상대의 걸음 속도에 맞추니 비로소 보인 것들

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲고운 단풍 빛깔로 손님을 맞이하는 드림파크 야생화단지 입구. 따뜻한 마음을 나누며 가을을 느끼기에 더없이 좋은 길목이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

AD

"다른 것은 그런대로 생활하는데, 신호등 건널 때가 문제예요."

"건너편 신호등이 잘 보이지 않아 불편하시군요."

"나 같은 경우, 발아래 바닥형 LED 신호등을 길게 설치해 놓은 곳이 있으면 안전에 큰 도움이 되죠."

큰사진보기 ▲시각장애인들이 드림파크 모꼬지에서 봉사자들의 도움을 받아 동행하며, 따뜻한 드림파크의 가을 분위기를 느끼고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"여기 나오니 다들 좋죠? 이곳은 드림파크 꽃단지예요. 쓰레기 매립지에 이렇게 아름다운 공원이 있다는 게 참 신기해요. 서로서로 의지하면서 꽃도 보고 향기도 맡고요. 시간 약속 잘 지키시면서 편안하게 걸으세요."

"지금 축제 기간인가요?"

"아니에요. 내일부터 축제가 열린다고 하네요. 오늘은 크게 붐비지 않을 것 같아 날을 잡았지요."

큰사진보기 ▲완만하게 이어지는 장미원 정원과 산책로. 푸른 가을 하늘 아래 너머로 보이는 도심의 고층 빌딩들이 이색적인 풍경을 자아낸다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲길목마다 오색빛깔로 단정하게 꾸며진 국화길, 발걸음 옮기는 곳마다 짙은 가을 향기가 피어오른다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"와, 드림파크라더니 꿈의 정원이네요."

"그러게요. 우리가 버린 쓰레기에서 이렇게 예쁜 꽃들이 피어났네요."

큰사진보기 ▲나와 동행한 분은 가을 풍경 속에서 망원경을 들고 주변을 가만히 둘러보며 가을을 감상하고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"아, 가을꽃들이 정말 좋네요! 국화에선 향기도 그윽하고!"

큰사진보기 ▲오색 국화부터 아늑한 핑크뮬리와 버베나 등등, 다채로운 가을꽃들이 어우러져 물들인 가을날의 화사한 풍경. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲탈춤 조형물과 알록달록한 국화 꽃밭이 반기는 드림파크 포토존에서 가을날의 소중한 추억을 담는다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲가을 나들이를 나온 아이들. 국화 조형물 앞 화단에 도란도란 모여 앉아 웃음꽃을 피우는 모습이 피어난 가을꽃보다 더 예쁘다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

