트럼프 "총살형 생중계 안 해"... 비판 여론에 계획 철회

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 10월 9일 미국 뉴욕주 시러큐스의 ‘더 온센터’에서 열린 선거 유세에 참석하고 있다. REUTERS/Nathan Howard ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 미군 기지 총기 난사범에 대한 총살형을 생중계하지 않을 것이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 15일(현지시각) 소셜미디어 트루스소셜에 "그는 예정대로 총살형에 처해질 것이지만, 이는 생중계되지 않을 것"이라고 적었다.이어 "그렇지만 희생자의 직계 가족은 원할 경우 현장에서 직접 사형 집행을 참관할 수 있다"라며 "그들은 정의가 실현되는 장면을 목격할 자격이 있다"라고 덧붙였다.지난 2009년 미군 소령이었던 니달 말릭 하산은 텍사스주 미군 기지 포트후드에서 총기를 난사해 군인 13명을 살해하고 23명에게 중상을 입혔다. 미국 출신 무슬림인 그는 "군인들이 아프가니스탄에 가서 무슬림들을 죽이는 것을 막으려고 했다"라고 말했다.하산은 2013년 군사법원에서 사형을 선고받았고, 트럼프 대통령은 오는 12월 3일 총살형 집행을 승인했다. 미군이 총살형으로 군인을 처형하는 것은 제2차 세계대전 이후 처음이다.그런데 피트 헤그세스 미국 국방장관은 지난 7일 하산의 총살형을 생중계할 것이라고 밝히면서 논란이 일었다.야당인 민주당은 물론이고 JD 밴스 부통령과 마이크 존스 공화당 하원의장도 총살형이 생중계될 경우 시청하지 않겠다며 반대했다. 미국 가톨릭 주교회 폴 S. 코클리 대주교는 "야만적"이라며 비판했다.<워싱턴포스트>와 ABC방송, 여론조사기관 입소스가 공동으로 진행한 여론조사에서 총살형 집행에는 찬성(53%)이 많았으나, 이를 생중계하는 것에 대해서는 반대하는 의견이 80%로 압도적이었다.다음 달 중간선거를 앞두고 표심에 민감한 트럼프 대통령은 정치권의 초당적인 반대와 여론의 비판에 결국 총살형 생중계 계획을 철회했다.<워싱턴포스트>는 "트럼프 대통령의 이번 결정은 수많은 논란 속에서도 계속 신뢰해 왔던 헤그세스 장관에 대한 중대한 질책을 의미한다"라며 "이는 도덕적 고려보다는 대중의 반발에 따른 결정"이라고 전했다.다만 미국 국방부 대변인 숀 파넬은 "트럼프 대통령은 생중계 계획 취소 여부를 헤그세스 장관과 논의했다"라며 "장관은 대통령의 결정을 지지하며, 두 사람의 의견은 완전히 일치한다"라고 강조했다.트럼프 대통령은 소셜미디어에 "나는 사형 집행을 생중계하는 것이 하산과 같은 테러리스트와 악당을 미국이 어떻게 처리하는지 전 세계가 목격하게 함으로써 강력한 억제 효과가 있을 것으로 봤다"라며 "하지만, 많은 선량하고 선의를 가진 많은 사람이 생중계나 다른 어떤 시각적 매체를 통해 그가 죽는 모습을 보고 싶어 하지 않을 것"이라고 밝혔다.그러면서 민주당의 버락 오바마 행정부에 화살을 돌렸다. 그는 "버락 후세인 오바마 행정부의 연방수사국(FBI)은 하산과 급진적 예멘계 미국인 성직자 안와르 알-올라키 사이의 전자 통신을 감청해 검토한 결과 하산의 이메일이 위협이 되지 않는다고 판단했다"라며 "오바마 행정부의 이런 조치에 대한 평가는 나중에 중대한 정보 실패로 여겨졌다"라고 주장했다.하산과 이메일을 주고받은 알-올라키는 예멘에 본부가 있는 알카에다 아라비아반도지부(AQAP)의 최고지도자로 2011년 예멘에서 중앙정보국(CIA)의 드론 공격에 사살됐다.