[주장] 정치인과 도지사의 말은 달라야

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덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스춘추에도 실립니다.

추미애 경기도지사가 또다시 설화에 휩싸였다. 이번에는 "소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다", "1조 1000억 잡아 먹어"라는 발언이 화근이 됐다. 국가직 전환 이후에도 인건비와 사업비 등 대부분의 예산 부담을 지자체가 떠안고 있는 불합리한 재정 구조를 지적하려는 취지였다고 경기도는 해명했다. 하지만 현장의 반응은 차가웠다.양대 노총 소속 소방공무원 노동조합(전국공무원노동조합 소방본부, 한국소방공무원노동조합)은 일제히 반발하고 나섰다. "소방관은 지자체 재정을 갉아먹는 빨대가 아니라 도민의 생명을 지키는 최후의 보루"라는 성명이 잇따랐고, 공식 사과 촉구가 이어졌다. 현장 소방관들의 헌신을 '재정을 축내는 존재'로 비유한 언어적 경솔함이 소방관들의 자부심에 상처를 입힌 것이다.돌이켜보면, 추미애가 '정치인'이었을 때에는 이러한 언어가 통용됐고, 때로는 강력한 무기가 되기도 했다. 선명한 메시지로 선명한 지지층을 확고히 결집하는 방식, 상대 진영이나 언론의 집중 포화에도 굴하지 않고 마이웨이를 고수하는 모습. 어쩌면 그 타협 없는 강직함이 정치인 추미애를 만들어준 결정적 매력이었을지도 모른다.그러나 지금은 다르다. 정치인의 언어와 광역단체장의 언어는 그 출발점부터 달라야 한다. 도지사의 언어는 결코 특정 진영이나 일부 지지층만을 향해서는 안 된다. 행정의 수장은 편을 가르는 자가 아니라 묶어내는 자이기 때문이다. 자신의 정책적 판단이나 문제의식이 아무리 옳다고 한들, 그것을 거친 비유로 강요하거나 현장의 목소리를 폄훼하는 방식으로 전달해서는 동력을 얻을 수 없다.도지사는, 도정을 책임지는 행정가로서 자신을 향한 쓰라린 비판에도 겸허히 귀를 기울이는 정밀한 포용력이 필요하다. 추 지사에게 묻고 싶다. 만약 그의 정치적 최종 목표가 단지 경기도지사에 머무르는 것이 아니라면, 과연 지금 필요한 것이 '미움받을 용기'일까.지지층만을 바라보는 사이다 발언에 기대어 또 다른 미움을 쌓아가는 것은 단체장으로서도, 더 큰 꿈을 꾸는 정치인으로서도 결코 지혜로운 길이 아니다. 지금 추 지사에게 필요한 것은 더 강한 용기가 아니라, 타인의 아픔을 헤아리는 따뜻한 경청의 언어다.