트럼프 비난해도 미국 도움은 필요한 젤렌스키

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15일(현지시간) CNN은 한 소식통을 인용해 우크라이나의 미국산 패트리어트 미사일 방공 체계가 고갈되고 있다고 보도했다. 이는 추가로 미국의 미사일 공급이 이뤄지지 않으면 우크라이나가 러시아 탄도 미사일 공격에 매우 취약해지고 결과적으로 현재보다 많은 피해를 입을 수밖에 없음을 의미한다.이 보도는 최근 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령 간 불화가 심해지고 있는 가운데 나온 것이어서 주목된다. 지난 9일 트럼프 대통령은 중간선거를 앞두고 물가 안정을 위해 러시아산 경유의 미국 공급과 이를 위한 관련 제재의 일부를 완화한다고 발표했다. 이 결정은 우크라이나와 유럽 국가들을 분노하게 만들었지만 우크라이나도 유럽 국가들도 비난은 자제하는 것처럼 보였다. 한 국가의 결정을 비난하는 건 외교 관례상 적절하지 않고, 특히 우크라이나와 유럽 국가들의 입장에서는 러-우 전쟁과 관련해 미국과 원만한 관계를 유지할 필요성이 있기 때문이다. 그런데 젤렌스키 대통령이 이런 자제된 상황에 큰 균열을 일으켰다.젤렌스키 대통령은 14일 영국 언론인 피어스 모건이 진행하는 토크쇼에서 "안타깝게도 우리는 강력한 파트너를 잃고 있다"고 말했다. 또한 미국에 "배신감을 느끼냐"는 질문에 "그렇다"면서 트럼프 대통령에 대한 반감을 노골적으로 표했다. 같은 날 <파이낸셜 타임스>와의 인터뷰에서는 트럼프 대통령에 대해 인신공격에 가까운 발언을 했다. 트럼프 대통령이 "독재자와 억만장자들에 대해 본능적으로 친밀감을 느낀다"고 언급한 것이다.이는 국가 간 공식적인 문제를 언급하는 자리에서는 사실상 불필요한 말로 사적인 분노를 표출한 것으로 볼 수 있다. 러시아와 전쟁 중인 우크라이나 입장에서 미국의 결정에 대해 불만을 표시한 것이지만 외교 관계에서는 선을 넘은 발언이라고 볼 수 있다.<파이낸셜 타임스>와의 인터뷰에서 또한 젤렌스키 대통령은 미국이 러시아 에너지 시설에 대한 공격 중단을 압박하면서 "정보 제공 중단"을 언급했다고 밝혔다. 이 또한 트럼프 대통령에게 노골적으로 불만을 표한 것으로 볼 수 있다. 같은 날 우크라이나군은 스페이스 엑스 스타링크의 군사 버전인 스타쉴드 일부 서비스가 제한됐고 그로 인해 주요 작전에 차질이 발생했다고 밝혔다. 이와 관련해 BBC는 우크라이나군 당국이 이후 서비스 복구를 확인했다고 보도했다.그러나 15일 CNN은 워싱턴 주재 우크라이나 외교관의 말을 인용해 서비스가 이전 수준으로 완전히 복구된 것은 아니라고 보도했다. CNN은 미국은 이것이 날씨로 인한 차질이라고 주장하고 있지만 우크라이나와 EU는 우발적인 사고가 아니라며 여전히 의문을 제기하고 있다고 보도했다.이와 관련해 스페이스 엑스 CEO인 일론 머스크는 14일 사회관계망을 통해 스타쉴드는 미국 정부가 소유 및 통제하고 있다면서 속도나 사용에 대한 제한은 전적으로 미군과 미국 대통령에게 달려 있다고 말했다. 서비스에 차질이 있었다면 고의였든 사고였든 그 책임은 전적으로 미국 정부에 있음을 명확히 한 것이다.패트리어트 미사일 부족과 스타쉴드 서비스 차질은 우크라이나가 러시아와의 전쟁 수행을 위해 얼마나 미국에 의존하고 있는지를 잘 보여준다. 젤렌스키 대통령이 <파이낸셜 타임스>와의 인터뷰에서 굳이 미국의 "정보 제공 중단" 압박을 언급한 것 또한 미국의 지원 없이 전쟁이 불가능함을 잘 보여준다. 