"예산 줄어도 주민 삶은 지켜야"… 문미혜가 말하는 의회의 역할

큰사진보기 ▲문미혜계양구의회 의장 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲문의장은 항상 현장에 목소리를들으려고 노력한다고 한다 ⓒ 본인 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

"예산의 총규모보다 중요한 것은 주민에게 필요한 사업에 예산이 제대로 가고 있는지입니다."문미혜 계양구의회 의장은 지난 15일 의장실에서 진행한 인터뷰에서 예산 심사의 기준을 이렇게 설명했다. 주민들을 만나면 도로 개설과 시설물 정비, 문화예술·사회적경제 지원, 어린이집 환경 개선 등 생활과 밀접한 사업의 예산이 줄어 불편하다는 이야기를 자주 듣는다고 했다.계양아라온 관련 사업도 지속적인 재원 확보가 필요한 상황이다. 문 의장은 재정이 어렵더라도 주민 생활과 직결된 사업이 우선순위에서 밀려나서는 안 된다고 강조했다."예산이 줄었다는 사실만 볼 게 아니라, 그 과정에서 주민에게 꼭 필요한 사업이 빠지지는 않았는지 살펴야 합니다. 예산을 심의하는 의회가 주민 생활에 미치는 영향을 꼼꼼하게 따져야 합니다."문 의장이 의장 취임 100일을 보내면서 개선 필요성을 제기한 분야 중 하나는 예산결산특별위원회 운영 방식이다. 구의회 예결위는 예산안이나 추가경정예산안을 심사할 때마다 새롭게 구성되는데, 이런 방식으로는 이전 심사에서 제기한 문제와 사업 추진 상황을 지속적으로 점검하기 어렵다는 것이다."예산 심사는 한 번 검토하고 끝나는 일이 아닙니다. 앞서 지적한 문제가 개선됐는지, 사업이 계획대로 추진되는지 계속 살펴야 합니다. 예결위가 지속적으로 운영돼야 심사의 연속성과 전문성을 유지하는 데 도움이 될 것입니다."지방의회의 독립성도 과제로 꼽았다. 인사권 독립이 이뤄졌지만, 의회가 조직과 인력을 실질적으로 운영하는 데는 여전히 한계가 있다는 것이다.문 의장은 예산 편성과 사업 추진 권한을 가진 집행부를 견제하려면 의회가 독립적으로 의정활동을 수행할 수 있는 제도적 기반이 필요하다고 설명했다."의회는 주민을 대표해 집행부를 견제해야 합니다. 형식적인 독립을 넘어 실질적인 권한과 책임이 뒷받침돼야 합니다."계양구 전체의 예산과 정책을 살피는 의장직을 맡았지만, 지역구 의원으로 (계산2동, 계양1,2,3 동)해결해야 할 생활 현안도 챙겨야 한다. 문 의장 지역구에는 계양구에서 가장 넓은 면적에 도.농 복합으로 계양3기 신도시까지 있다.문 의장은 우선 현안으로 지역의 노후 상가와 지하 주차장 등 주민 안전과 연결된 시설 문제를 언급했다. 오래된 시설은 관리와 정비가 필요하지만, 소유주와 이해관계가 복잡하게 얽혀 있어 해결 방안을 찾기 쉽지 않다고 말했다.특히 91년 지어진 나드리프라자는 지하 공간은 어둡고 구조가 복잡해 이용 환경과 안전 문제를 함께 살펴야 한다. 올초 옥상에서 화재가 발생하기도 했다. 시설의 상태를 확인하는 데서 그치지 않고, 관리 주체와 소유주 등 관련 당사자들의 의견을 모아 재건축 같은 개선 방안을 마련하는 과정도 필요한데 이해 당사자 간 협의가 쉽지 않다는 것이다.지역 상권의 침체와 장기간 활용되지 않는 상업·문화시설 부지도 고민거리다. 과거 지역 주민들의 이용이 많았던 계양 CGV 건물 상업시설과 주변 상권이 활력을 되찾으려면 개별 시설의 문제를 넘어 지역 전체의 활용 방안을 고민 중이라고 했다.문 의장은 이런 현안들이 단기간에 해결되기 어렵더라도 주민들이 겪는 불편을 파악하고 관계 기관과 해결 방안을 논의하는 일이 필요하다고 봤다. 주민 생활과 밀접한 문제일수록 행정이 계획을 세우는 데 그치지 않고 실제 개선으로 이어지는지 확인해야 한다는 것이다.문 의장은 사회복지 현장에서 일한 경험이 의정활동의 바탕이 됐다고 설명했다. 제도가 마련돼 있어도 정작 필요한 주민이 이용하지 못하면 의미가 없다는 점을 현장에서 배웠기 때문이다.