트럼프, 포트후드 총격범 '사형 생중계' 계획 전격 취소

큰사진보기 ▲트럼프 대통령은 사형 집행 방송이 "미국이 테러리스트들을 어떻게 다루는지 전 세계가 목격하게 하는 강력한 억제책이 될 수 있다"는 입장을 여전히 유지하면서도, "선량하고 훌륭한 많은 이들이 스트리밍이나 다른 시각 매체를 통해 그가 죽는 모습을 보고 싶어 하지 않는다"고 취소 배경을 설명했다. ⓒ 트럼프 대통령 트루스소셜 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한편 2009년 텍사스 포트후드 기지에서 총기를 난사해 장병과 민간인 13명을 살해하고 32명을 다치게 한 혐의로 사형이 확정된 하산의 총살형은 예정대로 오는 12월 3일 오후 1시 참사 현장이었던 포트후드 기지에서 비공개로 집행될 방침이다. 사진은 하산의 머그샷. ⓒ 텍사스주 벨카운티 보안관서 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 2009년 텍사스주 포트후드 육군 기지 총기 난사 사건의 주범인 니달 말릭 하산 전 미 육군 소령의 사형 집행을 인터넷으로 생중계하려던 국방부의 계획을 전격 취소했다.피트 헤그세스 국방장관이 주도했던 전례 없는 '사형 생중계' 추진이 군 안팎과 정계, 종교계의 거센 비판에 직면하자 결국 대통령이 직접 나서 한발 물러선 것이다. 다만 사형 집행 자체는 예정대로 진행된다.트럼프 대통령은 15일(현지시간) 자신의 소셜미디어를 통해 하산의 사형 집행 장면을 방송으로 내보내지 않겠다고 공식 발표했다.그는 사형 집행 방송이 "미국이 테러리스트들을 어떻게 다루는지 전 세계가 목격하게 하는 강력한 억제책이 될 수 있다"는 입장을 여전히 유지하면서도, "선량하고 훌륭한 많은 이들이 스트리밍이나 다른 시각 매체를 통해 그가 죽는 모습을 보고 싶어 하지 않는다"고 취소 배경을 설명했다. 이어 하산은 예정대로 총살형으로 사망할 것이며, 집행 현장 참관은 피해자 유족의 직계 가족으로만 엄격히 제한될 것이라고 덧붙였다.이번 결정은 앞서 하산의 사형 집행을 대중에 공개하겠다고 밝혀 큰 파장을 일으킨 헤그세스 국방장관에 대한 명백한 질책으로 해석된다. 당시 헤그세스 장관은 "이러한 중범죄에는 막중한 대가가 따른다는 점을 대중이 알 필요가 있다"며 생중계 계획을 밀어붙였고, 트럼프 대통령 역시 초기에는 이를 지지했던 것으로 알려졌다.그러나 이 결정은 18세 미만 미성년자의 사형 집행 참관을 엄격히 금지한 미 육군 자체 규정을 정면으로 위반하는 조치였을 뿐만 아니라, 국가 권력에 의한 처형을 오락거리로 전락시킨다는 거센 비판을 불러일으켰다.<뉴욕타임스(NYT)> 보도에 따르면 트럼프 대통령은 계획 발표 이후 거센 후폭풍 속에서 참모진과 긴급히 비공개 논의를 거쳤으며, 하산의 사형 집행을 생중계하는 게 실제 총기 난사 억제에 효과가 있을지 고심한 끝에 철회 결정을 내렸다.사형 집행 생중계 계획이 알려진 직후 군 내부와 참사 피해자, 정계, 종교계 등 사회 각계에서는 강력한 반발이 터져 나왔다.군법회의 유죄 판결 이후 하산의 사형 선고를 승인했던 숀 B. 맥팔랜드 예비역 육군 대장은 NYT와의 인터뷰에서 하산이 죗값을 치러야 마땅하다면서도 방송에는 단호히 반대했다. 그는 "미 육군 기지에서 처형을 생중계하는 것은 미래의 적들에게 영감을 줄 뿐 아니라 포트후드를 향후 보복 공격의 표적으로 만드는 위험한 발상"이라며 "우리는 적 전투원이 아닌 아군 조직원을 군사법에 따라 엄정히 집행하는 것인데, 적국들이 이런 미묘한 구분을 고려해 줄 리 없다"고 경고했다.당시 사건으로 머리와 상체에 7발의 총상을 입고 기적적으로 살아남은 알론조 M. 런스포드 주니어 전 미 육군 상사 역시 NYT에 "아이들과 청소년들에게 처형 장면이 노출돼서는 안 된다"며 "사형 집행이 마치 유료 결제 시청 스포츠 이벤트나 볼거리처럼 중계되어서는 안 되며, 우리는 공개 처형을 일삼던 과거로 돌아가서는 안 된다"고 목소리를 높였다.수십 명의 퇴역 제독과 장성들도 연명으로 공개 서한을 발표하고 "사형 집행 생중계는 사형수의 기본적 인간 존엄성을 침해하고, 중범죄자에 대한 엄숙한 처벌을 관음증 환자와 구경꾼을 위한 눈요기로 전락시키는 처사"라며 군의 명예와 국가의 품격을 훼손하는 행위를 즉각 중단하라고 촉구했다.종교계와 정치권의 비판도 잇따랐다. 미군 내 가톨릭 사목을 총괄하는 티모시 P. 브롤리오 대주교는 공개 성명을 내고 생중계가 인간의 내재적 존엄성을 심각하게 침해한다고 규탄하며 가톨릭 신자 군인들의 집행 참여 제외를 요청했다.의회에서도 상원 군사위원회 민주당 간사인 잭 리드 의원이 "백악관과 국방부 민간 지도부의 충동적이고 역기능적인 리더십을 드러낸 사건"이라며 헤그세스 장관의 자질을 직격했고, 공화당 중진 톰 틸리스 상원의원조차 사형 생중계를 잔혹한 적국들의 행태에 비유하며 "역겹기 짝이 없다"고 비판했다. JD 밴스 부통령도 "나는 보지 않을 것"이라며 거리 두기에 나섰다.논란이 확산되자 헤그세스 장관 측은 숀 파넬 대변인을 통해 "트럼프 대통령과 헤그세스 장관이 사전에 충분한 대화를 나눴으며, 장관 또한 생중계를 취소한 대통령의 결정을 전적으로 지지한다"고 서둘러 진화에 나섰다. 그러나 취임 이후 군의 살상력을 자극적인 대중음악과 함께 편집해 홍보해 온 헤그세스 장관의 리더십은 이번 사태로 상당한 타격을 입게 됐다.한편 2009년 텍사스 포트후드 기지에서 총기를 난사해 장병과 민간인 13명을 살해하고 32명을 다치게 한 혐의로 사형이 확정된 하산의 총살형은 예정대로 오는 12월 3일 오후 1시 참사 현장이었던 포트후드 기지에서 비공개로 집행될 방침이다.