"서영교와 싸우면 조회수 폭발"... 당원이 폭로한 국민의힘 실상

큰사진보기 ▲ 국민의힘 최준영 책임당원이 19일 국회 소통관에서 윤민우 중앙윤리위원장의 사퇴를 촉구하는 성명서 발표 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

최근 정치권에서 연일 논란의 중심에 선 국민의힘 주진우·이진숙·김태규 의원을 향해, 보수 정당 내부의 책임당원이 "저혈압 치료제 3종 세트"라며 신랄한 비판을 쏟아냈습니다.민생과 국익을 위한 정책 대결 대신 유튜브 조회수와 강성 지지층의 환호에만 매몰된 '쇼츠용 정치'가 오히려 당을 망가뜨리고 있다는 뼈아픈 내부 자성의 목소리입니다.최준영 국민의힘 책임당원은 16일 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>과의 인터뷰에서 당을 망가뜨리는 현역 의원들을 거론하며 "부동의 1위는 장동혁 대표, 2위는 주진우 의원이었는데 요새 이진숙·김태규 두 분이 다크호스처럼 떠오르고 있다"고 꼬집었습니다.최 당원은 이들 의원의 행태를 두고 "보고 있으면 정말 화병이 나고 당원들도 부글부글 끓는다"라며 "민생에 관련된 목소리를 크게 낸다거나 아니면 정말 국익에 크게 기여하는 그런 메시지를 내는 게 아니라 어떻게 하면 저 사람 꾸짖을 수 있을까? 어떻게 하면 사람들이 '야 너 잘 혼낸다' 이런 소리 들을 수 있을까? 이런 것만 연구하는 것 같다"라고 비판했습니다.특히 카메라가 돌아갈 때만 거친 언행을 쏟아내는 배경에는 뉴미디어 시대의 역기능인 '유튜브 조회수 경쟁'이 자리 잡고 있다고 진단했습니다.최 당원은 "국회의원 개개인이 다 개인 유튜브 개설을 많이 한다. 그러다 보면 '저기 의원은 조회수 이만큼 나오는데 왜 우리 유튜브는 이만큼밖에 안 돼, 너희 이거밖에 안 돼? 뭐 좀 만들어 봐' 이렇게 다 닦달하시는 분들도 좀 있다"라며 국회 내부 분위기를 전했습니다.이어 "서영교 법사위원장과 싸우는 장면을 만들면 조회수가 잘 나온다"는 말을 들었다며, "작위적으로 싸우는 장면을 연출하고 이러면 도대체 그들에게 뭐가 남는가. 우리 국민들한테 무슨 도움이 되는가"라고 지적했습니다.최 당원은 세 의원이 경쟁하듯 자극적인 언행을 이어가는 것을 두고 강성 지지층을 염두에 두고 '설계를 해서 내뱉는 것'이라고 분석했습니다.그는 "그분(강성지지층)들이 장동혁 대표에게 다 쏠려 있다가 장동혁 대표의 행보를 보고 실망하시는 분들이 이진숙 의원으로 이동되는게 아닌가"라며 "김태규 의원에게도 조금 가고 주진우 의원에게 조금 가고 이런 식으로"라고 말했습니다. 신규 지지층 유입 없이 강성 파이만 나눠 갖는 구조라는 설명입니다.아울러 이진숙 의원은 '액션', 주진우 의원은 '말장난', 김태규 의원은 '데시벨(목소리 크기)'로 승부하며 서로 다른 장르의 막말 경쟁을 벌이고 있다고 꼬집었습니다.무엇보다 최 당원은 이러한 행태가 정작 여당 견제에는 아무런 도움이 되지 않는다고 강조했습니다. 그는 "정부가 잘못된 방향으로, 국익에 반하는 방향으로 말을 내뱉고 정책을 내뱉고 있으면 그 내용을 국민들에게 좀 소상히 설명을 해서 (...) 국정 방향을 시정할 수 있도록 이끌어내는, 이게 진짜 잘 싸우는 것"이라며 "이분들이 결과론적으로 이렇게 말도 안 되는 행태를 하면서 말도 안 되는 이슈들을 덮어주고 있어서 결과론적으로 저는 민주당의 특등도우미라고 생각한다"라고 밝혔습니다.