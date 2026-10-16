청자 운반길부터 이순신의 선유도까지, 군산의 재발견

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"문정현 강사님의 강의를 언젠가 기회 되면 꼭 들어보리라 기다리고 있었고요. 어찌나 생동감 있게 군산의 길 이야기를 풀어주시는지 홀린 듯이 빠져들었습니다. 편안히 앉은 자리에서 '길 위에서 군산을 읽다'를 들었습니다. 강사님의 해박한 지식과 숨길 수 없는 열정 그리고 내가 살고 있는 곳에 대한 뜨거운 애정이 고스란히 전해져 왔던 시간이었습니다."(전재복 님)

"문정현 대표님의 강연 덕분으로 길은 단순히 지나가는 공간이 아니라, 시간과 기억이 켜켜이 쌓인 한 권의 역사 책임을 깨닫고 소중함이 깃드는 시간이었습니다. '길 위에서 군산을 읽다'라는 주제는 익숙하게 걸어온 군산의 길과 골목, 섬잇길 그곳에 스며든 사람들의 삶과 역사를 새로운 시선으로 바라보게 하였습니다."(구근완 님)

가을엔 유독 길이 잘 보이고 저절로 걷고 싶은 마음이 일렁인다. 풍성한 결실을 가져오기도 하지만 동시에 비워냄을 드러내는 계절이기에 보이지 않던 길이 비로소 보이기 때문이리라. 가벼운 산책부터 먼 거리의 여행에 이르기까지 가을에 길을 따라가는 일상은 더없이 행복하다. 특히 그 길이 내가 살고 있는 곳이라면 더욱더 의미 있는 여행으로 다가온다."앉은 자리에서 군산의 옛 길과 근대길, 그리고 지금의 길에서 터무늬를 찾아가는 여정을 함께 나눠봐요"라며 '길 위에서 군산을 읽다' 라는 제목으로 군산의 이야기를 들려준 강연이 있었다.(군산인문학당 2026.10.14.) 강사는 문정현 대표(아리울 역사문화대표)다.그녀는 학창시절 고향을 떠났다가 귀향한 지 20여 년이 되었다. 그녀의 고향마을 이름은 '월하리', 달빛 아래 물드는 마을로 돌아와서 군산을 다시 바라보니, '군산은 바로 나다'라는 마음이 생겼다고 한다. 그 뒤 군산의 옛 문헌과 역사자료를 꾸준히 공부했고 지금은 군산지역사의 전문가 대열에서 활동한다. 군산대학교를 비롯하여 그녀를 불러주는 곳은 어디라도 간다. 군산 지역사이야기로 강의한 지도 벌써 10년이 되었다군산인문학당에서는 지역의 명사들을 모시고 인문학강연을 여는데, 이번에는 '군산 톺아보기'라는 주제로서 문정현 대표를 초대했다. 군산 하면 '바다의 도시'이자 일제강점기의 특징이 많이 남아있는 대표적인 근대역사도시다. 그런데 문 대표는 이 두 특징을 조합하여 진짜 군산의 모습, 길 위에 있는 군산의 매력을 들려주었다."길 하면 어떤 길이 있을까요" 라는 강사의 질문에 "인생길, 바닷길, 골목길, 오솔길, 둘레길, 꽃길..." 등 청중들은 다양한 길을 말하며 화답했다. "자연은 길을 있게 했고, 사람은 길을 잇게 했지요. 군산에는 어떤 길들이 있었는지, 근대 이전부터의 옛 길을 알아보고 우리 군산이 얼마나 매력적인 길을 가졌는지 알아갔으면 좋겠다"고 말했다.특히 지금의 고군산군도를 설명하면서 '길의 인문학 매트릭스'라는 제목으로 바다와 평생 살아 온 군산 길을 설명하는 시간은 매우 흥미로웠다. 강연의 내용을 요약하면 다음과 같다.(강연자료집 참고)첫 번째 길은 세계와 통했던 '사신 외교길'. 1123년(고려 인종1년) 송나라 사절단이 고려를 방문하기 위해 가장 먼저 닻을 내린 곳이 고군산군도였는데 그때부터 단순한 기항지가 아닌 국제외교무대였다.두 번째 길은 보물이 잠든 길 '청자운반길'. 새만금방조제공사로 인해 군산 십이동파도(2003)와 군산 야미도(2007)에서 발견된 고려청자 보물선 뱃길이었다.세 번째 길은 국가 경제의 대동맥, '조운선길'. 호남평야의 풍부한 물산이 한양과 개경으로 올라가는 길목으로 고군산군도는 나라의 생존을 위한 물류의 심장이었다.네 번째 길은 바다를 지키는 방패였던 '수군과 봉화길'. 고군산군도의 대장도와 방축도에 있는 봉수대를 통하여 수군의 주둔지였음을 알 수 있었다. 특히 이순신 장군이 명량해전 승리 직후 선유도에서 10여 일간 머물며 재정비했다는 말이 난중일기 속에 남아있다.다섯 번째 길은 절망에서 핀 꽃, '유배길'. 조선조 정치적 당쟁에 연루되어 패배한 양반과 왕족들의 귀양지로 선택되어 유배된 곳이 고군산군도였다. 지금 선유도의 망주봉은 유배된 옛 선비가 임금을 그리워해서 생겨났다는 설화가 있다.고군산군도의 길 이야기에 이어 군산 개항(1899년) 이후에 근대시대 군산이 조계지로 형성되어 이름 붙여진 도로와 골목길에 대한 이야기도 이어졌다. 현재 군산 내항과 근대역사 거리를 중심으로 일제강점기 때 불려진 길의 이름을 듣고 일본인 거주지와 조선인 거주지가 길에 따라 구분되었음을 배웠다. 마치 타임머신을 타고 100여 년 전 일제강점기로 돌아가 우리 민족의 역사의 아픔을 함께하는 듯한 감정이 일었다.일제가 물러간 자리에 한국전쟁 후 또다시 미군의 주둔지로서 이어져 온 군산의 길. 미군부대를 둘러싼 그 넓은 땅과 길이 자기 이름을 갖지 못하고 살아가고 있는 곳이 바로 군산이다. 최근에는 군산 옥서면 하제의 땅에 서 있는 600년 당산나무 팽나무에 이르는 길까지 막으려는 억압이 시민들을 옥죈다. 어디 그뿐이랴. 군산의 하나 남은 갯벌 '수라'를 비행장으로 만들려는 수작이 가관이다. 군산 시민이 모두 나서서 군산의 길을 제멋대로 바꾸고 막으려는 자들을 몰아내야 하는 것은 지극히 우리가 해야 할 일이다. 강연을 함께한 청중들의 반응이다.이에 문정현 강사는 "은유와 상징이 가득한 군산의 길을 걸으며 낯설게 보고 궁금증을 가져야 한다. 정말 많은 군산시민들이 군산의 역사와 문화를 공부하고 알았으면 좋겠다"라고 말했다.길은 길로 이어지고 사람은 사람으로 이어져서 세상이 둥글게 돌아간다. 옛 길을 아는 것은 지금 우리가 서 있는 길의 근간이며 옛 사람을 바라본다는 것은 지금의 나의 존재를 알게 되는 일이다.아름다운 가을이다. 여행하기 더없이 사랑스러운 가을이다. 한국사의 축소판이자 지름길이라고 말하는 군산. 군산의 시목인 은행나무가 제 몸을 비워내고, 군산의 시조인 갈매기가 멀리 날며 세상을 보는 가을날의 철학을 배우기 위해 우리 한번 군산 여행길로 떠나볼까요.