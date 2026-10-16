가을에도 짙은 초록을 간직한 숲

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

가을이 되면 낙엽 떨어지는 소리에 혹시 목소리 하나가 아무도 앉지 않은 창가로 길을 잃고 들어올까 봐 밤이 깊어질수록 별빛 사이로 가만히 귀를 기울이게 된다. 계절이 바뀔 때마다 사라지는 것과 남아 있는 것들을 생각하게 되는 것도 그 때문인지 모른다. 어떤 나무는 붉고 노랗게 물들고, 어떤 나무는 잎을 떨구며 겨울을 준비한다. 그러나 모든 숲이 같은 모습으로 계절을 건너는 것은 아니다. 남쪽 바다를 향해 내려가면 가을에도 짙은 초록을 간직한 숲을 만나게 되는데 전남 완도군 군외면에 자리한 완도수목원이다.1991년 문을 연 완도수목원은 국내 유일의 난대 수목원으로 붉가시나무와 구실잣밤나무, 후박나무, 황칠나무, 동백나무 등 다양한 난대성 식물이 이곳에 뿌리를 내리고 있다. 남쪽 바다와 맞닿은 지리적 조건은 독특한 식생을 이루는 바탕이 되었고 사람의 손길로 가꾼 정원과 자연이 빚어낸 숲이 함께 있다는 점도 특별하다.이곳에서는 식물을 감상하는 데 그치지 않고, 한 지역의 기후와 생태 속에서 이어져 온 생명의 시간까지 만나게 된다.숲길에 들어서자 풍경의 밀도가 달라진다. 겹겹이 포개진 잎들은 햇빛을 잘게 나누고, 나무 사이로 난 길은 짙은 초록 속으로 이어진다. 멀리서 보면 하나의 색으로 보이던 숲도 가까이 다가가면 저마다 다른 빛깔을 드러낸다. 햇살을 받은 잎은 윤기를 띠고 그늘에 놓인 잎은 깊은 녹색을 머금는다. 바람이 지나갈 때마다 잎의 앞면과 뒷면이 번갈아 빛을 받는다. 같은 초록을 이루면서도 어느 잎 하나 똑같은 빛을 내지 않는다. 숲은 하나의 색으로 보이지만, 가까이 다가갈수록 그 안에 겹쳐진 수많은 빛을 드러낸다.완도수목원의 난대림을 이루는 나무들은 겨울에도 잎을 간직하는 상록활엽수가 많다. 그렇다고 이 숲에 계절의 변화가 없는 것은 아니다. 묵은 잎이 자리를 내주고 새잎이 돋으며, 가지마다 자라는 속도와 빛을 받아들이는 방식도 다르다. 변화가 단풍이나 앙상한 가지로 드러나지 않을 뿐, 겉으로는 같은 초록처럼 보여도 그 안에서는 끊임없이 생명이 자라고 있다. 변하지 않아서 푸른 것이 아니라, 잎을 바꾸어가며 생명의 흐름을 이어가기에 푸른 숲이다.이곳의 숲을 대표하는 나무 가운데 하나가 붉가시나무다. 예부터 목재와 땔감 등으로 쓰여 온 나무이지만, 숲에서 그 가치는 쓰임새만으로 설명되지 않는다. 나무는 그늘을 내어주고 수많은 생명이 살아갈 환경을 만든다. 탄소를 흡수하고 저장하는 기능 또한 숲이 지닌 중요한 역할이다. 나무 한 그루를 바라보는 일은 줄기와 잎뿐 아니라 발아래 쌓인 낙엽과 흙, 그곳에 깃든 생명까지 함께 살피는 일이다. 숲의 푸름은 아름다운 풍경인 동시에 지켜야 할 생명의 터전이다.난대림 탐방로를 걷다 보면 큰 나무만으로 숲이 이루어지는 것은 아니라는 사실을 알게 된다. 나무 아래 작은 식물이 자라고, 바위 틈에는 이름 모를 풀이 돋아난다. 낙엽이 쌓인 땅에서는 눈에 띄지 않는 생명의 순환이 이어진다. 높이 솟은 나무가 햇빛을 받는 동안 낮은 곳의 식물은 그늘 속에서 자기 몫의 빛을 얻는다. 서로 다른 생명들이 저마다의 자리를 지킬 때 숲은 비로소 하나의 세계가 된다.숲의 고요한 시간을 되짚다 보면, 우리 삶을 조급하게 몰아온 마음이 모습을 드러낸다. 우리는 무엇을 이루었는지, 얼마나 빨리 나아갔는지를 자주 따진다. 그러나 나무의 성장은 서두른다고 앞당길 수 있는 일이 아니다. 뿌리를 내리고 줄기를 키우는 동안 눈에 띄지 않는 변화가 먼저 쌓인다. 겉으로는 제자리에 머무는 듯한 시간에도 나무는 보이지 않는 곳에서 자신의 삶을 이어간다. 성장에는 드러나는 변화만큼이나 보이지 않는 시간이 필요하다. 