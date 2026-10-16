이 대통령 국정지지율 39%... 부정평가 사유는 부동산과 주식시장

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.10.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 16일 발표된 한국갤럽 10월 3주차 조사에서 전주 조사 대비 2%p 오른 39%로 나타났다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 전주 조사 대비 1%p 오른 52%였다. 9%는 모름/무응답 등으로 의견을 유보했다.한국갤럽이 지난 13~15일 전국 만 18세 이상 1003명(총통화 9669명, 응답률 10.4%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(2점 척도, 재질문 1회).한국갤럽 기준 약 한달 만의 소폭 반등으로 국정지지율 하락세는 일단 멈춘 것으로 평가된다(9월 2주차 38%→9월 3주차 37%→조사 휴무→10월 2주차 37%). 다만 부정평가는 50%를 계속 웃돌고 있는 중이다.지역별로는 대전/세종/충청(12%p↑, 28%→40%, 부정평가 53%)과 부산/울산/경남(7%p↑, 39%→46%, 부정평가 43%)의 긍정평가가 전주 대비 오르면서 40%대를 회복한 점이 눈에 띈다.인천/경기(-, 36%→36%, 부정평가 55%)의 긍정평가는 30%대, 전남광주/전북(-, 65%→65%, 부정평가 30%)의 긍정평가는 60%대로 나타났다. 서울(2%p↓, 31%→29%, 부정평가 62%)과 대구/경북(1%p↑, 26%→27%, 부정평가 62%)의 긍정평가는 20% 후반대였다.연령별로는 40대(9%p↑, 44%→53%, 부정평가 42%)의 긍정평가가 전주 대비 오르면서 50%대를 회복했다. 다만 50대(10%↓, 55%→45%, 부정평가 50%)의 긍정평가는 하락하면서 40% 중반대로 집계됐다.그 외 18·19세 포함 20대(7%p↑, 24%→31%, 부정평가 55%)와 30대(2%p↑, 30%→32%, 부정평가 55%), 60대(4%p↑, 33%→37%, 부정평가 59%)와 70대 이상(4%p↑, 28%→32%, 부정평가 53%)의 긍정평가는 30%대로 집계됐다.지지정당·이념성향별 긍·부정평가 비중은 전주와 엇비슷했다.더불어민주당 지지층(n=365)의 긍정평가는 전주 대비 1%p 오른 74%(부정평가 21%), 국민의힘 지지층(n=269)의 긍정평가는 전주 대비 4%p 오른 8%(부정평가 86%)로 나타났다. 지지정당이 없는 무당층(n=290)의 긍정평가는 전주 대비 2%p 오른 24%(부정평가 57%)였다.보수층(n=297)과 진보층(n=231)의 긍정평가는 전주와 같은 각각 16%(부정평가 77%), 65%(부정평가 30%)로 조사됐다. 중도층(n=344)의 긍정평가는 전주 조사 대비 3%p 오른 40%(부정평가 51%)였다.이 대통령의 국정수행을 부정적으로 평가한 응답자들은 그 이유로 '부동산'(19%)을 가장 많이 꼽았다. 참고로 부동산 문제는 한국갤럽 조사기준 7월 4주차 조사부터 계속해서 부정평가 사유 최상위를 차지하고 있는 중이다.그 뒤는 '경제/민생/주식시장 대응'(12%), '국방/안보/대북'(11%) 등이 부정평가 사유로 꼽혔는데, '경제/민생/주식시장 대응' 관련 언급 비중이 전주 대비 5%p 늘었다. 이에 대해 한국갤럽은 "7000선에서 5500선까지 후퇴한 코스피 7거래일 연속 하락과 무관치 않아 보인다"고 설명했다.한편 이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.