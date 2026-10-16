'라스교육과' 안민석, '미국 책 수업' 강미애...우리말 '해침꾼'

한글문화연대가 2026년 우리말 해침꾼으로 안민석 경기도교육감과 강미애 세종시교육감을 뽑은 것으로 나타났다. 한글 단체로부터 우리말 해침꾼으로 교육감 두 명이 나란히 지목된 것은 전례를 찾기 어려운 일이다. (관련 기사: 한글날에 "NET-잇다, 미션, 라스교육과..." 도 넘은 교육청들
https://omn.kr/2k250, 교육청 행사 이름에 왜 '페스타'가 붙어야 할까
https://omn.kr/2k4t1)
16일, 한글문화연대에 따르면 올해 한글날을 맞아 선정한 우리 말 해침꾼에 2명의 교육감이 나란히 지목됐다.
한글문화연대는 두 교육감을 해침꾼으로 뽑은 까닭에 대해 "안민석 교육감은 휴대전화 없는 학교 만들기 사업을 '폰 프리 스쿨'로, 문학예술체육 교육을 영문자 RAS(Reading-Arts-Sports, 문예체교육)로 부르고, 교육청과 지자체가 협력하는 '경기 황금 계획'을 '경기 골든 플랜'으로 표현하여 정책 이해에 어려움을 줬다"라고 지적했다. 또한 이 단체는 "강미애 교육감은 사회적, 문화적 정서가 전혀 다른 미국 초등학교 교과서를 가지고 세종시 초등학생 방과후 수업에 사용하게끔 정책을 추진하고 있다"라고 짚었다. (관련 기사: [단독] 세종교육청, '미국 교과서'로 초등 3학년 방과후 수업?
https://omn.kr/2iyz2)
우리말 사랑꾼에 배우리, 김대혁, 현성윤
한편, 한글문화연대는 "우리말 사랑꾼으로 배우리 땅이름 학자를 뽑았다"라면서 "40년 넘게 땅이름을 연구하여 우리말의 어원을 밝히고, 아름다운 토박이말 이름과 회사명 등을 지어 우리 말글을 가꾸고 퍼뜨리는 데 크게 이바지했다"라고 밝혔다.
또한 이 단체는 "우리말 사랑꾼으로 한글에 자연과 생명을 담아낸 독창적인 그림글자 예술로 한글의 아름다움과 예술적 가치를 널리 알린 화가 김대혁을 뽑았다"라면서 "고려 시대에 제작된 팔만대장경의 현대 국어 한글판을 목각으로 새기는 '한글평화대장경' 사업을 추진하여 우리말과 한글 발전에 이바지한 서각 예술인 현성윤도 우리말 사랑꾼으로 뽑았다"라고 설명했다.