강화지역 시각장애인들의 모꼬지 날이다. 나는 봄에 한 번 봉사 활동을 한 적이 있다. 그때는 남이섬으로 갔다. 지난 15일엔 수도권매립지에 조성된 드림파크로 갔다.시각장애인이라고 해서 앞을 보는 정도가 모두 같은 것은 아니었다. 시력이 거의 없는 분도 있었고, 가까운 사물은 알아볼 수 있는 분도 있었다. 시각장애가 심한 분들은 복지사가 한 분씩 맡아 동행했다.나는 5m 앞의 사람을 알아보기 어려운 분과 함께하기로 했다. 바로 앞의 사물은 구분할 수 있고, 휴대전화 글자를 크게 확대하면 읽을 수도 있다고 했다.이런저런 이야기를 나누며 나는 오늘 내가 할 일이 무엇인지 조금은 알 것 같았다. 단순히 옆에서 길을 안내하는 것만이 아니라, 상대방이 무엇을 불편해하는지 살피고 필요한 도움을 드리는 일이었다.이날 함께한 분은 30여 명이었다. 모처럼 아름다운 꽃구경 나틀이를 한다는 생각에 저마다 얼굴에 설렘이 엿보였다.드디어 목적지에 도착했다. 인솔하는 선생님이 안내를 시작했다.설명을 마치자 한 분이 물었다.드림파크에서는 해마다 가을이면 국화축제가 열린다. 올해도 10월 16일부터 25일까지 축제가 열릴 예정이다. 우리는 축제 하루 전날 찾아온 셈이다. 나와 함께 걷는 분과도 이런저런 이야기를 나누었다.꽃밭에 들어서니 가을꽃들이 넓게 펼쳐져 있었다. 노란 황화코스모스가 무리를 이루고, 분홍빛과 보랏빛 꽃들이 그 사이에서 색을 보탠다. 국화도 가을의 한 자리를 차지하고 있었다. 꽃들이 한데 어우러지니 넓은 땅이 온통 꽃밭으로 바뀐 듯했다.꽃밭 사이로 산책길이 나 있어 꽃을 가까이에서 살펴보며 걸을 수 있었다. 길을 따라 조금씩 자리를 옮길 때마다 꽃의 색과 모양도 달라졌다. 한쪽에 서서 바라보면 꽃밭이 넓게 펼쳐지고, 가까이 다가가면 작은 꽃송이 하나하나가 눈에 들어왔다.그분은 가까이 다가가 꽃을 직접 눈으로 보고, 망원경으로는 넓게 펼쳐진 꽃밭을 바라보며 연신 감탄사를 터뜨렸다.꽃을 바라보는 그분의 얼굴에 즐거움이 묻어났다. 나도 덩달아 기분이 좋아졌다. 쓰레기 매립지였던 곳이 이렇게 아름다운 꽃단지로 바뀌었다는 사실이 새삼 놀라웠다.수도권매립지는 서울과 인천, 경기 지역에서 발생하는 쓰레기를 처리하기 위해 조성된 곳이다. 1992년 쓰레기 매립이 시작된 이래 오랫동안 수도권의 생활폐기물을 받아 왔다. 사람들이 살아가는 데 꼭 필요한 시설이지만, 환경오염과 악취에 대한 걱정도 따라다녔다.드림파크 야생화단지가 자리한 곳 역시 한때 연탄재를 쌓아 두던 넓은 땅이었다. 그곳에 나무를 심고 꽃을 가꾸어 시민들이 찾아와 쉬고 즐길 수 있는 공간으로 만들었다. 2019년부터는 야생화단지를 시민들에게 상시 개방하고 있다.버려지는 것들을 받아 내던 땅에 꽃이 피고, 이제는 사람들이 꽃을 보러 찾아온다. 쓰레기를 처리하는 공간이 자연을 즐기는 휴식 공간으로 바뀐 것이다. 물론 매립지의 환경 관리가 끝난 것은 아니다. 하지만 훼손된 땅을 가꾸어 새로운 쓰임새를 찾아가는 모습은 인상적이었다.우리는 꽃길을 따라 천천히 걸었다. 나는 앞에 길이 꺾이면 알려 주고, 사람이 지나가면 잠시 기다렸다. 그분이 꽃을 더 가까이 보고 싶어 하면 함께 걸음을 멈추었다. 서두를 이유가 없었다. 그분이 꽃을 바라보는 동안 나도 곁에서 꽃을 살펴보았다.걷다 보니 아까 나누었던 신호등 이야기가 다시 떠올랐다. 평소 아무렇지 않게 건너던 길도 누군가에게는 큰 어려움이 될 수 있다. 내가 당연하게 누리는 일상이 다른 사람에게는 그렇지 않을 수도 있다는 것을 새삼 생각했다.오늘 그분은 꽃을 가까이에서 살펴보고 망원경으로 넓은 꽃밭을 바라보며 즐거워했다. 그 모습을 보면서 나 역시 꽃을 보는 기쁨을 함께 누렸다. 누군가에게 길을 안내하러 왔다가 오히려 내가 더 많은 것을 느끼고 돌아가는 것 같았다.꽃은 16일부터 시작되는 축제를 맞아 더 많은 사람을 만날 것이다. 하지만 축제의 북적임이 없어도 꽃은 충분히 아름다웠다. 오늘처럼 천천히 걸으며 꽃을 보고 이야기를 나누는 시간도 좋았다.나의 작은 봉사가 시각장애인에게 즐거움을 드리는 일이 되었다니 기뻤다. 드림파크의 아름다운 풍경을 함께 바라보며 서로의 기쁨을 나눈 하루였다.