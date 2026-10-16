"일하고 싶다" 드러누운 청년들, 1개월 인턴 경쟁률 55대 1

공공기관 청년인턴 공고 10건 중 9건 이상이 채용과 무관한 ‘단기인턴'으로 확인됐습니다. ‘채용없는 인턴남발로 희망고문'에 절망하는 청년들의 실태와 공고문 조사결과를 담았습니다.

큰사진보기 ▲진보당, 공공기관 청년 일경험·인턴제 실태발표 및 항의행동 ⓒ 진보당 관련사진보기

(2026년 e-나라지표 자료에 따르면, 구직자 1인당 일자리 수는 0.36개)

"10명이 앉아야 하는데 의자가 3개뿐이라면, 백날 앉았다 일어났다 하는 경험을 한들 무슨 도움이 되겠습니까. 결국 7명은 그 경험 기회라도 기다리며 서 있어야 합니다. 지금 정부가 해야 할 일은 희망고문이 아니라 제대로 작동하는 의자의 숫자를 늘리는 일입니다"

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큰사진보기 ▲잡알리오(job.alio.go.kr)에 올라온 채용 공고 ⓒ 한국청소년상담복지개발원 관련사진보기

큰사진보기 ▲잡알리오(job.alio.go.kr)에 올라온 채용 공고 ⓒ 한국폴리텍대학 남대구캠퍼스 관련사진보기

큰사진보기 ▲청년일경험포탈(yw.work24.go.kr)에 올라온 공고 ⓒ 한국도로교통공단 청주운전면허시험장 관련사진보기

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청년진보당에서 운영하고 있는 <청년 일자리 경험 제보센터> 제보 中 [제보1] "체험형? 일경험? 단어 말장난에 피가 말라갑니다." (27세 K씨)



"대학교 졸업 후 중소기업에 들어갔지만, 최저임금 수준의 월급에 회사가 언제 망할지 몰라 불안했습니다.

나이가 많아도 실력으로 평가받고 싶어 공기업을 준비하기 시작했습니다.

그런데 인턴이 필수라 해서 찾아보니 '체험형 인턴', '일경험 인턴'… 무슨 말장난이 이렇게 많은지 모르겠습니다.

채용은 불가능하다고 버젓이 적혀 있는데도 경쟁률이 50대 1에 달한다는 소리에 학을 뗐습니다. 인턴 자격증을 따는 데만 3개월이 걸리고, 퇴직금으로 하루하루 버티며 면접을 준비하는데 시간이 갈수록 피가 말라갑니다."



[제보2] "체험과 경험의 차이가 뭡니까? 정부가 답하십시오." (24세 J씨)



"지금 체험형 인턴과 일경험 인턴을 두고 고민 중입니다.

코레일에서 인턴을 뽑는데, 체험형과 일경험 인턴을 둘 다 뽑더군요. 하는 일과 업무는 똑같은 거 같은데, 왜 체험형만 경력으로 인정받고 가점을 받는 건가요? 단지 경쟁률이 세다는 이유로 인센티브를 주는 것입니까?

'체험'과 '경험'의 차이가 도대체 무엇인지 아직도 이해하기 어렵습니다."



[제보3] "조각조각 나뉜 경력, 도대체 어디서부터 다시 시작해야 합니까?" (청년 제보자 C씨)



"취업 준비를 하려고 보니, 대학교 졸업 이후부터 지금까지의 경력이 전부 조각조각 나뉘어 있습니다.

고민 끝에 다시 인턴에 도전했지만, 그 인턴 경험조차 조각조각으로 남아버렸습니다. 경력이 누더기가 되어버린 청년들은 도대체 어디서부터 어떻게 시작해야 합니까?"

