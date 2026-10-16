임은정 "김지용 청장에 쓴소리 아끼지 않을 것"

큰사진보기 ▲임은정 광주지방중대범죄수사청장이 16일 오전 전남광주 북구 운정동 국립 5·18민주묘지를 참배한 뒤 발언하고 있다. 2026.10.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수사관 임은정임은정 광주지방중대범죄수사청장은 16일 오전 전남광주 북구 운정동 국립 5·18 민주묘지를 참배했다. 사진은 임 청장이 참배 전 작성한 방명록. 2026.10.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

임은정 광주지방중대범죄수사청장은 16일 김지용 중대범죄수사청장 임명에 대해 "어떤 분을 모시더라도 열심히 할 수 있다"고 말했다.임 청장은 이날 국립 5·18민주묘지를 참배한 뒤 기자들과 만나 "혹시 김지용 청장께서 잘못하시면 지금까지 해왔던 것처럼 쓴소리와 고언을 아끼지 않을 각오"라며 이같이 밝혔다.김 청장에 대한 공개 비판으로 중수청 첫 감찰 대상이 된 데 대해선 "제도 개혁을 이끌고 전례를 만들 수 있을 것 같아 나름의 보람은 있지 않을까 생각한다"고 말했다.그러면서 "제가 본래 중수청에 지원하면서 1지망으로 감찰관을 희망하기도 했다"고 덧붙였다.이날 참배한 이유에 대해선 "검찰이 불신과 업보, 성찰 부족으로 폐지됐는데 그런 과오를 성찰하기 위한 것"이라고 설명했다.이어 "오월영령과 국가폭력 피해자분들께 앞으로는 그런 일이 없도록 중수청이 새 수사기관으로서 인권보호와 적법절차를 지키는 수사기관이 되겠다는 다짐을 하러 왔다"고 말했다.임 청장은 참배에 앞서 방명록에 "대한민국 민주주의 전진에 있어 광주가 그러하듯 광주지방중대범죄수사청이 수사기관의 이정표가 되겠습니다. 광주지방중대범죄수사청 수사관 임은정"이라고 적었다.