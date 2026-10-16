박관열 광주시장 "교통난 해소·민생회복 집중"

큰사진보기 ▲박관열 경기 광주시장이 취임 100일을 맞아 시민과의 소통을 강조하며 교통난 해소와 민생경제 회복, 자족도시 조성에 시정 역량을 집중하겠다고 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

"시민과의 소통을 결과로 답하겠습니다."

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큰사진보기 ▲박관열 경기 광주시장이 취임 100일을 맞아 시민과의 소통을 강조하며 교통난 해소와 민생경제 회복, 자족도시 조성에 시정 역량을 집중하겠다고 밝혔다. ⓒ 광주시 관련사진보기

큰사진보기 ▲박관열 경기 광주시장이 취임 100일을 맞아 시민과의 소통을 강조하며 교통난 해소와 민생경제 회복, 자족도시 조성에 시정 역량을 집중하겠다고 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

박관열 경기 광주시장이 취임 100일을 맞아 시민과의 소통을 강조하며 교통난 해소와 민생경제 회복, 자족도시 조성에 시정 역량을 집중하겠다고 밝혔다.박 시장은 15일 광주시문화예술의전당 남한산성홀에서 열린 '시민과 직통하는 100일 토크콘서트'에서 "행정의 중심을 책상이 아닌 시민의 삶 속으로 완전히 옮기겠다"며 이같이 말했다.이날 행사에서는 민선 9기 출범 이후 주요 시정 성과를 공유하고 시민 대표들과 교통, 일자리, 복지, 도시개발 등 지역 현안을 논의했다.광주시는 지난 100일간 경안시장과 경기광주역, 초월역 등에서 '직통시장실'을 운영하고 '직통현장 100일'을 통해 시민 4570명을 만나 생활 불편과 건의 사항 216건을 발굴했다고 설명했다.교통 분야에서는 경강선 셔틀열차 도입을 위한 곤지암역 부본선 개량공사에 착공하고 지방도 338호선 2공구 1.14㎞ 구간을 준공한 것을 주요 성과로 제시했다.민생경제 지원을 위해 지역화폐 발행 예산 46억 원을 추가 확보해 월별 혜택 지원 규모를 8억 원에서 16억 원 수준으로 확대했다.중소기업 특례보증 출연금도 11억 원에서 31억 원으로 늘렸으며, 기본사회 조례 제정과 기본사회위원회 출범을 통해 관련 정책 추진 기반을 마련했다.시민들과의 대화에서는 청소년 문화공간 확충과 청년 일자리, 태전·고산지역 교통난, 여성·장애인·노인 복지 등이 주요 의제로 다뤄졌다.박 시장은 청소년 문화공간과 미래교육 확대, 첨단기업 유치, 광주형 올빼미 마을버스 운영, 우회도로 추진 등 분야별 정책 방향을 설명했다.시민들은 버스 노선과 도로 확충, 공원·체육시설 조성, 하천 정비를 비롯해 장기간 지연된 사업의 추진 일정에 대해서도 질문했다.이에 박 시장은 사업별 지연 사유와 관계기관 협의 상황을 설명하고 향후 추진 방향을 제시했다.시는 중장기 발전 전략으로 3만호 규모의 인공지능(AI) 스마트도시와 국가산업단지 조성을 추진하고 있다. 주거와 교통, 산업, 일자리를 연계해 자족기능을 강화한다는 구상이다.지난 7일 열린 용인 반도체 산업단지 용수공급 지역상생협의체 첫 회의에서는 지역 상생 방안을 주요 과제로 건의했다.박 시장은 "시민의 목소리는 행정으로 바로 통하고, 행정의 변화는 시민 삶에 바로 이어져야 한다"며 "앞으로도 현장에서 답을 찾고 실질적인 변화로 증명하겠다"고 말했다.