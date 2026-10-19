보름의 여정 동안 계절이 바뀌고 아이는 이가 하나 더 났다

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큰사진보기 ▲할머니와 증손자금세 할머니와 친해졌다. ⓒ 안사을 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기이한 자세로 밥 먹이기어둠, 비, 모기로 인해 좁은 차 안에서 모든 것을 해결해야 했다. ⓒ 안사을 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울숲에서좌, 우, 뒤에 있던 나들이 무리가 아이와 눈을 맞추고 인사를 해주었다. ⓒ 안사을 관련사진보기

큰사진보기 ▲고속버스터미널로 걸으며아기짐이 대부분인 배낭을 메고 ⓒ 안사을 관련사진보기

큰사진보기 ▲논 사잇길로각자 아들을 품에 안고 산책 중인 두 친구 ⓒ 안사을 관련사진보기

"00야. 나가려고 했는데 이유식 먹이는 게 길어져서 낮잠 시간이 되어버렸는데 어떡하지?"

"어? 잘 된 건가? 우리는 @@이가 생각보다 일찍 깨버려서 지금 밥을 먹여야 할 것 같아."

큰사진보기 ▲마지막 밤 풍경환상적인 노을을 배경으로 꿈같은 시간을 함께 보냈다. ⓒ 안사을 관련사진보기

"우리도 이렇게 까마득한데 별헤가 우리집을 기억하려나?"

"그러게. 집 까먹은 거 아니야? 가서 낯설어하면 웃기겠다."

"어? 자기야! 별헤 키 컸네! 와서 봐봐!"

"우와. 진짜네. 엄청 컸네! 이제 곧 있으면 걷겠네!"

