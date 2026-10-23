내일배움카드로 아이돌봄사 교육 등록한 퇴직자의 29일

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큰사진보기 ▲아이돌봄사 교재아이돌봄사 수강 과정 중 공부하는 총 3권 교재 중 3번 ⓒ 조주영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서울시 아이돌봄 지원센터 팜플릿서울시 아이돌봄 지원사업을 안내하는 책자 ⓒ 조주영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 저의 블로그에도 실립니다.

이틀에 걸쳐서 아이돌봄사가 되기 위한 실습에 참여했다. 9시부터 오후 6시까지 수강교육기관에서 지정해준 국공립어린이집에서 아이들을 돌보는 보육교사의 동선을 눈으로 보고 따라하는 시간이었다. 몇가지 안내 사항을 전해 듣고 개인정보제공 동의서 등에 서명을 한 후 제비뽑기를 통해 실습에 들어갈 반을 정했다. 0세부터 2세 아이들 8명이 있는 방에 배정되어 3명의 보육교사와 함께 겨우 이틀을 함께한 지금 외우려고 애쓴 아이 이름과 얼굴이 하나 둘 기억나고 보고 싶다. 내가 아이돌봄사 교육을 수강한 이유다.거주하는 아파트 게시판에서 아이돌봄사 채용 공고를 봤다. 퇴직 후 고용24 사이트에서 아이돌봄사 교육과정을 알아 보니, 관련 자격증이 없는 사람의 경우 실습시간 포함 120시간 대면교육을 받아야 했다. 하루 4시간씩 29일 동안 매일 공부를 해야한다는 부담감이 생겼지만 배움의 시간은 유용할 거라는 믿음으로 내일배움카드로 수강료를 결제했다.아이돌봄사는 국가가 정한 기관에서 교육과정을 이수한 후 자격 검정을 통과해야 한다. 건강진단서를 첨부해 자격증을 신청하면 인적성 검사를 요청하는 메시지가 오고 이를 통과하면 드디어 자격증이 발급된다. 현재 나는 수료증을 받은 상태이고 병원에 들러 유효기간 30일인 '정신질환자 및 마약 대마 또는 향정신성의약품 중독자가 아님을 증명하는 건강진단서를 발급 받으러 가야한다. 다음주에는 병원에 가려고 했는데 감기에 걸려 항생제 등 약을 먹다보니 혹시라도 건강진단서 발급에 방해가 될까 하여 잠시 유예 중이다.자격증을 발급 받으면 각 지역에 있는 가족센터의 채용공고에 응시 해서 면접을 본다. 최종 합격 통지를 받으면 다시 실습을 거쳐 아이돌봄사를 요청하는 가정으로 파견된다. 올해 4월 아이돌봄사 국가자격제도가 도입되어 아이돌봄사의 전문성을 제고하게 되었다.하루에 4시간씩 책상에 앉아 있는 일은 생각과 달리 많이 힘들었다. 열흘 정도는 상쾌하게 등원하고 하원할 수 있었다. 하지만 시간이 지날수록 쉬는 시간이 되자마자 책상에 엎드리거나 복도로 나가 스트레칭을 하는 수강생들이 늘었다. 연령층이 30대부터 60대까지 다양했고 육아 경험이 있는 선수들이지만 한 세대를 지난 육아환경은 그새 많이 달라져 있었다.30년 전에는 '사랑의 매'라는 말이 야만의 단어가 아니었고 금기어도 아니었다. 내 아이의 감정을 존중하기보다는 부모의 생각을 일방적으로 강요하는 육아를 했던 반면 지금은 공감과 정서적 지원이 최우선 가치임을 강조하는 환경으로 바뀌었다.일방적 강요보다는 다양한 생각과 감정을 읽어주는 환경에서 성장하는 아이들의 상상력은 무궁무진하게 발전한다. 양육자가 내 마음을 따뜻하게 읽어주는 경험이 쌓이면 실패를 두려워하지 않고 설령 실패해도 경험으로 저장하여 또 한 발 나갈 힘을 갖게 된다.가족센터의 채용공고에 합격할 자신이 솔직히 부족하긴 하지만 용기내어 도전하려고 한다. 낙방의 고배를 마시면 어떠하랴. 나만의 변별력을 더욱 고양하여 아이돌봄이라는 뜻깊은 일에 또 다시 도전할 것이다.