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15일 오후 서울지방고용노동청 앞. 기자회견에 선 35세 청년 김문노씨의 말이다. 교대를 나와 학원부터 보험사 콜센터, 물류센터 상하차, 음식 서빙까지 '무수한 일경험'을 해봤다는 그는 "체험형 인턴은 채용도 안 되고 정작 채용형 인턴은 실무경력을 요구한다"며 "수많은 청년이 한 사회생활과 정부가 주는 일경험은 도대체 무엇이 다르냐"고 지적했다.이날 진보당 이해지 청년진보당대표가 발표한'공공기관 청년인턴제 공고문 실태조사(2026년 8~10월 표본조사)' 결과는 청년들의 지적이 사실임을 보여준다. 잡알리오 및 청년일경험 포털에 기재된 공고 중 일경험·체험형 인턴 공고는 543건에 달했으나, 실제 채용으로 이어지는 '채용형 인턴' 공고는 고작 32건(5.89%)에 불과했다.이 대표는 '공고문을 무작위로 선택하여 표본조사하였다'면서 '언급된 기관만의 특별한 문제가 아니라, 전체 공공기관에서 진행하는 인턴제에서 보편적으로 나타나고 있는 문제였다'는 점을 강조했다.한국청소년상담복지개발원은 채용형 청년인턴을 모집하면서 '석사 학위' 또는 '학사 취업 후 실무경력 2년 이상'을 응시 자격으로 요구했다. 한국승강기안전공단은 약 1개월 근무 뒤 정규직 전환을 심사하겠다며 전국 배치와 사택을 미제공해 사실상 청년에게 주거 부담을 떠안겼다.한국폴리텍대학 남대구캠퍼스는 작년에 이어 올해도 단 1개월짜리 체험형 인턴을 모집했다. 공고문에 '계약기간 만료 후 채용 연계 없음'을 명시해 놓은 전형적인 정부 지표관리용 단기 일자리였다. 하지만 공채 시 필기시험 가점 3%를 받을 수 있다는 이유로, 언제 얼마나 뽑을지도 모르는 공개채용 기약 없이 절박한 청년들이 몰리고 있다. 실제로 공공기관 체험형 인턴의 경쟁률은 30 대 1에서 최고 55 대 1에 달한다.한국도로교통공단 청주운전면허시험장의 '공공행정 일경험 프로그램'을 보면 12주간의 주차별 교육 및 업무가 정리되어 있다. 하지만 실제 내용을 뜯어보면 수행하는 업무는 12주간의 단기 알바와 다르지 않다. 현재 정부 지침상 일경험 인턴은 '근로자'가 아닌 '숙련생'으로 분류된다.현장에서 청년인턴이 수행하는 업무를 '근로'와 '숙련'으로 명확히 구분하기 힘든 상황이지만, '숙련생'이라는 명목을 붙여 청년을 노동법 보호 대상에서 제외하는 것은 정부 일경험 프로그램 전반의 심각한 구조적 문제로 지적된다.이날 현장에서는 공공기관 인턴제와 일경험 사업을 거치며 고통받은 청년 당사자들이 보내온 생생한 제보글 원문이 낭독됐다.정부는 2027년 예산안을 통해 청년 지원 사업을 노동시장 진입을 돕는 '일자리 진입 준비 - 경험·경력 형성 - 취업·근속 지원' 연계 흐름으로 재설계하겠다고 발표했다.청년 일자리 영역에서 가장 많은 예산이 책정된 사업은 'K-디지털 트레이닝'으로, 산업 현장에 필요한 인재를 기업이 직접 육성하도록 지원하고 채용으로 이어질 경우 청년일자리도약장려금과 연계하는 방식을 추진 중이다. 그러나 문제는 정부 지원이 지속될 수 없다는 점이다. 정부 지원이 종료된 이후 고용 유지율이 급격히 떨어지며 6개월짜리 한시적 단기 일자리만 양산한다는 비판이 끊이지 않고 있다.이에 대해 진보당은 기업 지원 위주의 정책에서 벗어나 정부가 '최종 고용주'로서 역할을 다해야 한다고 강조했다. 특히, 반도체초과세수로 재정여력이 있는 조건에서 AI·녹색·돌봄 전환 등 사회적으로 필요한 분야에서 공공이 직접 '괜찮은 일자리'를 창출하는 '청년일자리 국가책임제'를 실시해야한다는 것이다.진보당은 이번 실태발표와 '다이 인(Die-in) 퍼포먼스'에 이어, 오는 22일 대학가에서 "쉬는 청년, 고립·은둔 청년들의 어려움과 정책적 대안"을 제시하는 3차 직접행동을 이어나갈 예정이다.