애초 계획은 추석 뒤로 며칠을 연장하여 7일 정도 서울 할머니 댁(아이에게는 외증조할머니)에 머무는 것이었다. 짐도 일주일 치만 챙겼고 옷도 얇은 긴팔 정도가 대부분이었다. 10월 두 번째 주중에 아내의 친구네 가족과 함께 안면도에서 2박 3일을 보내기로 했는데, 그 사이에 집으로 내려가 짐 정비를 다시 할 생각이었다.그런데 할머니의 진심 어린 말씀이 우리를 붙잡았다. 며칠만 더 있다가 가면 안 되겠냐는 탄식 어린 한 문장이었다. 우리 아이는 할머니의 첫 번째 증손자였고, 태어난 지 거진 10개월 만에 처음으로 만나게 된 것이니 얼마나 마음이 애틋하셨을까. 앞뒤 생각할 겨를도 없이 당연히 더 머물기로 했다.일주일이 너무 빨리 지나가는 바람에, 내일 아침 일찍 내려간다는 말씀을 드리는 게 영 죄송했는데 오히려 마음이 편해졌다. 있는 김에 안면도 여행까지 연결하기로 했다. 아이 입장에서는 서울에서 안면도로 한 번에 이동하는 것이, 전주로 갔다가 다시 여행지로 가는 것보다 더 나을 것도 같았다.아기를 데리고 여행을 다니다 보면 짐이 너무 많아서 풀고 빼는 것이 번거롭다 보니 1박보다는 길게 여정을 꾸린다. 하루가 다르게 커 가는 게 이맘때 아이인지라 한 번 여행을 다녀오면 무언가 달라져있다. 하물며 이번 여정은 보름이 되었으니 집에 돌아온 날 승강기 거울로 본 아이의 모습은 떠났던 날 같은 거울 속에 있던 것과 사뭇 달랐다.인내의 시간은 출발하는 날부터였다. 눈치 싸움에 실패했다고나 할까. 추석 당일에 이동하는 것이 덜 막힐 것이라 생각했던 것이 오산이었다. 많은 이들이 같은 계산을 했는지 고속도로로 올라서자마자 길이 꽉 막히기 시작했다. 아이 밥때가 되어 계획보다 한참 못 미친 정안 휴게소로 들어갈 수밖에 없었다.나름 순조롭게 이유식을 먹이고 우리도 점심을 먹었다. 그런데 문제는 그 이후였다. 아직 절반도 못 간 상태였는데 길이 더 막히는 듯했다. 휴게소를 빠져나가는 데만 20분이 넘게 걸렸다. 모래가 시계의 좁은 목을 통과하듯 겨우 다시 도로에 합류했는데 아이의 좌석에서 심상치 않은 냄새가 났다. 그렇다. 똥을 싼 것이다. 설상가상으로 변이 새서 옷을 적시고 있었다.다음 휴게소에 언제 도착할지 모르는 상황. 정안 나들목으로 나가는 것이 최선이라고밖에 생각할 수 없었다. 추석 당일 열려있는 화장실을 찾기란 고속도로 밖에서도 마찬가지로 쉽지 않았다. 겨우 농협 창고에 딸린 화장실을 찾아내어 기저귀를 갈았다. 비까지 내리는 바람에 기온이 뚝 떨어졌는데 발가벗겨진 아이는 품속에서 자지러지게 울었다.다시 고속도로로 올라갈 엄두가 나지 않았다. 결국 국도를 이용해 서울로 올라가는 동안 밥때가 되면 멈추고 기저귀도 갈아가며 할머니 댁에 도착한 시간은 저녁 8시 반이었다. 전주에서 출발한 지 정확하게 10시간 만이었다.고맙게도 점점 안정을 찾던 아이는 처음 와본 증조할머니 댁이었음에도 얼마간 어안이 벙벙한 표정을 짓더니 온 식구들의 환대에 금세 바닥을 기어 다니며 우리에게 웃음을 선사했다. 장모님께서 차려주신 저녁을 먹고 짐을 모두 올리니 10시가 되었다. 아이는 태어나서 처음으로 아침까지 통잠을 잤다.서울에서의 시간 또한 인내의 연속이었다. 주말은 언감생심, 평일에만 나들이를 나섰음에도 불구하고 주차장 입구에 들어서는 것부터가 난관이었다. 어른들끼리야 차에서 대화도 나누고 음악도 들으면 무슨 문제겠냐만은 제때 이유식을 먹여야 하는 아이를 데리고서는 시간과의 싸움이 참 어려웠다.운전만 하는 나보다는 바로 옆에서 아이를 챙기고 달래야 하는 아내가 고생이 컸다. 디지털 화면 등으로 아이의 주의를 돌리는 방식을 지양하려고 하기에 아내는 점점 아이 앞에서 광대가 되어갔다. 출산 전까지만 해도 사색하길 좋아하는 진지한 사람이었는데 이렇게 변해가는 모습이 귀엽고도 고마웠다.아이는 사람이 많은 것을 신기해하는 듯했다. 공원에서도, 거리에서도 많은 이들이 북적이다 보니 평소 여행지에서 느끼던 한적한 풍경과는 분위기 자체가 달랐다. 