설계, 본사 입지 검토에 맞춰 유치 근거와 정주여건 지원안을 구체적으로 제시해야 하는 과제를 안게 됐다.기후에너지환경부는 지난달 30일 이호현 제2차관을 위원장으로 하는 발전공기업 통합준비위원회를 발족했다. 위원회는 통합회사의 조직 구성과 인력 배치, 운영시스템, 통합절차, 해외사업 등 주요 사항을 논의한다. 첫 회의에서는 운영규정과 통합추진 로드맵, 합병 후 통합관리(PMI) 용역 추진계획을 다뤘다.지난 12일 이투데이가 보도한 '발전공기업 통합 추진 로드맵'에 따르면 정부는 올해 말까지 통합 특별법을 제정하고, 내년 1월 통합추진위원회 발족과 합병계약서 마련을 추진할 계획이다.이어 2월 발전5사와 한국전력 이사회 의결을 거쳐 합병계약을 체결하고, 3월 임원추천위원회 구성과 4월 기후부 장관의 합병계약 인가 절차를 진행한다. 초대사장 선임은 6월부터 본격화해 8월까지 내정자를 결정하는 일정이다.9월 창립총회에서는 본사 위치와 임원 구성 등을 반영한 정관을 확정하고 설립·해산등기를 진행한 뒤, 10월 1일 통합법인을 출범시키는 계획으로 보도됐다. 다만 이는 특별법 제정과 후속 절차 이행을 전제로 한 추진 일정으로, 모든 절차가 확정됐거나 완료됐다는 의미는 아니다.태안이 주목해야 할 핵심은 통합법인 출범 준비와 본사 소재지 결정이 서로 연결되면서도 별도의 정책 판단이라는 점이다.정부는 지난달 4일 통합방안 발표에서 본사 소재지를 확정하지 않았다. 기존 전력공기업의 위치와 정의로운 전환에 미치는 영향, 정주·근무여건 등을 종합적으로 고려하고 제2차 공공기관 이전 정책과 연계해 추후 결정하겠다는 방침을 밝혔다.따라서 내년 9월 정관에 본사 위치를 반영한다는 보도를 곧바로 '영구 통합본사 입지가 그때 최종 확정된다'는 뜻으로 해석해서는 안 된다. 법인 설립에 필요한 주소와 신규 청사의 최종 입지·입주 일정이 어떻게 연결되는지 정부의 공식 설명을 확인해야 한다.국회에서는 본사 소재지를 법률에 명시하려는 움직임도 이어지고 있다. 성일종 국회의원도 지난 9월 30일 주된 사무소를 태안에 두도록 하는 '한국발전공사법'을 대표발의했다.앞서 어기구 의원도 당진을 본사 소재지로 규정하는 법안을 발의해 도내 유치 경쟁이 입법 단계에서도 진행되고 있다. 법안 발의 자체가 정부의 본사 입지 결정이나 태안 유치 확정을 의미하는 것은 아니다.태안으로서는 특별법 심사 과정에서 석탄발전소 폐지 지역의 전환 부담과 기존 본사 이전에 따른 지역 영향을 입지 판단에 어떻게 반영할 것인지 구체적으로 제안할 필요가 있다.태안군은 지난달 16일 김기만 미래에너지과장이 브리핑에서 석탄화력 폐지 규모와 기존 발전산업 기반시설을 통합본사 유치의 주요 근거로 제시했다.군의 설명에 따르면 태안화력은 2037년까지 8기 폐지가 예정돼 있으며, 2040년 탈석탄 목표가 적용되면 9·10호기를 포함한 총 10기, 6.1GW 규모로 확대된다. 대체 발전설비는 다른 지역에 건설되는 반면 태안에는 대체 설비가 배정되지 않았다는 점도 강조했다. 이는 발전산업 축소가 지역 일자리와 상권, 정주인구에 미칠 영향을 입지 평가에서 살펴야 한다는 태안의 핵심 논거다.그러나 피해의 절박함과 함께 실제 입주 가능한 조건을 제시하는 작업도 중요하다. 정부는 기존 5사 본사 건물이 각각 약 500명을 수용하는 규모여서 약 1800명이 근무할 통합본사를 한곳에 담기 어렵고, 새로운 본사 건물 구축이 필요하다고 검토했다.이 대목은 태안의 유치 전략이 기존 서부발전 사옥 활용 가능성을 넘어 신규 사옥과 주거시설, 교육·의료·문화 여건을 함께 설명해야 함을 보여준다.태안기업도시 부지를 후보지로 검토한다면 토지 확보 방식과 사업시행자의 협력 의사, 사옥·주거시설 조성 비용, 교통 연결과 공급 시기를 문서로 제시할 필요가 있다. 국제학교 역시 정주여건 개선의 구상과 실제 설립·개교 가능성을 구분해야 한다. 이러한 내용은 확정된 정부 입지계획이 아니라 태안이 구체화해야 할 유치 제안이다.충남도도 지난 8일 홍종완 행정부지사 주재로 통합본사 유치 전담팀 제2차 회의를 열고 충남연구원의 유치 전략 중간보고를 점검했다. 기존 전력 기반시설과 석탄화력 자산을 재생에너지 전환에 활용하는 등 국가 에너지정책 수요를 중심으로 유치 논리를 보완하고, 11월 예정된 국회 정책토론회에서 연구 결과를 제시할 계획이다.도내 경쟁을 둘러싼 시각 차이도 확인된다. 박수현 충남지사가 지난 8일 당진 방문에서 시·군 간 과열 경쟁을 경계하고 각 지역의 강점을 바탕으로 공정하게 평가받아야 한다는 입장을 밝혔다. 통합본사를 유치하지 못하더라도 기존 지역의 거점 기능이 유지될 것이라는 설명도 전했다.태안 입장에서는 이러한 설명을 지역별 인력·기능 배치계획으로 확인하는 것이 중요하다. 정부 통합방안은 기존 지역 화력발전본부의 현행 체계를 유지하고, 신설할 3~4개 지역재생에너지본부에 본사 잔여인력 약 600명을 배치하는 구상이다. 그러나 이 계획만으로 태안에 남을 인력과 조직 규모가 확정됐다고 볼 수는 없다.석탄발전소 폐지에 따른 손실과 기존 본사 이전에 따른 영향을 구분해 분석하고, 통합본사 유치와 지역재생에너지본부 확보가 각각 지역에 남길 효과를 제시해야 한다. 고용계약 승계와 함께 협력사 노동자들의 전환대책도 별도로 점검할 과제다.통합 준비가 조직과 인력, 법률과 계약을 정리하는 단계로 진입한 만큼 태안의 대응 역시 입법 건의, 입지 평가자료, 사옥·정주대책을 함께 갖춰야 한다. 국가 전력 생산을 담당해 온 태안의 기반시설과 숙련인력, 지역사회의 전환 부담을 정부가 평가할 수 있는 구체적인 자료로 제시하는 일이 유치전의 핵심 과제가 되고 있다.