반지하에서 무대로… '우발' 19세 출연자가 쏘아올린 공

큰사진보기 ▲지난 12일 방송된 SBS ‘우리들의 발라드 시즌2’에 출연한 김수아 ⓒ 우리들의 발라드 시즌2 방송 직접 촬영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲청소년 김수아는 청소년쉼터에 들어가 처음으로 새 기타를 살 수 있었다고 말했다. ⓒ 우리들의 발라드 시즌2 유튜브 관련사진보기

큰사진보기 ▲청소년쉼터는 가정 내 갈등이나 학대, 가정 해체, 주거 불안 등으로 가정에서 생활하기 어려운 청소년에게 보호와 상담, 생활 지원 등을 제공하는 청소년복지시설이다. ⓒ 성평등가족부 관련사진보기

큰사진보기 ▲원민경 성평등가족부장관의 SNS 응원 글 ⓒ 원민경 장관 SNS 관련사진보기

큰사진보기 ▲청소년 김수아를 응원하는 경기도미래세대재단과 청소년쉼터 관계자, 친구들의 모습. ⓒ 우리들의 발라드 시즌2 유튜브 관련사진보기

청소년쉼터에서 생활하며 음악인의 꿈을 키워 온 19세 김수아가 방송을 통해 자신의 이야기를 전하면서 청소년쉼터의 역할과 가정 밖 청소년에 대한 사회적 관심이 커지고 있다. 어려운 가정 형편 속에서도 노래를 향한 도전을 이어 온 김수아의 무대는 청소년을 보호하는 데서 나아가 각자의 재능과 가능성을 펼칠 수 있도록 돕는 사회적 지원의 의미도 보여줬다.지난 12일 방송된 SBS <우리들의 발라드 시즌2>에 출연한 김수아는 자우림의 'Over the Rainbow'를 불러 127표를 얻으며 2라운드 진출에 성공했다. 그런데 노래도 노래지만 자신의 삶을 담담하게 들려준 이야기가 사람들의 마음을 움직이고 있다.경기도 청소년 대표로 활동하고 있다는 김수아는 방송에서 아버지와 함께 반지하 주거지를 옮겨 다니며 생활했던 과거를 털어놨다. 경제적 어려움이 심해지면서 주변 어른들의 도움으로 청소년쉼터에 들어갔고 그곳에서 만난 선생님들의 도움을 받아 음악 공부를 시작했다고 설명했다.청소년 김수아는 과거의 어려움을 떠올리며 느꼈던 억울함도 이제는 달라졌다고 말했다. 힘든 환경에서 살아야 하는 현실이 원망스러웠지만 지금은 더 이상 그렇게 생각하지 않는다는 취지였다.김수아의 도전은 개인의 노력만으로 설명하기 어려운 성장의 과정을 보여준다. 주변의 도움으로 안전한 생활 기반을 마련하고 음악을 배울 기회를 얻은 뒤 자신의 목소리로 대중 앞에 서기까지 여러 사람과 기관의 지원이 연결돼 있었기 때문이다.청소년 김수아를 돕는 경기도미래세대재단 주무관들이 붙여줬다는 '경기도 청소년 대표'라는 별칭도 이번 출연을 이해하는 중요한 대목이다. 한 개인의 성공담을 넘어 가정 형편이나 주거 불안 등으로 어려움을 겪는 청소년도 적절한 지원과 기회를 만나면 자신의 역량을 키우고 사회와 소통할 수 있다는 사실을 보여주기 때문이다.방송에서 심사위원들은 김수아가 자신의 이야기를 노래로 표현한 용기와 무대에서 보여준 변화를 격려했다. 노래를 통해 과거의 경험을 나누고 미래를 향한 의지를 드러냈다는 점에서 그의 무대는 청소년의 삶을 바라보는 사회적 시선에도 질문을 던졌다.가정 밖 청소년을 어려움에 처한 보호 대상으로만 바라볼 것이 아니라 각자의 관심과 재능을 지닌 독립적인 인격체로 이해해야 한다는 것이 핵심이다. 보호가 필요한 순간을 지원하는 일과 함께 교육, 문화, 진로 탐색 등 다양한 경험을 제공하는 일도 청소년복지의 중요한 영역이기 때문이다.김수아의 사연이 알려지면서 청소년쉼터가 어떤 시설인지 궁금해 하는 이들도 늘고 있다.청소년쉼터는 가정 내 갈등이나 학대, 가정 해체, 주거 불안 등으로 가정에서 생활하기 어려운 청소년에게 보호와 상담, 생활 지원 등을 제공하는 청소년복지시설이다. 안전한 공간을 제공하는 것은 물론, 청소년이 학업을 이어가고 필요한 지원을 받아 자립을 준비하도록 돕는 역할도 한다.