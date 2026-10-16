30년 이어온 강경젓갈축제, 나도 한번 가볼까?

큰사진보기 ▲“강경젓갈 맛나요” 15일 충남 논산시 강경포구에서 열린 제30회 강경젓갈축제 젓갈판매장에서 한 상인이 새우젓을 용기에 담으며 관람객에게 환한 웃음을 건네고 있다. 젓갈을 사고파는 손길 사이로 상인과 손님의 넉넉한 인심이 오가며 축제장에 정겨움을 더했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 오후 충남 논산시 강경포구 주무대에서 나경필 강경젓갈축제추진위원장이 제30회 강경젓갈축제 개막을 선언하고 있다. 무대 앞 객석에는 시민과 관광객들이 자리를 가득 메웠다. 이날 개막식에는 백성현 논산시장과 이건창 논산시의회 의장 및 시의원, 기호엽·김종욱 충남도의원, 임장식 대한노인회 논산시지회장, 이승환 논산경찰서장, 이혜경 논산계룡교육지원청 교육장 등 각급 기관·단체장이 참석해 축제 30주년을 축하했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲15일 충남 논산시 강경포구에서 열린 제30회 강경젓갈축제 개막식에서 제16회 논산시민대상 사회봉사 부문을 수상한 한순이 행복한 동행 회장이 백성현 논산시장과 딸, 손주들의 축하를 받으며 기념사진을 찍고 있다. 오랜 세월 이웃을 위해 베풀어 온 한 회장의 나눔이 가족들의 축하 속에 더욱 빛났다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 오후 충남 논산시 강경포구에서 열린 제30회 강경젓갈축제 개막식에서 백성현 논산시장이 환영사를 하고 있다. 백 시장은 강경젓갈에 담긴 조상들의 지혜와 발효 음식의 우수성을 소개하며 시민과 관광객들에게 논산의 대표 농산물 브랜드인 ‘육군병장’도 알렸다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 오후 충남 논산시 강경포구에서 열린 제30회 강경젓갈축제 개막식에서 이건창 논산시의회 의장이 축사를 하고 있다. 이 의장은 강경젓갈의 명성을 지켜온 상인들의 정성과 노고에 감사의 뜻을 전하며, 시민과 관광객들에게 강경의 맛과 역사·문화를 함께 즐겨달라고 당부했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 오후 충남 논산시 강경포구에서 열린 제30회 강경젓갈축제 개막식에서 황명선 국회의원이 축사를 하고 있다. 황 의원은 이날 광주 상무대에서 열린 국회 국방위원회 현장 국정감사를 마친 뒤 강경을 찾아 축제 관계자들의 노고에 감사의 뜻을 전하고 시민과 관광객들에게 인사를 건넸다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 오후 충남 논산시 강경포구에서 열린 제30회 강경젓갈축제 개막식에서 주요 내빈들이 새마을부녀회원들의 도움을 받아 강경젓갈을 넣은 김치를 버무리고 있다. 앞치마를 두르고 김치 담그기에 나선 참석자들은 새마을부녀회원들의 설명을 들으며 직접 양념을 버무렸다. 왼쪽부터 최호경 상월고구마축제추진위원장, 황명선 국회의원, 임장식 대한노인회 논산시지회장, 백성현 논산시장, 이건창 논산시의회 의장, 나경필 강경젓갈축제추진위원장. