주차로봇 보급 확대에 필요한 것

글쓴이는 한국교통연구원 연구위원입니다.

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도시에서 토지와 건축물은 희소하고 비싼 자원이다. 특히 인구와 경제활동이 집중된 대도시는 한정된 공간을 얼마나 효율적으로 활용하느냐에 따라 도시 경쟁력이 결정된다. 주차장은 주차면뿐 아니라 차량의 진입과 회전, 운전자의 승하차와 이동을 위해 상당한 면적이 필요하다.주차로봇은 이러한 공간 이용 방식을 근본적으로 바꿀 수 있는 기술이다. 주차로봇은 운전자를 대신해 차량을 지정된 장소로 이동시키는 자율주행 로봇이다. 운전자가 직접 주차할 필요가 없어 주차 구획의 배치를 조밀하게 조정하고 차량 통행 공간을 줄일 수 있다. 실제 주차로봇의 도입 효과는 주차장의 구조와 운영 조건에 따라 다르지만, 기존 구조물을 철거하거나 확장하지 않고도 공간 활용도를 높일 수 있다는 점에서 주목할 만하다.주차로봇 도입을 결정하기 위해서는 경제적 합리성이 전제되어야 한다. 주차로봇 시스템을 설치하기 위해서는 초기 투자비가 필요하며, 운영 과정에서도 앱(App) 사용료, 전력비, 안전점검 등 유지관리비가 발생한다. 따라서 기술의 완성만으로는 보급 확대를 기대하기 어렵다.주차로봇 도입으로 발생하는 경제적 편익을 실제 수익으로 전환하고, 이를 통해 설치 및 운영비용을 회수할 수 있는 구조를 마련해야 한다. 이를 위해 주차 수요의 특성에 따라 두 가지 사업 모델을 고려할 필요가 있다.첫째, 주차 수요가 높은 지역에서 주차면수를 확대하여 수익을 창출하는 방식이다. 도심 상업지역이나 대형 업무시설, 병원 등에서는 주차면 부족으로 이용자가 불편을 겪고 있다. 이런 곳에 주차로봇을 도입하면 동일한 면적에서 더 많은 차량을 수용할 수 있다.증가한 주차면에서 발생하는 추가 수입과 로봇 주차 대행 서비스에 대한 합리적인 요금을 통해 투자비와 운영비를 충당할 수 있는지 검토가 필요하다. 건물주는 주차장 확장공사 없이 주차면수를 높이고, 이용자는 빈 공간을 찾아 배회하거나 대기하는 불편에서 벗어날 수 있다.둘째, 주차 수요가 비교적 안정적인 지역에서 기존 주차면수를 유지하면서 여유 공간을 다른 용도로 전환하는 방식이다. 주차로봇 도입으로 주차구획과 통로를 효율적으로 재배치하면 동일한 주차대수를 확보하면서 일부 면적을 다른 목적으로 사용할 가능성이 생긴다.확보된 공간은 건물의 입지와 구조물 조건에 따라 도심형 물류시설, 공유창고, 근린생활시설, 주민편의시설 등으로 활용할 수 있다. 이를 통해 발생하는 임대수익이나 사업수익을 주차로봇 설치 및 운영비용으로 충당하는 것이다. 이 방안은 단순한 주차장 수익 증대에 그치지 않는다.기존 주차장이 차량 보관이라는 단일 기능에서 벗어나 물류, 상업, 생활편의 등 복합적인 도시 기능을 수행할 수 있다. 추가로 건물을 신축하지 않고도 도시 기능에 필요한 서비스를 공급할 수 있어서 도시 전체로 보면 기존 건축물의 공간 이용 효율을 높이고 토지 이용의 다양화를 통해 도시 경쟁력을 높인다.대중교통 접근성이 우수한 지역에는 주차면수를 늘리는 방안보다 기존 주차면수를 유지하면서 유휴공간을 다른 용도로 전환하는 편이 지속가능한 도시를 지향하고 도시공간의 효율화 측면에서 더 바람직할 수 있다. 주차로봇의 가치를 주차용량 확대에만 한정해서는 안 되는 이유가 여기에 있다.이러한 사업 모델이 확산되기 위해서는 제도적 뒷받침이 필요하다. 현행 <주차장법>은 부설주차장의 용도변경을 원칙적으로 제한하며, 법정 설치기준을 초과하는 부분 등 일정한 경우에만 예외를 인정한다.주차로봇을 통해 법정 주차대수를 유지하면서 추가 공간을 확보하더라도 해당 공간을 다른 용도로 활용하려면 주차장 관련 규정뿐 아니라 건축물 용도변경, 소방, 피난, 환기 등의 기준을 충족해야 한다.정부는 올해 7월 주차로봇의 설치와 안전에 관한 기준을 정비하여 기술 도입의 제도적 기반을 확충했다. 이제는 한 걸음 더 나아가 주차로봇으로 확보된 여유 공간을 합법적으로 다른 용도로 전환하고, 그 경제적 편익을 투자비 회수에 활용할 수 있도록 지원하는 제도를 마련해야 한다.이를 위해서는 주차로봇 설치 전후의 주차대수와 공간 전환 면적을 객관적으로 검증할 수 있어야 한다. 법정 주차대수와 실제 최대 주차수요를 동시에 충족하는 경우 여유 공간의 용도 변경을 허용하도록 한다.또한 주차장 구획 변경과 건축물 용도 변경, 소방안전 심사 등을 연계하여 통합 인허가 절차를 도입할 필요가 있다. 기존 건물의 구조와 지방자치단체별 여건을 고려하여 허용가능한 전환 용도를 구체화하고, 건물의 입지와 기능별 수요에 따라 건물주와 주차장 운영자의 주차로봇 도입을 유도할 수 있어야 한다.주차로봇 도입을 활성화하기 위해서는 금융조달체계 마련이 중요하다. 주차로봇 설치비를 늘어난 주차 수입이나 공간 전환으로 발생한 수익을 담보로 초기 투자비를 조달할 수 있도록 금융 상품을 마련할 필요가 있다. 이를 통해 경제적 합리성에 기초하여 초기 투자 부담을 줄이고 운영비용 충당이 가능하며 건축물과 주차장의 자산 가치를 높이는 등 시장 원리에 입각하여 주차로봇 도입이 가능하도록 한다.주차로봇 도입은 주차 서비스의 질적 향상이라는 또 다른 편익을 가져온다. 그동안 호텔이나 백화점에서 제공되던 주차 대행 서비스를 일반 업무시설과 공동주택, 공공주차장으로 확대할 수 있다. 주차로봇은 빈 주차면을 찾아 배회하거나 좁은 주차구획에서 승하차하는 불편을 줄일 수 있다. 주차로봇이 도입된 주차장에서는 교통약자를 포함한 모든 운전자의 주차 편의를 개선한다.주차로봇의 보급을 결정하는 핵심은 기술과 함께 경제적 수용성에 있다. 주차 수요가 많은 곳에서는 주차면수를 늘려 수익을 창출하고, 주차 수요가 안정적인 곳에서는 여유 공간을 다른 용도로 전환하여 새로운 가치를 만들어야 한다. 두 방식 모두 주차로봇에 대한 투자비를 회수하면서 도시 공간의 이용 효율을 높이는 선순환 구조를 형성할 수 있다.