숲은 그 시간을 굳이 증명하려 하지 않는다.수목원 아래 자리한 대문저수지에 이르면 숲은 물 위에 또 하나의 풍경을 펼쳐 놓는다. 수면에 비친 나무들은 실제의 숲과 마주한 채 흔들리고, 바람이 지나갈 때마다 초록의 윤곽은 조금씩 흐트러진다. 나무는 그대로 서 있지만 물속의 숲은 쉬지 않고 움직인다. 잔잔하던 물에 작은 물결이 번지면 나무의 형상은 여러 조각으로 나뉘고, 바람이 잦아들면 다시 물 위에 내려앉는다. 같은 숲도 어디에서 바라보느냐에 따라 다른 얼굴을 보여준다. 자연은 완성된 그림이 아니라 빛과 바람 속에서 매 순간 새롭게 이루어지는 장면이다.수변 데크를 따라 걷다 잠시 멈추면 나뭇잎이 서로 스치는 소리와 물가의 잔잔한 움직임이 들려온다. 산길에서는 나무의 높이와 숲의 깊이를 바라보았다면, 물가에서는 숲이 물과 만나 만들어내는 고요함을 느끼게 된다. 데크 아래로 번지는 잔물결 사이로 나뭇가지의 그림자가 잘게 흔들린다. 걸음을 늦추고 소리에 귀를 기울이는 순간, 숲은 조금 다른 방식으로 다가온다. 오래 바라본다는 것은 더 많이 아는 일이 아니라, 미처 보지 못한 빛을 발견할 시간을 내어주는 일인지도 모른다.산림박물관에 들어서면 살아 있는 숲을 바라보던 시선은 숲의 역사를 이해하는 시선으로 옮겨 간다. 난대림의 생태와 산림문화, 나무와 야생 동식물에 관한 자료들은 숲이 단순한 식물의 집합이 아님을 보여준다. 나무는 집을 짓고 도구를 만드는 재료였으며, 사람들의 삶을 지탱해 온 자원이었다. 전시된 표본과 유물은 자연과 인간이 오랫동안 맺어 온 관계를 돌아보게 하고, 숲을 이용해 온 역사는 그 생명이 지속될 조건을 함께 지켜야 한다는 사실을 일깨운다.아열대 온실에 들어서면 바깥의 난대림과는 또 다른 식물의 세계가 펼쳐진다. 야자류는 길게 뻗은 잎을 펼치고, 선인장과 다육식물은 수분을 아끼는 몸의 형태로 살아간다. 서로 다른 환경에서 자라온 식물들은 생김새부터 다르지만, 빛과 물을 받아들이며 살아간다는 점에서는 다르지 않다. 주어진 환경에 맞춰 저마다의 형태를 갖춘 식물들을 보고 나면, 온실을 나와 다시 만나는 난대림의 나무들도 새삼 다르게 보인다. 익숙한 모습에도 오랜 적응의 시간이 깃들어 있었다.전망대에 오르면 시야는 숲의 안쪽에서 다도해의 너른 풍경으로 열린다. 발아래에는 초록의 숲이 이어지고, 멀리 섬들이 푸른 바다 위에 점점이 놓여 있다. 가까이 들여다보았던 잎과 줄기의 세계가 섬과 바다를 품은 큰 풍경으로 이어진다. 숲과 바다는 서로 다른 세계처럼 보이지만, 바다에서 불어오는 바람은 나뭇잎을 흔들고 숲을 둘러싼 환경은 다시 바다와 연결된다. 숲은 홀로 존재하지 않는다. 눈앞의 숲과 바다는 서로 맞닿은 풍경이면서 보이지 않는 관계로 이어진 세계다.나무는 수액의 흐름을 재촉하지 않고, 계절이 무르익을 때까지 자신의 시간을 묵묵히 살아낸다. 숲에서 바라본 성장은 하늘을 향해 뻗는 가지에만 있지 않았다. 땅속으로 깊어지는 뿌리에도, 바람을 견디는 시간에도, 묵은 잎을 보내고 새잎을 받아들이는 과정에도 성장의 시간이 깃들어 있었다. 겉으로 아무런 변화가 없는 듯한 날들에도 나무는 보이지 않는 곳에서 제 삶을 조금씩 단단하게 만들어 간다. 그 시간은 멈춤이 아니라 다음 계절을 준비하는 과정이며, 우리 삶에도 저마다의 속도로 익어가는 계절이 있을 것이다.완도수목원을 오래 기억하게 하는 것은 사계절 푸른 숲만이 아닌 그 안에서 끊임없이 바뀌는 잎과 빛, 저수지 수면 위로 흔들리는 숲의 모습이다. 자연을 이해한다는 것은 모든 생명을 설명하는 일이 아니라, 우리가 미처 알지 못하는 생명의 질서를 인정하고 그 삶이 이어질 자리를 내어주는 일인지도 모른다. 숲은 말없이 자라고 잎을 바꾸며, 저마다의 계절을 건너간다.수목원을 내려오는 길, 나뭇잎 사이로 스며든 빛이 잎사귀마다 반짝인다. 변하지 않는 초록보다 눈부신 것은 그 사이를 오가는 찰나의 빛이었다. 오래 기다려 온 대답, 고요가 내려앉았다.