지척에 사람이 있다 보니 자연스레 눈을 마주치고 소통하게 되는 경우도 잦았다. 감사하게도 많은 분들이 아이를 바라보며 웃어주셨고 아이 또한 눈짓과 몸짓으로 화답했다.서울에 있는 동안 본격적인 가을이 되었다. 아침 기온이 10도가 넘게 떨어지더니 낮에도 찬바람이 불었다. 딱 그럴 즈음에 서울에 더 머무르기로 결정했던 것인데, 막상 그렇게 하려고 보니 옷가지는 물론 분유나 기저귀 등 생필품도 더 필요했다.생필품은 온라인으로, 필요한 옷은 근처 상점에서 살까도 했으나 휴일의 연속이어서 배송이 완료될지 불투명했고 옷을 사는 것은 비용이 아까웠다. 고민 끝에 대중교통을 이용하여 홀로 집에 다녀오기로 했다.집에 도착하여 추가 짐을 꾸리면서 가방을 두 번 바꿨다. 생각보다 짐이 많았던 것이다. 결국엔 우리 집에서 두 번째로 큰, 네팔과 키르기스스탄을 함께 누빌 때 아내가 메던 65리터 배낭의 꼭대기까지 꽉꽉 채우게 되었다. 다음날 아침 배낭을 메고 집을 나서는데 묘한 쾌감이 들었다. 언제인지도 가물가물 한 배낭여행의 추억이 되살아나는 듯해서였다.친구네와 약속한 날이 다가왔다. 서울에서 꽃지 해변까지 이동해야 하는 날이다. 더는 빠르게 움직일 수 없을 정도로 분주하게 짐을 싸도 아기 짐을 싸는 것은 항상 시간이 부족하다. 젖병, 휴대용 울타리, 침구류 등 당일 아침까지 사용하던 물건이 대부분이라 미리 챙길 수 없기 때문이다.오후 1시가 넘어서야 중간 쉼터로 잡은 장소에 도착했다. 미리 도착해 있던 친구네 가족과 인사를 나누었다. 2개월 차이가 나는 아이들끼리도 서로 눈을 맞추고 웃음을 교환했다. 태어난 지 얼마 되지 않았을 때는 차이가 커 보이더니 이제는 몸집도, 표정도 크게 다르지 않다.각자 필요한 시간이 달라서 금세 헤어졌다. 우리 아이는 이유식을 먹고 낮잠을 잘 수 있는 시간까지 기다려야 했다. 친구네 아이는 분유를 먹고 바로 이동할 수 있는 상황이었다. 돌이 안 된 아이를 가진 두 가정이 동시에 움직인다는 것은 이렇게 함께인 듯, 아닌 듯할 수밖에 없다는 것을 이번 여행을 통해 알게 되었다.2박 3일 동안 같은 숙소를 쓰면서도 결국 만날 수 있었던 것은 점심과 저녁 식사 시간뿐이었다. 식사 전과 후에 해변을 함께 산책하며 어른들도, 아이들도 함께 정을 나누는 그림을 상상했지만 현실에서는 아래와 같은 상황이 반복되었다.그래도 다행이었던 건 마지막날 저녁 시간을 온전히 함께 보낼 수 있었다는 것이다. 해가 수평선으로 넘어가기 직전 함께 만나 라이브 공연과 함께 야외에서 식사를 즐기며 충분한 시간을 보냈다.오랜 시간 우정을 나누던 친구가 우연히도 서로 비슷한 시기에 엄마가 되어, 아이 또한 평생지기 친구가 될 수 있지 않을까 기대하고 있다. 그러려면 서로 자주 만나야 할 터인데 사는 곳이 멀어서 아쉬워하는 모습을 종종 본다. 그래도 아이들이 좀더 크면 지금보단 수월하게 만날 수 있을 듯하다.다음날 석별의 정을 나눈 뒤 친구네는 북쪽으로, 우리는 남쪽으로 각자 집을 향해 이동했다. 해저터널이 개통된 뒤로 안면도에서 전북으로 내려가는 길이 두배 이상 가까워졌다. 집을 떠난 날수를 세어보니 어느덧 보름이었다.이렇게 긴 기간 동안 집을 떠나본 적은 처음이었기에 농담 같은 말을 주고받으면서도 한편으로는 정말로 낯설어할 수도 있겠다고 생각하기도 했다.전주 이정표 방향으로 나들목을 빠져나와 익숙한 길로 들어선 순간 안도감 같은 다가왔다. 아내도 같은 마음이라고 했다. 대단히 오랜만에 느껴보는 감정이었다. 긴 여행을 자주 다니던 우리였기에 어떤 마음인지 서로 잘 알고 있었다. 아이는 어떨지 궁금했다.거실에 아이를 내려놓자마자 그 궁금증이 풀렸다. 배와 등을 바꾸어가며 바닥과 진하게 조우하더니 우리를 바라보며 해맑게 웃었던 것이다. 마치 "뭐니 뭐니 해도 집이 최고예요!"라고 말하는 듯했다.올라간 입꼬리 사이로 할머니 댁에서 새롭게 빼꼼 얼굴을 내밀었던 여섯 번째 치아가 하얗게 빛났다. 울타리를 잡고 선 아이의 얼굴은 여행을 떠났던 날보다 훌쩍 위로 올라와 있었다.