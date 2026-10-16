인기 많은 캐나다 '미드와이프'의 정체

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"아니, 가까운 데 놔두고 왜 그렇게 멀리까지 가는 거야?"

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"내가 너무 늦게 신청해서 가까운 곳은 다 차버렸어. 미드와이프 인기가 워낙 높거든."

큰사진보기 ▲미드와이프를 만난 날진료를 보는 미드와이프의 집은 가정적이고 편안한 분위기이다. 환자와 자유로운 대화를 이어가며 편안하게 진료를 해준다. 산모에게 주의 사항과 당부 말을 해주면서 서로 궁금한 점을 묻고 답하는 분위기가 화기애애하다. 가족의 마음도 편안해진다. ⓒ 윤태정 관련사진보기

"엄마가 한국 음식을 너무 맛있게 많이 해주신 것 같아요"

"아이 머리가 완전히 내려왔네요. 며칠 안에 소식이 올 겁니다."

'아이와 산모를 위해 나의 정성스러운 손길이 조금이라도 오래 미칠 수 있었으면.'

"카이 데미안! 오늘밤이라도 부디 신호를 보내주렴. 이제는 그만 세상 밖으로 나오고 싶다고."

큰사진보기 ▲미드와이프가 사는 동네에서미드와이프의 진료실은 주택 안에 설치된 곳으로 가정적인 분위기에 산모와 가족들의 마음을 안정시켜 준다. ⓒ 윤태정 관련사진보기

딸아이가 미드와이프(Midwife), 우리 말로 하면 조산사를 만나러 가는 날이었다. 지하철을 두 번이나 타고 버스로 갈아타는 곳이다. 왕복 4시간이나 걸린다고 했다. 아이를 낳으려고 서울에서 지방까지 가는 듯한 느낌이다. 딸아이의 몸 상태가 걱정이 되어 내 목소리는 한껏 상기되었다.딸아이는 웃으며 말했다.처음 딸이 미드와이프에게 출산을 맡기겠다고 했을 때 나는 내 귀를 의심했다. 딸한테 들은 캐나다의 출산 문화는 내가 알던 세상과 전혀 달랐다. 미드와이프는 의사와 똑같은 전문 의료인이다. 임신부터 출산까지 모든 과정을 전적으로 책임지는 사람이다. 산모는 출산 방식을 놓고 산부인과 의사냐, 미드와이프냐를 원하는 대로 선택할 수 있다.딸아이는 두 길을 다 열어두고 의사와도 만났고, 미드와이프와도 상담을 받아왔다. 막달이 되면서 의사는 제왕절개를 권유했고, 미드와이프는 자연 분만을 하자고 해 의견이 두 갈래로 나뉘었다. 미드와이프는 "산모와 아기 모두 건강한데 왜 수술을 고려하냐?"며 자연 분만하자고 유도했다. 딸아이는 결국 미드와이프 손을 잡기로 결정했다.출산 비용을 물어봐도 걱정하지 말라고 했다. 미드와이프 제도는 캐나다 정부에서 지원하는 거라 완전 무료라고. 현지인들도 의사 대신 이쪽을 많이 선택하는 이유가 여기에 있는 건 아닐까 싶었다. 워크퍼밋 소지자인 딸아이는 의료보험 적용을 받기 때문에 무료로 출산을 할 수 있다는 사실에 그저 고마울 따름이다.이 제도의 진짜 좋은 점은 따로 있다. 우리나라와 마찬가지로 의사 진료 시간은 짧은데, 미드와이프와는 오랜 시간 충분히 대화를 나눌 수 있다. 또 미드와이프를 선택하면 병원에서 낳을 수도 있고, 집이나 센터에서 낳을 수도 있다. 아이 낳는 방식이나 장소가 일률적이 아니라 산모가 결정할 수 있다니 얼마나 놀라운 일인가.약속 장소에 도착하니 조용한 주택가의 정갈한 별채가 우리를 맞아주었다. 문을 열자 잔잔한 경음악이 흘러나왔다. 미드와이프는 마침 전화 상담 중이었다. 대기실에 앉아 주변을 둘러봤다. 잘 정돈된 아기 장난감을 보니 아기를 데리고 인사를 오는 산모들이 더러 있는 모양이었다. 선반 위에 놓인 편지와 카드도 눈에 띄었다. 아기를 무사히 낳을 수 있어서 고마웠다는 감사의 글귀가 빼곡히 적힌 듯 보였다.우리 바로 다음으로 현지인으로 보이는 한 젊은 부부가 들어왔다. 우리는 약속된 시간보다 일찍 도착하여 한참을 기다렸다. 곧이어 진료실로 들어가 미드와이프와 마주했다. 활기찬 미소와 유쾌한 목소리는 70세 나이라고 도저히 믿기지 않았다. 경험이 풍부해 보이는 그녀에게 '한국에서 온 엄마'라고 인사를 건네자, 그녀는 반갑다며 악수를 청했다.그녀는 한국에 대한 깊은 호감을 전하며 살기 좋은 한국에서 왜 캐나다로 왔느냐며 웃었다. 대기실에 놓여 있던 식기세척기 겉면의 삼성 로고를 떠올리며 흐뭇했다. 나는 속으로 되뇌였다. '맞아요. 한국 참 좋은 나라죠.'진료실 분위기는 차가운 기분이 드는 병원과는 완전 다른 모습이었다. 넓은 공간에 포근한 소파와 산부인과 진료대가 놓여 있었다. 환경도 따스하고 부드러웠지만 그녀의 친절함과 미소에 스르르 긴장감이 풀렸다. 걷기 운동과 스쿼트, 단백질 위주의 식단을 강조하며 시원스레 웃어주니 더없이 좋았다.산모의 체중이 많이 늘었다고 하는 농담에 속이 뜨끔했다. 몇 년 동안이나 그리워했을 한식을 며칠 사이에 잔뜩 해 먹였으니까 말이다.처음에는 생전 들어보지도 못한 미드와이프라는 말에 걱정이 태산이었던 나. 오늘 만난 미드와이프의 밝은 표정과 시종 유쾌한 대화에 그동안 했던 걱정이 눈 녹듯 사라졌다. 미드와이프가 일하는 현장을 와보고 당사자까지 직접 만나보니 안심할 수 있었다. 현지인들한테도 왜 인기가 많은지 알 수 있을 것 같았다. 가족처럼 화기애애하게 진찰을 마치고 '다음에는 병원에서 보자'면서 헤어졌다.진료실에서 앞서 나가는 딸아이를 물끄러미 바라봤다. 막달이라 몸이 무거울 텐데도 의연하고 씩씩하게 걸어가는 딸아이의 뒷모습을. 의지할 사람 하나 없는 먼 이국 땅. 꾀를 부리거나 게으름 부릴 여유조차 없는 이곳 캐나다에서 한 남자의 아내이자 엄마 될 준비까지 다 해둔 딸이 대견하면서도 안쓰러웠다.돌아갈 날이 정해져 있으니 진통 소식을 기다리는 내 마음은 하루하루 애가 탄다. 돌아오는 지하철 안에서 나는 딸아이의 배에 가만히 손을 얹었다. 그리고 뱃속의 손자에게 나지막이 속삭였다.