완도 살릴 '머무는 여행'의 핵심

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

시대의 흐름에 따라 관광의 패턴이 달라지고 있다. 지금은 관광객을 많이 유치하는 것만으로 지역관광의 성공을 말하기는 어렵다. 얼마나 오래 머물고, 무엇을 경험하며, 지역에서 얼마를 소비하고 돌아가는지가 더 중요해졌다. 관광객 수를 늘리는 양적 관광에서 체류시간과 소비를 늘리는 질적 관광으로 전환해야 하는 이유다.최근 소쇄원·백운동·윤선도 원림 등 조선을 대표하는 3대 별서정원과 35곳에 이르는 전남도 지정 민간정원을 중심으로 한 관광상품 개발 사례는 중요한 시사점을 던진다. '정원 하나만을 보기 위해 먼 길을 떠나게 할 수 있을까'라는 의문에서 출발하지만, 정원을 여행의 목적지이자 출발점으로 삼아 음식·숙박·역사·예술·음악 체험과 연결한다면 이야기는 달라진다. 정원이 단순한 볼거리가 아니라 지역 전체를 여행하게 만드는 플랫폼이 될 수 있기 때문이다.완도도 이런 관점에서 관광정책을 다시 생각해 볼 필요가 있다. 완도는 섬과 바다라는 다른 지역과는 차별화할 수 있는 천혜의 자연환경을 가졌다. 청산도·보길도·신지도의 해변과 숲, 장보고 대사와 이순신 장군의 역사문화, 해양치유, 전복과 해조류를 비롯한 풍부한 수산자원 등 관광자원이 결코 부족하지 않다. 문제는 이들 자원이 각각의 독립된 관광지로만 존재할 뿐, 하나의 긴밀한 여행 이야기로 연결되지 못하고 있다는 점이다.정원문화는 그 강력한 연결고리가 될 수 있다. 특히 남도 3대 별서정원 중 하나인 보길도 세연정은 대표적인 사례다. 고산 윤선도가 자연 속에 조성한 정원과 누정은 단순한 문화유적이 아니라, 자연을 바라보고 즐겼던 선조들의 정원철학이 집약된 공간이다. 세연정·동천석실·곡수당 등 보길도의 문화유산을 주변 숲과 계곡, 바다와 연결한다면 단순한 역사 답사를 넘어 고유한 '섬 정원문화 여행'으로 발전시킬 수 있다.청산도 역시 마찬가지다. 슬로시티 청산도의 돌담길·구들장논·마을 풍경과 들녘, 바다가 어우러진 경관은 인위적으로 조성한 정원과는 다른 차원의 '생활정원'이다. 주민들이 오랜 세월 가꾸어 온 농경경관과 자연환경 자체를 정원으로 바라보는 인식과 관점의 전환이 필요하다.특히 국립완도난대수목원을 정원문화 관광의 핵심 거점으로 적극 활용해야 한다. 기존 완도수목원의 생태적 가치를 인정받아 국립으로 승격되고 조성이 추진되고 있는 만큼, 단순한 산림시설로만 바라보아서는 안 된다. 수목원은 2030년 준공, 2031년 개원을 목표로 완도의 난대림과 식물자원을 대표하는 국가적 관광거점으로 육성한다는 구상이다. 수목원이 조성되면 보길도 세연정의 전통정원, 청산도의 생활경관, 난대림과 산림문화, 해양치유를 하나의 관광 네트워크로 매끄럽게 연결할 수 있다. 난대림이라는 완도만의 독보적인 생태적 특성을 활용해 '난대림 정원문화'라는 새로운 테마를 구축하고, 수목원을 출발점으로 숲길 걷기·식물 해설·정원 체험·치유 프로그램을 완도읍과 섬 관광으로 확장한다면, 수목원 관람객을 지역 전체의 체류 관광객으로 전환하는 확실한 효과를 기대할 수 있다.정원과 음식의 결합도 중요하다. 정원을 거닐고 난 뒤 완도의 청정 식재료로 만든 '정원밥상', 정원에서 즐기는 해조류 차와 음료, 섬 특산물을 활용한 디저트 등은 관광객의 체류시간과 소비를 늘릴 수 있는 훌륭한 상품이 된다.정원카페도 적극적으로 육성할 필요가 있다. 정원을 보기 위해 카페에 가는 것이 아니라, 카페를 찾았다가 정원을 함께 경험하게 만드는 역발상이다. 정원은 단기간에 완성되는 시설이 아닌 만큼 카페·숙박·체험시설과 결합해 운영 기반을 확보하면서, 시간이 지날수록 공간의 가치가 높아지는 구조를 만들어야 한다.숙박과 연계하면 효과는 더욱 극대화된다. 스쳐 가는 관광에서 벗어나 '정원에서 하루 머무는 여행'을 만들어야 한다. 정원 해설·식물 심기와 분갈이·숲길 걷기·차 만들기·지역음식 체험 등을 결합한 1박 2일 또는 2박 3일 체류형 프로그램을 개발하고, 기업 워크숍이나 소규모 모임까지 유치한다면 개인 관광에서 단체·기업 관광으로 영역을 획기적으로 확대할 수 있다.무엇보다 공간에 '사람들의 이야기'를 담아야 한다. 좋은 정원에는 오랜 시간 정성스럽게 수목과 화초들을 가꾼 사람의 철학과 삶이 배어 있다. 지역의 정원과 숲을 가꾸는 주민·정원 전문가들의 이야기를 감동적인 관광콘텐츠로 발굴해, 관광객이 '누가, 왜, 어떻게 이 공간을 만들어 왔는가'를 알게 된다면 완도 관광의 깊이는 차원이 달라질 것이다.나아가 정원을 미술·음악과 연계한 종합 문화예술 공간으로도 확장할 수 있다. 완도의 자연을 소재로 한 수묵화 전시·야외 음악회·국악 공연·시 낭송·사진전·분재전·수석전 등을 결합하면, 정원 하나가 음식과 숙박, 역사와 문학, 미술과 음악, 자연과 사람을 엮어주는 거대한 플랫폼이 된다.이를 실현하기 위해서는 민간과 행정의 긴밀한 협력이 필수적이다. 행정은 정원문화 기반 조성과 관광 네트워크 구축, 안내체계와 교통 지원, 교육과 전문인력 양성 및 홍보를 담당한다. 민간은 정원카페·숙박·체험·음식 등 현장에서 실질적인 수익을 창출하는 특색있는 관광상품을 개발하는 방식이 바람직하다. 특히 국립완도난대수목원을 중심축으로 '보길도 세연정–청산도–완도수목원–해양치유–정원카페·숙박–지역음식'을 하나의 벨트로 잇고, 수목원을 독립된 관광지가 아닌 기존 자원들을 연결하는 '관광 허브'로 적극 활용해야 한다.이승창 자유기고가