부산어워드 대상 감독의 소감 "항복하지 않는 이란 국민에게 영광"

큰사진보기 ▲15일 저녁 열린 31회 부산국제영화제 폐막식에서 부산어워드-대상을 받은 이란 마지드 마지디 감독이 수상 소감을 전하고 있다. ⓒ 부산국제영화제 제공 관련사진보기

"용감하게 굳건히 자리를 지키고 있는 이란 국민들에게 이 영광을 돌립니다."

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큰사진보기 ▲31회 부산국제영화제 부산어워드-심사위원특별상을 수상한 인도네시아 에디 차효노 감독이 심사위원장 장이머우 감독에게 상패를 받고 있다. ⓒ 부산영화제 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲31회 부산국제영화제 부산어워드-감독상 수상자로 선정된 대만 리원찬 감독 ⓒ 부산영화제 제공 관련사진보기

제31회 부산국제영화제 부산어워드&뉴커런츠 수상작(자)

-부산어워드-대상

<빵과 책> 마지드 마지디 감독(이란)

-부산 어워드 심사위원 특별상

<마이 마더> 에디 차효노(인도네시아)

-부산 어워드 감독상

<평범하기 위하여> 리윈찬(중국)

-부산 어워드 배우상

<처음 만난 외로움> 저우쉰(중국)

<사토코는 언제나> 히메노 카슌(일본)

-부산 어워드 예술공헌상

<처음 만난 외로움> 리단펑 음향(중국)

-뉴 커런츠상

<어둠 속의 새들> 샤샹크 왈리아 감독(인도)

*특별 언급

<그날의 태주> 임하연 감독(한국)

