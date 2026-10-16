성남시정연구원, 인건비 자료 오류·결산 처리 논란

큰사진보기 ▲성남시의회 행정교육위원회 소속 김선임 의원은 2025회계연도 결산 심사에서 시정연구원의 인력운영비 비교자료에 실제 다른 지자체 연구원의 집행 내역과 차이가 있는 수치가 포함됐다며 자료 재제출과 회계 처리 전반에 대한 감사를 촉구했다. ⓒ 성남시의원 관련사진보기

AD

경기 성남시정연구원이 시의회에 제출한 인력운영비 비교자료의 정확성과 결산 처리, 사무실 확장에 따른 예산 집행 문제로 시의회에서 감사를 요구받았다.성남시의회 행정교육위원회 소속 김선임 의원은 2025회계연도 결산 심사에서 시정연구원의 인력운영비 비교자료에 실제 다른 지자체 연구원의 집행 내역과 차이가 있는 수치가 포함됐다며 자료 재제출과 회계 처리 전반에 대한 감사를 촉구했다.김 의원에 따르면 시정연구원은 인력운영비 비중이 높다는 지적에 대해 다른 연구원도 연구사업비에 포함된 위촉연구원 인건비를 합산하면 비슷한 수준이라는 자료를 제출했다.연구원이 제출한 자료에는 인력운영비 비율이 성남 62%, 수원 60%, 화성 57%, 용인 61%로 기재됐다.그러나 김 의원이 해당 지자체에 직접 확인한 결과, 수원시정연구원의 인력운영비 외 인건비는 연구원 제출자료에 기재된 12억 원이 아닌 7억 8천만 원으로 파악됐다.김 의원이 재산정한 인력운영비 비율은 성남 62%(35억4천만원), 화성 57%, 수원 54%, 용인 52%였다.성남시정연구원의 비율은 김 의원이 비교한 4개 기관 가운데 가장 높았으며, 당초 연구원이 제시한 자료와도 차이를 보였다.다만 연구원별 인력 구성과 위촉연구원 인건비의 회계 분류 방식에 따라 비율이 달라질 수 있어 동일한 산정 기준을 적용했는지가 비교의 핵심이다.김 의원은 "단순 수치 오류를 넘어 요구 자료를 허위로 제출했거나 제대로 검증하지 않은 것은 의회를 농락하는 행위"라며 정확한 자료를 다시 제출할 것을 요구했다.결산서에 반영된 7700만 원의 처리 경위도 쟁점으로 떠올랐다. 김 의원은 시정연구원의 추가경정예산 자료에 없던 차입금 7700만 원이 2025회계연도 결산서에 반영됐다며 해당 금액의 발생 원인과 회계처리 근거를 문제 삼았다.예산자료에 없던 금액이 결산서에 반영된 경위뿐 아니라 실제 차입 여부와 승인 절차, 자금 사용 내역 등이 확인 대상이다.김 의원은 "추경에 오르지 않은 금액을 임의 반영하거나 지출했다면 명백한 감사 대상"이라며 관련 근거자료 제출을 요구하고 상임위원장에게 정식 감사를 요청했다.앞선 회계연도의 결산 오류도 지적됐다. 시정연구원은 2024회계연도 결산 당시 법인카드 정산액을 중복 차감하면서 순세계잉여금에 약 4500만 원의 오류가 발생했고, 이를 2025년 결산에서 정정한 것으로 나타났다.김 의원은 이 같은 오류가 발생한 원인과 뒤늦게 정정된 경위 등을 따졌다.직원 행사비 집행 내역도 논란이 됐다. 김 의원에 따르면 결산서에 '직원 간담회'로 기재된 항목은 실제로 직원 20~30명이 참여한 워크숍이었으며, 1천만 원 이상이 집행됐지만 세부 내역은 기재되지 않았다.이와 관련해 연구원 측이 결산서 작성 방식에 대해 "요즘은 이렇게 작성하는 것이 트렌드"라고 답변했다고 김 의원은 전했다.김 의원은 "1천만 원이 넘는 예산을 집행하고도 사용 목적과 내역, 세부 집행잔액을 기재하지 않는 것을 납득할 수 없다"고 지적했다.사무실 이전과 확장에 투입된 예산도 도마 위에 올랐다. 시정연구원은 2024년 6월 약 3억~4억 원을 들여 250평 규모의 사무실로 이전했으나, 이듬해 정원 2명 증원을 이유로 약 1억 원을 추가 투입해 사무공간을 확장했다.연구원장은 이에 대해 출범 당시 최소 규모인 12명으로 시작한 이후 인력운영 계획이 변경됐으며, 적정 정원은 25명 수준이라고 설명했다.김 의원은 "정원 확대를 예상했다면 처음부터 공간을 확보해 한꺼번에 공사를 진행함으로써 예산을 절감했어야 한다"며 단계적인 사무실 확장의 적정성을 지적했다.또 위촉연구원이 매년 교체되면서 연구의 연속성이 떨어질 수 있다며 상시 연구가 필요한 핵심 분야에는 박사급 정규 인력을 배치하는 방안을 검토할 것을 제안했다.