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 오후 충남 논산시 강경포구에서 열린 제30회 강경젓갈축제 개막식에서 손국현 논산청년스마트팜협의체 회장과 이나경 건양대학교 학군단(ROTC) 학생이 2027 논산세계딸기산업엑스포의 성공 개최와 국방산업 육성을 위한 범시민 결의문을 낭독하고 있다. 농업과 국방 분야의 미래를 이끌어갈 두 청년이 시민을 대표해 결의문을 읽으며 논산 발전에 힘을 보탰다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 오후 충남 논산시 강경포구에서 열린 제30회 강경젓갈축제 개막식에서 주요 내빈과 시민·관광객들이 ‘논산시민의 힘으로 정책 실현’ 등의 구호가 적힌 피켓을 들고 기념촬영을 하고 있다. 참석자들은 2027 논산세계딸기산업엑스포의 성공 개최와 한국국방연구원의 논산 이전을 염원하며 한목소리로 구호를 외쳤다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 오후 충남 논산시 강경포구에서 열린 제30회 강경젓갈축제 개막식에 앞서 논산시립합창단이 식전공연을 펼치고 있다. 단원들은 아름다운 화음과 세련된 무대매너로 수준 높은 공연을 선보였으며, 객석을 가득 메운 시민과 관광객들은 뜨거운 박수갈채로 화답했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 밤 충남 논산시 강경포구에서 열린 제30회 강경젓갈축제 개막 축하공연을 보기 위해 주무대 앞을 가득 메운 시민과 관광객들이 공연을 즐기고 있다. 무대에서 흘러나오는 흥겨운 노래에 박수를 보내며 가을밤의 축제 분위기를 만끽하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲“강경포구 밤하늘 수놓은 축하 불꽃” 15일 밤 충남 논산시 강경읍 옥녀봉에서 내려다본 제30회 강경젓갈축제장 위로 형형색색의 불꽃이 솟아오르고 있다. 환하게 불을 밝힌 축제장과 밤하늘을 수놓은 불꽃이 어우러져 강경포구의 가을밤을 한 폭의 그림처럼 장식하고 있다. 뒷쪽으로 금강을 가로지르는 황산대교가 보인다. (사진제공 논산시) ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

15일 오후 충남 논산시 강경읍 금강둔치 강경포구. 해가 지고 어둠이 내려앉자 무대에 조명이 켜지고 흥겨운 노랫소리가 울려 퍼졌다. 젓갈판매장에서는 상인과 관광객이 젓갈을 맛보고 가격을 흥정하며 정겨운 대화를 나눴다. 가을밤 강경포구는 축제를 즐기러 나온 시민과 관광객들로 활기를 띠었다.올해로 30회를 맞은 강경젓갈축제 개막식이 이날 오후 6시 강경포구 주무대에서 열렸다. 시민대상 시상식과 김치 담그기 행사, 범시민 결의대회, 축하공연에 이어 불꽃놀이까지 펼쳐지며 축제 분위기를 한껏 끌어올렸다.개막식은 나경필 강경젓갈축제추진위원장의 개막인사와 선언으로 시작됐다.나 위원장은 "강경젓갈축제를 찾아주신 시민과 관광객 여러분을 진심으로 환영한다"며 "강경젓갈과 상월고구마의 달고 짭조름한 맛을 즐길 수 있도록 다양한 먹거리와 체험행사를 준비했다. 가족과 친구, 연인들이 함께 즐기며 소중한 추억을 만들길 바란다"고 말했다.이어 나 위원장이 개막을 선언하자 참석자들은 박수로 화답했다.이날 개막식에서는 지역사회를 위해 오랫동안 봉사해 온 시민을 격려하는 시상식도 마련됐다.제16회 논산시민대상 사회봉사 부문 수상의 영예는 한순이 '행복한 동행' 회장에게 돌아갔다.한 회장은 2019년부터 봉사단체 행복한 동행을 이끌며 논산 오거리공원에서 매주 무료급식 봉사를 이어오고 있다. 