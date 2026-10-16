불탄 덕유산 상제루, 예술로 다시 세운다…김상연 '천계' 세계로

큰사진보기 ▲28년간 해발 1520m의 덕유산 설천봉을 지켰던 상제루의 불탄 기둥과 목재로 탄생한 김상연 작가의 대형 설치작품 '천계'. ⓒ 김상연 작가 측 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 2025년 2월 2일 오전 전북 무주 덕유산 설천봉(해발 1520ｍ) 상제루 화재 원인을 밝히기 위한 합동 감식이 진행되고 있다. 이날 새벽 발생한 화재 원인 규명을 위한 감식에는 소방 당국과 전북경찰청 과학수사대, 전기안전공사 등이 참여했다. ⓒ 안현주 관련사진보기

큰사진보기 ▲28년간 해발 1520m의 덕유산 설천봉을 지켰던 상제루의 불탄 기둥과 목재로 탄생한 김상연 작가의 대형 설치작품 '천계'. ⓒ 김상연 작가 측 관련사진보기

큰사진보기 ▲28년간 해발 1520m의 덕유산 설천봉을 지켰던 상제루의 불탄 기둥과 목재로 탄생한 김상연 작가의 대형 설치작품 '천계'. ⓒ 김상연 작가 측 관련사진보기

큰사진보기 ▲전북 무주 덕유산 설천봉의 상징인 상제루. 사진은 무주관광협의회 홈페이지에서 인용. ⓒ 무주관광협의회=무주신문 관련사진보기

지난 2025년 2월 화재로 전소됐던 덕유산 상제루가 광주에서 부활해 세계로 향한다.28년간 해발 1520m 설천봉을 지켰던 상제루의 불탄 기둥과 목재가 김상연 작가의 대형 설치작품 '天髻(천계)'로 다시 태어나 중국 광저우를 시작으로 샤먼과 마카오, 미국 뉴욕 등 세계 미술무대에 선다. 화재로 사라질 뻔한 장소의 기억을 예술가가 지역 메세나를 통해 문화자산으로 되살렸다는 점에서도 주목받고 있다.'천계'는 현재 전남광주 북구 첨단연신로77번길 20에서 열리고 있는 광주 중견작가 4인전 '배경들' 프로젝트에서 전시 중이다. 김상연·이매리·이이남·정광희 작가가 참여한 이번 전시는 '검정'을 매개로 각자의 작품세계를 펼쳐 보이는 자리로, 김상연 작가는 상제루의 탄화목을 활용한 대형 설치작품 '천계'를 대중에게 내놓았다.검게 그을리고 갈라진 거대한 목재가 한때 상제루를 떠받치던 실제 기둥과 구조물이었다는 사실이 알려지면서, 상제루에 추억을 가진 시민들의 발걸음이 전시장으로 이어지고 있다.전남광주에 거주하고 있는 윤지용(55)씨는 "매년 겨울이면 가족들과 설천봉에 올라 상제루에서 설경과 일출을 보곤 했는데, 벌써 20년이 넘었다"며 "지난해 화재 소식을 들었을 때는 우리가족의 역사 한 부분까지 사라진 것 같아 허망했다"고 말했다.이어 "불에 탄 상제루의 나무가 작품이 됐다는 소식을 듣고 찾아왔는데, 없어진 줄만 알았던 그 시간과 다시 만난 것 같아 큰 위로를 받았다"고 말했다.상제루는 1997년 동계유니버시아드를 앞두고 덕유산 설천봉 정상에 건립됐다. 28년 동안 눈과 비, 바람을 견디며 설천봉의 상징으로 자리 잡았지만 2025년 2월 2일 새벽 발생한 화재로 전소됐다.전소된 상제루를 보면서 김상연 작가 역시 큰 충격과 안타까움을 느꼈다. 덕유산 정상에서 수많은 사람들의 시간을 품어온 이 흔적을 어떻게 남길 수 있을까 고민하던 김 작가는, 상제루의 탄화목 자체를 작품으로 옮겨보기로 했다. 사라진 것은 건축물의 형태일 뿐, 그곳에 쌓인 시간과 사람들의 기억까지 사라진 것은 아니라는 생각에서였다.28년간 수많은 사람의 기억을 품었던 나무를 다시 세우면서, 작가는 이를 땅 에 고정하지 않고 하늘로 들어 올렸다. 그렇게 탄화목을 공중에 매달아 빛과 결합한 거대한 샹들리에 형상의 작품 '천계(天髻)'가 탄생했다.'하늘 천(天)'과 '상투 계(髻)'를 쓴 천계는 작가가 상제루의 '상제(上帝)'에서 착안해 '옥황상제의 상투'를 상상하며 붙인 이름이다. 검게 탄 나무들이 하늘을 향해 뻗고 그 사이에서 빛이 내려오는 모습에는 소멸한 것을 다시 일으켜 세우려는 의미를 담았다.사라진 장소의 기억을 예술로 되살린 '천계'가 호평을 받으면서 세계 미술현장에서도 잇따라 초청이 이어지고 있다.먼저 2026년 중국 광저우 쉬칭송미술관(许钦松美术馆) 개관기념전에 특별 초대됐다. 중국 미술관 관계자와 도시공간설계 전문가가 광주 평동의 김 작가 작업실을 직접 찾아 제작 중인 상제루 탄화목 작품을 살펴본 뒤, 작품이 지닌 서사와 조형적 가능성에 주목하면서 현장에서 초대가 결정됐다.이어 2027년 중국 항저우 특강을 비롯해 샤먼 구랑위 예술지구 미술관, 마카오, 미국 뉴욕 AT108갤러리에서도 전시를 이어간다. 지역에서는 오는 12월 광주시립미술관 한국·중국 4인전에서 감상할 수 있다.전소된 상제루의 탄화목이 대형 설치작품으로 재탄생하기까지는 지역 기업인의 메세나 후원도 중요한 역할을 했다. 김해명 엠에스엘 대표는 대형 탄화목의 보관과 가공에 필요한 작업공간을 확보하는 데 어려움을 겪던 김상연 작가에게 광주 첨단2지구의 1200㎡ 규모 공간을 제공해 '천계'의 제작을 지원했다.김상연 작가는 "처음 이 나무들을 마주했을 때 내가 가져온 것은 하나의 시대가 압축된 시간이라고 생각했다"며 "상제루를 원래 모습으로 되돌리는 것이 아니라 그 안에 남아 있는 수많은 사람의 기억과 시간을 지금의 공간으로 다시 불러내고 싶었다"고 말했다.