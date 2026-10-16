민주·조국혁신 "부마항쟁 정신 헌법전문에"

큰사진보기 ▲부산대학교 새벽벌도서관 앞에 세워진 부마민주항쟁탑. 박정희 유신독재에 맞선 부마항쟁은 1979년 10월 16일 부산대를 시작으로 부산과 경남 마산(창원)으로 번졌다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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박정희 유신독재에 항거한 부마민주항쟁 발발 47주년을 맞은 16일, 부산지역 여야는 잇달아 입장을 내어 항쟁의 정신을 되새기거나 개헌 등 헌법전문 수록을 촉구했다.더불어민주당 부산시당은 이날 이재용 수석대변인 명의의 논평에서 "1979년 10월 16일 부산대에서 시작된 함성이 부산의 거리와 마산으로 번져나갔다"라며 "유신독재에 맞선 시민 학생들의 용기가 대한민국 민주주의 역사의 물줄기를 바꿨다. 희생자와 시민께 깊은 경의를 표한다"라고 고개를 숙였다.그러나 유신체제의 종말을 앞당기고 민주주의의 토대를 마련했음에도 과제가 여전하다고 강조했다. 부산 민주당은 "그 숭고한 정신이 아직까지 헌법전문에 담기지 못하고 있다"라며 "전문 수록과 국민주권 강화와 지방분권·국가균형발전을 위한 개헌을 더 이상 미뤄선 안 된다"라고 당부했다. 앞서 이재명 정부는 국정과제 1호로 헌법개정을 제시했다.국민의힘을 향해선 적극적인 동참을 압박했다. 부산 민주당은 "이 대통령은 연임 의사가 없음을 명백히 밝혔지만 억지 주장을 반복하는 건 책임 회피에 지나지 않는다"라며 "더 이상 의도적으로 외면이 아닌 '진짜 대한민국'을 위한 진정성 있는 개헌 논의에 나서야 한다"라고 요구했다.조국혁신당 부산시당도 박용찬 시당위원장 이름으로 성명을 내어 부마항쟁의 뜻을 기렸다. 부산 혁신당은 한국 현대사 민주화 운동과 지난 2024년 12.3 비상계엄 저항으로 이어진 항쟁의 연장을 짚으며 "부마의 거리는 대한민국 민주주의가 나아갈 방향을 가리키는 거대한 이정표"라고 입장을 밝혔다.민주당과 마찬가지로 현재 진행형인 개혁 사안도 상기했다. 부산 혁신당은 항쟁의 헌법전문 수록의 중요성을 부각하며 이어 '승자독식의 거대 양당체제 해소', '형사사법 체계 개편 이후 민주적 통제', '사법정의 실현' 등을 풀어야 할 주요 과제로 꼽았다.특히 "권력기관 개편조차 끝내지 못하고 거대 양당의 돌려막기식 독점 구조를 그대로 둔 채, 47년 전 목숨을 걸고 항쟁했던 시민들을 무슨 낯으로 마주할 수 있겠느냐"라며 "권력은 오롯이 국민에게, 정치는 시민 곁으로, 민주주의의 결실은 시민의 삶 속에 돌아가게 하는 게 부마 정신의 완수"라고 강조했다.부마항쟁은 엄혹한 박정희 유신독재에 맞서 1979년 10월 16일 부산과 경남 마산(창원)에서 일어난 민주화운동을 말한다. 당시 박정희 정권은 대규모 시위가 발생하자 계엄령을 선포하고 1500여 명을 강제로 연행했다. 하지만 항쟁의 영향은 정권의 내분으로 이어졌다. 열흘 뒤인 10월 26일 김재규 전 중앙정보부장이 박 전 대통령을 저격하면서 결국 유신체제가 붕괴했다.그러나 권위주의 정권 은폐 속에 항쟁은 철저히 '잊힌 역사'였다. 지속적 문제 제기 끝에 항쟁 발발 40여 년 만인 2019년에야 국가기념일로 지정됐고, 올해 정부 주도의 여덟 번째 기념식 행사가 열린다. 지난 '12.3 윤석열 내란' 사태에선 부산대 학생들이 부마정신 계승을 외쳐 주목을 받기도 했다. 한국 현대사 4대 민주항쟁으로 평가받는 부마의 뜻을 새기며 비상계엄에 맞대응해야 한다는 목소리였다.