장애인과 어르신 등 도움이 필요한 이웃을 위한 나눔 활동에도 앞장서 왔다. 한 회장은 수상 소감에서 "앞으로도 시민을 위해 더 많이 봉사하는 삶을 살아가겠다"고 말했다.백성현 논산시장은 환영사에서 강경젓갈의 전통과 우수성을 강조했다. 백 시장은 "강경젓갈은 200년 전통의 숙성 비법과 천일염을 이용한 발효 과정을 거쳐 만들어진 논산의 대표 특산물"이라며 "올해는 강경젓갈과 상월고구마가 만나 더욱 특별한 맛과 즐거움을 선사하게 됐다"고 말했다.이어 "강경은 젓갈뿐 아니라 근대역사문화거리 등 볼거리가 풍부한 곳"이라며 "깊어가는 가을, 강경에서 맛있는 음식도 즐기고 오래도록 기억에 남을 추억을 만들어 가시길 바란다"고 덧붙였다.이건창 논산시의회 의장은 강경젓갈축제가 30년 동안 이어져 온 바탕에는 상인과 소비자의 믿음이 있다고 강조했다. 이 의장은 "강경젓갈에는 정성과 믿음, 그리고 기다림이 담겨 있다"며 "상인과 고객이 서로를 믿고 신뢰하며 쌓아온 시간이 모여 오늘의 30년 축제를 만들었다"고 말했다. 이어 "강경젓갈의 맛을 즐기고 근대역사문화거리도 둘러보면서 강경에서 좋은 추억을 남기시길 바란다"고 했다.황명선 국회의원은 이날 광주에서 열린 국회 국방위원회의 현장 국정감사를 마치고 강경으로 달려와 개막식에 참석했다.황 의원은 "축제장을 둘러보니 먹거리와 볼거리, 체험행사가 다양하게 준비돼 있었다"며 "해마다 축제가 더욱 풍성해지고 정감 있는 행사로 발전하고 있다"고 말했다. 이어 "논산시와 시의회에서 건의한 내년도 국비 사업들을 하나하나 꼼꼼히 살펴 논산 발전에 필요한 예산이 확보될 수 있도록 힘을 모으겠다"고 밝혔다.영상 축사도 이어졌다. 박수현 충남지사는 축제를 준비한 관계자들의 노고를 격려하며 성공적인 마무리를 기원했다. 논산시의 자매도시인 일본 시즈오카현 고텐바시의 카츠마타 마사시 시장은 과거 강경젓갈축제에 함께했던 추억을 떠올리며 "모든 분이 행복한 축제가 되길 바란다"고 축하 인사를 전했다.환영사와 축사가 끝난 뒤에는 강경젓갈을 활용한 김치 담그기 행사가 펼쳐졌다.백성현 시장을 비롯한 내빈들은 앞치마를 두르고 직접 김치를 버무리며 강경젓갈의 맛을 알렸다. 강경젓갈과 상월고구마를 함께 내세운 올해 축제의 특징을 관람객들에게 보여주는 자리였다.이어 2027 논산세계딸기산업엑스포의 성공적인 개최와 국방산업 육성을 위한 범시민 결의대회가 열렸다.결의문은 손국현 논산청년스마트팜협의체 회장과 건양대학교 학군단(ROTC) 소속 이나경씨가 낭독했다.참석자들은 딸기산업엑스포의 성공적인 개최와 논산의 국방산업 발전을 위해 시민의 힘을 모으겠다는 뜻을 밝혔다.공식행사가 끝난 뒤에는 축하공연이 펼쳐지며 분위기가 달아올랐다.개막식에 앞서 논산시민합창단이 아름다운 화음으로 가을밤의 정취를 더했다. 이어 가수 나팔박과 배진아, 에녹이 무대에 올라 흥겨운 노래를 선사하며 축제의 열기를 이어갔다.개막식의 마지막은 불꽃놀이가 장식했다.강경포구 밤하늘에 형형색색의 불꽃이 터지자 관람객들은 하늘을 올려다보며 가을밤의 정취를 즐겼다. 금강과 어우러진 불꽃은 축제 첫날의 밤을 화려하게 장식했다.한편 제30회 강경젓갈축제는 18일까지 강경포구 일원에서 이어진다. 글로벌 강경젓갈 김장 페스타와 상월고구마를 활용한 먹거리 체험, 강경 노을 뮤직 콘서트, 노을 EDM 파티 등 다양한 프로그램이 마련된다. 조선 후기 강경의 옛 장터를 재현한 강경포구장터에서도 공연과 체험행사를 즐길 수 있다.