15일 저녁 부산 영화의전당에서 열린 31회 부산국제영화제 폐막식에서 영예의 부산어워드 대상은 이란 감독 마지드 마지디의 <빵과 책>이 차지했다. 수상작 중 가장 마지막으로 호명된 만큼 주목받을 수밖에 없었다.전쟁 중인 이란 감독의 영화라는 점에서 어려운 환경에도 창작을 이어가는 이란 영화의 힘을 볼 수 있었는데, 수상자인 마지드 마지디 감독의 마음 역시도 전쟁으로 힘들어하고 있는 이란을 향해 있었다.마지드 마지니 감독은 "부산영화제에 처음으로 오는 것인데, 처음 참석한 자리에서 이 영광을 얻게 돼 매우 기쁘고 감사하다"고 인사로 수상 소감을 시작했다. 이후 촬영 전에 세상을 떠난 어머니를 기렸고, 미국의 이란 공격으로 시작된 전쟁의 참상을 언급했다.그는 "미국의 첫 번째 공격이 있던 날 168명의 무고한 아이들이 피해를 입었고, 아직 시신을 발견하지 못한 곳도 있다"면서 "폭격으로 15만 채 민간 시설과 건물과 시설이 파괴당했고, 강요된 전쟁으로 5천 명이 넘는 사람이 목숨을 잃었다"고 조국의 힘든 현실을 영화인과 관객들에게 전했다.이어 "지난 수년간 지금까지도 이란 국민은 억압에 맞서 저항하고 있다. 40년간 이란은 가혹한 경제제재 속에 놓여 의약품도 구하지 못하고 있으나 이란 국민은 항복하지 않았고, 굴복하지 않을 것이다"라고 강조하면서 수상의 영광을 이란 국민들에게 돌리는 것을 잊지 않았다.마지드 마지디 감독의 <빵과 책>은 박봉의 교사가 낮에는 석유 밀수꾼으로 위태로운 이중 생활을 하는 내용을 담고 있다. 경쟁 심사위원단은 "생존의 끼니와 권리 그 경계에서 묻는 인간의 양심을 마주한 작품으로 감독 특유의 따뜻함이 넘쳐난다"고 선정 이유를 밝혔다. 심사위원장인 장이머우 감독은 "제 마음속으로 생각했던 작품이고, 심사위원 만장일치로 선정한 훌륭한 영화"라고 찬사를 보내며 감독을 격려했다.<빵과 책>은 부산영화제가 국제영화제작자연맹(FIAPF)이 공인한 전 세계 17개 A-리스트 영화제 중 하나가 되면서 미국 아카데미 국제장편영화상 출품 자격이 부여됐다. 이란 영화가 부산영화제를 통해 적대국인 미국의 영화상에 도전하는 셈인데, 이를 의식한 듯 감독은 "이 작품이 부산을 넘어 세계로 갈지 지켜봐 주시기 바란다"고 소감을 밝혔다.올해 부산영화제 부산어워드 수상작들은 심사위원장인 장이모우 감독에게 예의를 갖추거나 부산과의 인연을 강조하면서 수상의 기쁨을 전해 눈길을 끌었다.<마이 마더>로 대상 다음인 부산어워드-심사위원 특별상을 수상한 인도네시아 에디 차효노 감독은 시상자로 나선 "장이머우 감독의 영화 <집으로 가는길>이 저에게 큰 영향을 줬다"며 거장 감독에게 고마움을 나타냈다. 특히 "이번 영화가 11년 전 아시아콘텐츠&필름마켓에 소개됐던 작품"이라면서 부산과의 인연을 강조했다.부산어워드-감독상을 받은 <평범하기 위하여> 리원찬 감독(대만)도 부산영화제와의 인연을 빼놓지 않았다. "20년 전(2005년) 부산영화제 뉴커런츠 경쟁작으로 선정돼 참석했을 때 입었던 드레스를 입고 왔다"며 "오랜 시간이 지나 제 영화를 경쟁작으로 선정해 주셔서 감사하다"며 "이 상을 간절히 원했다"고 기쁨을 감추지 않았다. 아울러 "부산영화제를 좋아하기에 앞으로도 계속 영화를 만들어 다시 돌아오겠다"고 다짐해 박수를 받았다.부산어워드 배우상을 모두 여성이 차지한 것도 올해 특징 중 하나다. 중국의 중견 배우와 일본의 신인 배우가 각각 수상했다는 점이 특별했다. 먼저 이름이 불려진 저우쉰 배우는 "배우로서 활동한 지 30년이 넘었다. 이 영화 역시 급격한 변화로 시작됐고, 기꺼이 받아들일 수 있는 부분도 있어 기대가 크다"며 부산영화제와 심사위원들에게 감사를 전했다심사위원들로부터 '희귀한 보석을 만난 기쁨을 금할 수 없다'는 평가를 받은 <사토코는 언제나> 히메노 카슌 배우는 "뜻밖의 상에 너무나 놀랐고, 미숙한 연기에 주목해 주셔서 감사합니다. 한국 관객들의 반응이 너무 따뜻해서 든든하게 느끼고 있다. 아직 한 편에 출연했지만 배우를 계속할 수 있으면 좋겠다"고 신인 배우로서의 각오를 밝혔다.부산어워드 예술공헌상은 <처음 만난 외로움> 리단평 음향이 수상하면서, 구유 감독의 <처음 만난 외로움>은 배우상과 함께 2관왕이 됐다. 리단평 음향은 "감독의 고집과 첫 작품부터 열정이 있었기에 가능했던 작품이라며 영화를 본 후 갑독님과 배우들을 비롯한 모두가 감격했다고 소감을 밝혔다.신인감독에게 수여하는 뉴커런츠 상은 인도 영화 <어둠 속의 새들> 샤삼크 왈리아 감독이 수상했다. 신인 감독으로 경쟁에 진출했던 <그날의 태주>는 뉴커런츠 특별언급으로 그나마 한국영화의 체면을 세웠다.올해 부산영화제 경쟁 수상작에 한국 영화가 이름을 올리지 못한 것은 아쉬움이 남는 부분이지만, 두 번째를 맞은 경쟁은 거장 감독과 화려한 심사위원진의 선택으로 부산영화제의 가치를 높인 모습이다. 지난해와 다른 것은 한국이 수상작을 내지 못하는 대신 이란, 인도가 수상자를 배출하게 됐다. 중앙아시아 우즈베키스탄 작품이 경쟁 13편에 오르기는 했으나 수상과는 거리가 멀었다.수상작들 대부분이 부산에서 처음 선보인 월드 프리미어였고, 배우상 수상작인 <사토코는 언제나>만 자국에서 공개된 뒤 해외에서는 첫 상영되는 인터내셔날 프리미어였다. 폐막식에는 지난해 수상자인 장률 감독과 서기 감독 등을 비롯해 장동건 배우 등이 시상자로 나서 분위기를 띄웠다. 예전 다소 썰렁한 기운이 감돌던 마지막 날 분위기와는 다르게 수상작 향배에 대한 궁금증이 긴장감을 유지시키면서 폐막식 역시 개막식 만큼 돋보였다.