이런 상황에서 인터뷰를 통해 트럼프 대통령을 노골적으로 비난하고 인신 공격성 발언까지 한 건 거의 외교 참사라해도 과언이 아니다.젤렌스키 대통령의 발언이 외교 참사에 가까운 것임을 보여주는 건 EU의 지도자들의 반응이다. 15일 <파이낸셜 타임스>는 젤렌스키 대통령의 발언에 EU 정상들이 놀라움을 금치 못했다고 보도했다. 그러면서 16일 브뤼셀에서 열릴 회담의 비공개 자리에서 젤렌스키 대통령에게 절제하는 언사를 촉구할 것이라고 전했다. 이와 관련해 프리드리히 메르츠 독일 총리는 기자들에게 "우린 우크라이나를 계속 돕기 원하고 내일 젤렌스키 대통령이 우리와 함께하는 걸 기쁘게 생각한다"며 우크라이나 지지와 함께 젤렌스키 대통령과의 소통이 중요한 계획임을 우회적으로 강조했다.EU가 비공개 자리에서 언급될 내용을 공개한 이유는 젤렌스키 대통령과 트럼프 대통령 간 불화를 수습하려는 시도로 보인다. EU 또한 트럼프 대통령의 결정이 불만이지만 두 사람의 불화가 깊어질 경우 러-우 전쟁에 전혀 도움이 되지 않기 때문이다.EU는 여전히 우크라이나에 대한 강한 지지를 유지하고 있다. EU 외교안보 고위대표인 카야 칼라스는 15일 <유로뉴스>와의 인터뷰에서 우크라이나의 러시아 에너지 시설 공격을 정당한 수단이라고 두둔했다. 그러면서 "매일 우크라이나 국민을 살해하는 러시아의 전쟁 자금이 조달되는 곳이기 때문"이라고 강조했다. 이는 러시아와 우크라이나에 에너지 시설에 대한 상호 공격 중단을 요구한 미국의 입장과는 반대되는 것이다.그녀는 또한 미국의 러시아 경유 공급에 대해서는 "러시아에 대한 선물"이라고 말했다. 이 또한 트럼프 대통령의 결정에 반대하는 입장을 드러낸 것이다. 그러나 이런 언급은 이견을 외교적으로 표현한 것일 뿐 젤렌스키 대통령이 한 것처럼 노골적으로 EU의 불만을 표시하고 미국을 비난하기 위한 것으로 볼 수는 없다. EU로서는 우크라이나 지원과 나아가 종전을 위해 미국의 지지와 지원이 절실하기 때문이다. 특히 패트리어트 미사일 같은 미국의 무기와 정보 지원 없이는 우크라이나가 러시아의 공격을 방어하는 게 거의 불가능하기 때문이다.전쟁 당사국인 우크라이나의 젤렌스키 대통령이 외교 문제를 일으키고 EU 정상들이 나서서 이를 수습하려는 모습은 두 가지를 말해준다. 하나는 우크라이나와 젤렌스키 대통령의 전략과 외교 능력의 부족이고, 다른 하나는 러-우 전쟁에 깊게 발목이 잠긴 채 빠져나올 마땅한 전략이 없는 유럽의 상황이다. 해답은 결국 종전이지만 우크라이나도 EU도 현재로선 종전 가능성을 희박하게 보고 있고 이를 위한 노력도 거의 하지 않기 때문이다.러-우 전쟁은 더 격화되고 있지만 어디서도 종전의 가능성은 보이지 않고 있다. 러시아와의 밀착이 문제였지만 그나마 종전을 위해 나섰던 트럼프 대통령도 이란 전쟁과 국내 정치 문제로 손을 놓고 있긴 마찬가지다. 향후 전망도 밝지 않다. 중간선거에서 지든 이기든 트럼프 대통령 입장에서는 자신이 나서서 러-우 전쟁을 끝내야 하는 정치적 이유가 없다고 생각할 수 있기 때문이다.이런 상황에서 우크라이나와 러시아의 상호 에너지 시설 공격은 심해지고 있고 이는 러시아보다는 우크라이나에게 매우 불리한 상황이다. 영하 20도 추위를 난방도 없이 견뎌야 했던 지난 겨울이 재연될 가능성이 높아지고 있기 때문이다. 이런 상황에서 트럼프 대통령이 무기와 정보 지원에 제동을 건다면 우크라이나는 최악의 상황에 빠질 수밖에 없다. 젤렌스키 대통령과 트럼프 대통령의 불화에 세계의 이목이 집중되고 있는 이유다.