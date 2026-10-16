이 대통령 "국무회의 공개로 장관 말 막아? 허위주장"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.10.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

"더구나 '회의가 공개라서 말을 못한다'는 것은 비공개 회의가 이어지기 때문에 논리적으로 말이 안되는 얘기로, 회의 공개를 막고 싶은 측의 소망사항으로 보입니다.



중간유통업자들이 생산자 소비자간 직거래가 불편한 것처럼 국민과 선출공직자의 직접 소통이 불편한 분들이 많을 것입니다. 충분히 이해합니다. 하지만 유통마진 보장하자고 직거래를 막는 데는 동의하기 어렵습니다."

이재명 대통령이 국무회의 공개가 국무위원들의 '쓴소리'를 막는다는 보도와 관련해 "최소한 이 정부에서 대통령에게 해야 할 말을 못하는 국무위원은 없다고 확신한다"며 16일 직접 반론을 펼쳤다. 그는 해당 기사가 "허위주장"이라며 "깊은 유감을 표한다"고도 했다.이 대통령은 이날 X(엑스·옛 트위터)에 "보고에 따르면 총리 주재 만찬 때 어떤 장관이 '국무회의 공개로 힘들다'고 한 것 외에 '공개하지 않게 건의했다'거나 그외 SNS 운운 등에 관한 보도는 사실이 아닌 것으로 보인다"며 하루 전 <한국일보> 보도를 언급했다. 기사에 따르면, 10월 2일 한성숙 총리 주재 장관 초청 만찬에서 '국무회의 생중계 때문에 국무위원들이 대통령 의견에 반대하지 못한다'며 중계 범위를 축소하자는 건의가 있었고, 대통령의 SNS 절제 얘기도 나왔다.이 사안은 보도 당일 총리실 차원에서 '국무위원들이 대통령 의견에 반대하지 못한다는 내용은 사실과 다르다'는 해명이 나왔지만, 이 대통령 본인이 언급한 이유는 "동의할 수 없다"는 뜻을 분명히 하기 위해서였다. 그는 "국무회의는 공개회의에 이어 비공개회의가 따로 있고 보안이 필요하거나 국무위원들 입장이 난처할 수 있는 사안들은 비공개회의에서 논의하고 있다"며 "공개회의는 장관들의 열의와 역량을 국민들에게 자랑할 기회이기도 하다"고 강조했다.이 대통령은 또 "공개회의라 말을 못한다는 것도 사실이 아니다. 이어지는 비공개 회의가 반드시 있으니 공개여서 못할 말은 비공개 회의에서 하면 된다"며 "비공개 회의에서도 하기 어려운 말이 있으면 개별적으로 전화나 메시지를 보내라고 독려하고 있고, 개별 오찬이나 면담 때 얼마든지 말할 수 있다"고 했다. 이어 "최소한 이 정부에서 대통령에게 해야 할 말을 못하는 국무위원은 없다고 확신한다"고 덧붙였다.이 대통령은 "더 많은 의견과 반론을 듣고 실질적인 토론을 위해 시행령을 바꿔가며 참석자를 늘리고 있고, 대통령의 의견에 당당하게 반론을 제기하는 경우도 국민 여러분께서 직접 보고 계시다"며 "국무회의 공개를 통해 국무위원들의 말을 막고 있다는 허위주장에 대해 깊은 유감을 표한다"고 했다. 그는 "국무회의 일부를 주권자인 국민들께 공개하고 있는데 전부 비공개하자는 일각의 주장에 저는 동의할 수 없다"며 "여러분은 어떻게 생각하시는가"라고 물었다.