그는 구민 건강권 보장과 장애인 일자리 창출·고용 촉진 관련 조례 등을 대표로 발의하며 현장의 문제를 제도로 해결하려고 노력해 왔다고 밝혔다. 그러나 조례가 통과됐다고 곧바로 주민의 삶이 달라지는 것은 아니다."현장에서 필요하다고 느낀 문제가 조례로 만들어졌을 때 보람이 컸습니다. 하지만 조례를 만드는 것과 실제 지원이 이뤄지는 것은 다른 문제입니다. 예산이 따라오지 않으면 주민이 체감하는 변화로 이어지기 어렵습니다."장기요양요원의 처우 개선도 그가 지속적으로 관심을 기울이는 분야다. 2023년 관련 조례를 발의했지만, 현장에서 체감할 만한 지원으로 이어지는 데는 한계가 있다고 했다. 문 의장은 필요한 예산 규모와 지원 방안을 살펴보고, 현장의 의견을 듣기 위한 토론회도 추진할 계획이다."조례를 만들었다는 데 만족해서는 안 됩니다. 실제 사업이 추진되는지, 필요한 예산이 반영되는지까지 살피는 것이 의원의 역할이라고 생각합니다."계양테크노밸리 개발과 교통 인프라 확충이 지역의 미래 성장동력으로 거론되지만, 원도심의 생활환경 개선 역시 미룰 수 없는 과제다.문 의장은 신도심과 원도심을 어느 한쪽을 선택해야 하는 문제로 봐서는 안 된다고 말했다. 계양테크노밸리가 지역의 성장동력이 되도록 하면서도 원도심 주민들이 생활환경 개선과 지역발전의 성과를 함께 체감할 수 있어야 한다는 것이다."신도심이 발전한다고 해서 원도심이 소외돼서는 안 됩니다. 어느 한쪽을 선택할 문제가 아니라 함께 발전할 방법을 찾아야 합니다. 주민 생활에 미치는 영향과 시급성, 사업의 실현 가능성을 따져 우선순위를 정해야 합니다."의회는 개발계획과 기반 시설 확충을 점검하고, 원도심 개선 과제가 뒤로 밀리지 않도록 집행부에 필요한 대책을 요구해야 한다는 의견이다.청년 정책도 일자리만으로 접근해서는 안 된다고 봤다. 청년들이 지역을 떠나는 데는 일자리뿐 아니라 문화·여가시설, 교통, 교육 등 다양한 생활 여건이 영향을 미친다는 것이다."청년들이 지역에 머물려면 일자리만으로는 부족합니다. 일하고 생활하면서 문화를 즐기고 여가를 보낼 수 있는 환경도 필요합니다. 개발사업이 양질의 일자리로 이어지는지, 청년들이 실제로 원하는 정책이 마련되는지 의회가 살펴야 합니다."계양아라온의 행사 운영 변화와 관련해서도 주민 의견을 듣고 충분히 설명하는 과정이 필요하다고 지적했다."사업이나 행사 운영 방식을 바꿀 수는 있습니다. 다만 주민들이 기대했던 것과 달라졌다면 그 이유를 충분히 설명하고 의견을 듣는 과정이 필요합니다. 행정이 계획을 세우는 것과 주민이 그 변화를 받아들이는 것은 다를 수 있기 때문입니다."주민 청원과 주민 조례 발안 등 의견을 정책으로 연결할 제도가 있지만, 주민들이 이를 충분히 알지 못한다는 것이다. 그는 의장실 문턱을 낮추고 주민과 사회단체의 목소리를 직접 듣는 한편, 지난 9월에는 12개 동 주민총회에 참석해 내년도 사업에 관한 주민 의견을 들었다고 밝혔다."주민들이 의견을 내는 데서 끝나서는 안 됩니다. 그 의견이 조례 검토나 예산 심사로 이어지고, 실제 정책에 반영될 수 있도록 살피는 것이 중요합니다."구청 집행부와의 관계에서도 협력과 견제의 원칙을 강조했다. 사업의 필요성과 효과가 분명하면 협력하되, 예산 낭비나 절차상 문제, 주민에게 불이익을 주는 요소가 있다면 분명하게 지적해야 한다는 것이다."협치는 서로 책임을 묻지 않는 관계가 아닙니다. 주민에게 더 나은 결과를 만들기 위해 함께 일하는 것입니다. 협력할 때는 협력하되, 문제가 있다면 구청과의 관계와 상관없이 짚어야 합니다."의회에 대한 주민들의 불신도 가볍게 여기지 않았다. 문 의장은 의회가 어떤 문제를 논의했고 무엇을 바꿨는지 주민들에게 충분히 알리지 못한 점이 있다고 말했다."의회가 어떤 일을 했는지, 그 결과 주민들의 삶이 어떻게 달라졌는지 충분히 보여드리지 못한 부분이 있습니다. 논쟁 자체가 목적이 돼서는 안 됩니다. 의정활동의 과정과 결과에 책임지는 모습으로 신뢰를 얻어야 합니다."문 의장이 임기를 마칠 때 주민들에게서 듣고 싶은 평가도 거창한 구호와는 거리가 있었다.