대전시인상에 홍명희 시인… 대전시인작품상은 한린 시인

큰사진보기 ▲제29회 대전시인상을 수상한 홍명희 시인 ⓒ 대전시인협회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전시인작품상을 수상한 한린 ⓒ 대전시인협회 관련사진보기

대전시인협회(회장 김남규)가 '제29회 대전시인상' 수상자로 홍명희 시인을, '제2회 대전시인작품상' 수상자로 한린(본명 한기욱) 시인을 각각 선정했다.홍명희 시인의 수상 시집은 <사다리 위 2차 방정식>이며, 한린 시인의 수상작은 2025년 <대전의 시인들>에 발표한 시 <불면의 로즈버드>다.제29회 대전시인상을 수상한 홍명희 시인의 <사다리 위 2차 방정식>은 아픔을 과장하거나 치장하지 않고 투명한 언어로 직조해 깊은 울림을 전하는 '진정성의 미학'을 잘 보여주었다는 평가를 받았다.대전시인상 선정위원회는 심사평을 통해 "시는 언어의 압축이자 삶의 농축"이라며, "삶의 순간에서 툭 튀어나온 파편을 자신만의 시론으로 훌륭하게 풀어내 수상자로 부족함이 없다"고 밝혔다. 특히 시집에 수록된 60여 편의 작품이 "개인의 내밀한 고백을 넘어, 제대로 발화되지 못한 낮은 삶의 목소리들을 보듬었다"고 평가했다.제2회 대전시인작품상 수상작인 한린 시인의 <불면의 로즈버드>는 '불면'이라는 실존적 고통을 영화적 상징과 결합해 신념의 상실과 기억의 갈망으로 확장한 작품이다.시간적 의미의 '밤'과 먹는 '밤'을 이중적 이미지로 교차시키는 한편, 영화 <시민 케인>에 나오는 '로즈버드'의 상징을 매개로 유년의 순수와 녹아내리는 기억을 서정적으로 재해석해 냈다. 심사위원회는 불면의 신체성과 기억의 심층을 유기적으로 연결해 뛰어난 문학적 가능성을 보여주었다고 평가했다.대전시인상은 대전시인협회가 제정·주관해 매년 대전 지역에서 출판된 작품집 중 심사를 거쳐 시상하는 상으로, 올해 29회째를 맞았다. 지난해 첫발을 뗀 대전시인작품상은 협회가 전년도 발간한 <대전의 시인들> 발표작 중 회원들이 직접 선정한 우수 시에 수여한다.시상식은 '시의 날'인 오는 11월 1일 오후 4시, 대전 서구 소재 중식당 태원에서 열릴 예정이다.한편, 대전시인상을 받은 홍명희 시인은 청주대성여상과 한국방송통신대 국어국문학과를 졸업하고 동 대학원 문예창작콘텐츠학과 석사학위를 받았다. 2016년 <심상문학> 신인상으로 등단해 시집 <나무의 입술이 움직이기 시작했다>, <사다리 위 2차 방정식>을 냈으며, 현재 시낭송 강사 등으로 활동 중이다.대전시인작품상을 받은 한린 시인은 대전대에서 박사학위를 받았으며, 2003년 월간 <시문학> 신인우수작품상으로 등단했다. 시집 <사막의 별처럼> 등을 발표하고 제25회 대전시인상을 수상한 바 있으며, 현재 대전대학교 강의 전담 교수로 재직하면서 시 전문 계간지 <시와경계> 기획위원 등으로 활동하고 있다.