기자가 15일 성평등가족부 누리집에서 현재 운영중인 전국 청소년쉼터를 찾아봤더니 총 139곳이었다. 보호 기간과 기능에 따라 일시쉼터 33곳, 단기쉼터 68곳, 중장기쉼터 38곳으로 구분된다.일시쉼터는 거리에서 생활하거나 위기 상황에 놓인 청소년을 발견해 일시적으로 보호하고 필요한 기관과 연결하는 기능을 한다. 단기쉼터는 일정 기간 생활 공간을 제공하면서 상담과 가정·사회 복귀 등을 지원한다. 중장기쉼터는 가정으로 돌아가기 어렵거나 장기간 보호가 필요한 청소년이 안정적으로 생활하며 학업과 자립을 준비할 수 있도록 돕는다.청소년쉼터는 청소년이 원래 생활하던 가정으로 돌아가는 것만을 유일한 목표로 삼는 시설이 아니다. 청소년의 안전과 상황을 고려해 필요한 보호와 지원을 연결하고 건강하게 성장할 수 있는 기반을 마련하는 것이 핵심이다.김수아의 성장 과정에서 눈여겨볼 부분은 쉼터의 보호와 교육 기회가 연결됐다는 점이다.원민경 성평등가족부 장관은 방송 출연 이후 사회관계망서비스(SNS)를 통해 김수아를 응원했다. 원 장관은 김수아가 청소년쉼터를 통해 오랜 꿈이었던 음악을 향해 첫걸음을 내디딜 수 있었다는 점을 언급하며 음악 공부를 지원한 쉼터와 청소년복지시설협회, 비정부기구(NGO), 기업, 종교단체 등 민간 후원 주체들에게 감사의 뜻을 전했다.이는 청소년 지원이 특정 시설의 노력만으로 이뤄지는 것이 아니라는 점을 보여준다. 청소년이 생활할 공간을 마련하는 일부터 교육과 진로를 위한 기회를 연결하는 일까지 공공기관과 현장 종사자, 민간 후원자들의 협력이 필요하다.특히 음악과 예술 활동은 청소년이 자신의 관심사를 발견하고 표현하는 기회가 될 수 있다. 다만 이런 경험이 일부 청소년에게만 주어지는 특별한 기회에 그치지 않으려면 가정 밖 청소년이 경제적 사정 때문에 교육과 문화 활동에서 배제되지 않도록 지원체계를 꾸준히 마련해야 한다.김수아의 무대가 주목받는 이유도 여기에 있다. 노래를 잘하는 청소년 한 명의 이야기를 넘어 그 재능이 발견되고 성장할 수 있도록 뒷받침한 주변의 역할까지 함께 드러났기 때문이다.김수아의 사례와 함께 살펴볼 기관이 하나 더 있다. 바로 경기도미래세대재단이다. 재단은 경기도의 청소년·청년 정책을 아우르는 공공기관으로 청소년의 성장과 참여를 지원하고 청년기로 이어지는 생애 단계에 맞춰 정책과 자원을 연결하는 역할을 맡고 있다.재단의 청소년사업에는 국제교류, 청소년운영위원회, 청소년 참여주도형 활동, 청소년 관련 기관 간 협력사업 등이 포함돼 있다. 청소년이 다양한 경험을 쌓고 정책과 시설 운영에 자신의 의견을 반영할 수 있도록 기회를 제공하는 사업들이다.재단은 청소년 관련 기관 사이의 협력 기반을 강화하는 사업도 추진하고 있다. 이는 복합적인 어려움을 겪는 청소년을 지원할 때 한 기관이 모든 문제를 해결하기보다 각 기관이 가진 전문성과 자원을 연결하는 것이 중요하다는 점과 맞닿아 있다.김수아의 방송 출연은 청소년쉼터가 단순히 머물 곳을 제공하는 시설이 아니라 청소년이 삶을 다시 설계하고 미래를 준비하도록 돕는 공간이라는 사실을 새삼 환기시켰다.그러나 한 청소년의 도전이 감동적인 이야기로 소개되는 것만으로 가정 밖 청소년이 마주한 현실이 달라지진 않는다. 안정적 주거와 생활 지원은 물론, 학업을 지속할 기회와 진로 탐색, 문화·예술 활동, 자립을 위한 준비가 서로 연결돼야 한다.청소년쉼터에서 만난 주무관들과 선생님들, 그리고 쉼터 친구들의 도움으로 음악을 시작하고 무대에 오른 김수아의 이야기는 한 사람의 가능성이 주변의 지원을 통해 어떻게 확장될 수 있는지 보여준다.이번 방송을 계기로 관심이 높아진 청소년쉼터와 관련 기관의 역할이 일시적인 화제에 머물지 않고 더 많은 청소년이 자신의 꿈을 포기하지 않도록 돕는 지속적인 관심과 지원으로 이어지길 기대해 본다.