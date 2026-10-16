노동위 고발 지연·누락에 부당해고 노동자 '이중고'

큰사진보기 ▲어기구 국회의원이 국감에서 " 구제명령 이행 확인 단계부터 이행강제금 부과, 형사고발에 이르기까지 단 한 건의 누락도 발생하지 않도록 노동자 권리 보호 중심의 원스톱 이행 관리체계를 전면 개편해야 한다”고 촉구했다. ⓒ 의원실 관련사진보기

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부당해고 판정을 받고도 사용자의 이행 거부와 노동위원회의 늑장 대응 탓에 노동자가 실질적인 권리를 회복하지 못하는 사례가 지속되고 있다.구제명령 이행 여부를 확인하는 데만 수개월이 걸리는가 하면, 미이행 사용자에 대한 고발 조치마저 지연되거나 누락되기 때문이다.국회 기후에너지환경노동위원회 소속 어기구 더불어민주당 의원(충남 당진시)이 중앙노동위원회로부터 제출받은 자료를 분석한 결과에 따르면, 2022년부터 2026년 8월까지 구제명령 이행 여부 확인 사건 중 처리 기간이 30일 이상 지연된 사건이 총 257건에 달하는 것으로 확인됐다.구체적으로는 ▲30~59일 소요가 173건 ▲60일 이상 소요가 84건이었으며, 최대 180일(약 6개월) 동안 이행 여부조차 확인되지 않은 사례도 존재했다.노동위원회의 부당해고 구제명령은 원직 복직과 백페이(해고 기간 임금 지급) 등 억울하게 일터를 잃은 노동자의 기본적인 생존권과 권리를 되찾아주기 위한 법적 조치다. 사용자가 이를 이행하지 않을 경우, 노동위원회는 즉시 이행강제금을 부과하거나 형사 고발 등 강력한 후속 조치를 취해야 한다.그러나 노동위원회의 이행 확인 작업 자체가 지연되면서, 부당해고 피해 노동자들은 판정 승소 이후에도 필요한 후속 구제 조치를 받지 못한 채 무작정 기다려야 하는 고통을 겪고 있다.심각한 문제는 이뿐만이 아니다. 확정된 구제명령을 끝내 이행하지 않은 악덕 사용자에 대한 고발 지연이 191건, 심지어 고발 자체가 누락된 건수도 26건에 달했던 것으로 드러났다. 피해 노동자의 권리를 지켜줘야 할 최종 보루인 노동위원회가 스스로의 후속 행정 조치조차 놓치며 부당해고 노동자를 두 번 울린 셈이다.이에 대해 어기구 의원은 "힘겹고 지난한 과정을 거쳐 어렵게 부당해고를 인정받았음에도, 정작 노동위원회가 이행 확인을 미루고 고발 조치마저 놓친다면 노동자는 도대체 누구를 믿고 의지해야 하느냐"고 강하게 비판했다.이어 "노동위원회의 역할과 책임은 단순 판정문을 보내는 행정 절차에서 끝나서는 안 된다"며 "고발 지연·누락 사건에 대한 전수 조치 결과는 물론, 노동자의 실제 원직 복직 여부와 미지급 임금 수령 여부까지 철저히 확인해야 한다"고 강조했다.아울러 "구제명령 이행 확인 단계부터 이행강제금 부과, 형사고발에 이르기까지 단 한 건의 누락도 발생하지 않도록 노동자 권리 보호 중심의 원스톱 이행 관리체계를 전면 개편해야 한다"고 촉구했다.