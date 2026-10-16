친일재산 조사국장, 검사가 맞는 게 적절한가

큰사진보기 ▲오는 12월 3일 출범하는 제2기 친일재산조사위원회 윤곽이 드러났다. 제1기조사위원회에 참석했던 일부 전문가들은 조직 구성안에 대해 이의를 제기했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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오는 12월 3일 출범하는 제2기 친일재산조사위원회 윤곽이 드러났다. 제1기조사위원회에 참석했던 일부 전문가들은 조직 구성안에 대해 이의를 제기했다.지난 14일 법무부는 대한민국 전자관보를 통해 '친일반민족행위자 재산의 국가귀속 등에 관한 특별법'(친일재산귀속법) 시행령안을 입법예고했다.이에 따르면 위원회는 장관급인 위원장과 차관급인 상임위원(2명) 등 총 9명으로 구성된다. 위원회 산하에 사무처를 두고 기획국과 조사국이 설치된다. 국가보훈부 등 중앙행정기관에서 인력을 파견받아 총 82명으로 출범한다.사무처장 밑에 법무담당관을 두며, 검사가 임명되도록 했다. 친일재산 실태를 조산하고 은닉재산을 발굴하는 핵심 부서인 조사국의 국장도 검사가 맡도록 법령에 명시했다.기획군은 위원회 업무의 종합과 조정, 인사·조직·예산·회계, 조사자료와 관리 등을 담당한다.조사국은 친일재산의 국가귀속 및 부당이득금 환수를 위한 조사와 은닉재산 발굴, 일본인 명의의 재산에 대한 조사 업무를 담당한다.조사국 업무를 지휘하는 조사국장은 검사로 임명하도록 시행령에 명시했다.조사국에는 조사연구관(4급 상당 별정직)과 조사총괄과와 조사1~4과 등 5개 과로 구성된다.전문가들은 '조사국장을 검사로 임명한다'는 조항에 문제가 있다고 지적한다.제1기조사위원회에 상임위원으로 참여했던 이준식 전 독립기념관장은 "조사국장은 친일재산을 조사하기 위해 필요한 전문성을 갖추어야 한다"면서 "검사가 친일재산 조사업무에 필요한 전문성을 갖추었는지 의문이 든다"고 밝혔다.이 전 관장은 "역사를 공부한 전문가나, 지적 업무에 정통한 국토교통부 출신 공무원이 친일재산을 조사하는 데 필요한 전문성을 더 갖추고 있다"며 "역사와 지적 정보에 대해 잘 모르는 사람이 맡을 자리는 아니다"라고 지적했다.그는 "2기 조사위원회에선 부당이득금 환수 소송 등 송무 업무가 늘어날 것으로 예상된다"며 "검사가 맡아야 될 업무는 조사분야가 아니라 이쪽 부분"이라고 말했다.제1기 친일재산조사위원회에 상임위원 겸 사무국장(차관급)으로 참여한 장완익 변호사도 조사국장을 검사가 맡는 것에 대해선 적절하지 않다고 지적했다.장 변호사는 지난 14일 광복회가 주최한 친일재산 국가귀속 학술토론회에서 "조사단장을 검사가 맡았는데, 1년마다 교체됐다"며 "업무 연속성이 떨어지는 결과를 초래했다"고 말했다.또 다른 인사는 "조사국장 업무를 수행하려면 역량과 능력을 갖춘 검사가 파견돼야 한다"면서 "공소청에서 그런 유능한 검사를 파견해 줄지 의문이 든다"고 말했다.그는 "1기 조사위원회에 파견된 검사들이 활동이 끝나자 곧이어 변호사로 전업했었다"면서 "당시 검찰조직에서 밀려난 인사라는 느낌을 받았다"고 밝혔다.이에 대해 친일재산조사위 설립준비단 관계자는 "입법 예고기간인 만큼, 제기된 여러 사항에 대해 내부에서 논의하겠다"고 말했다.한편 지난 14일 입법예고된 '친일재산국가귀속법 시행령안'은 11월 13일까지 의견 수렴을 거쳐 최종 확정된다.제정안에 대한 의견이 있는 기관이나 단체, 개인은 다음 달 13일 까지 국민참여입법센터를 통해 의견을 제출할수 있다.자세한 사항은 법무부 친일재산조사위 설립준비단(02 2204 4150_으로 문의하면 된다.