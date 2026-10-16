대구시의회 경환위, 제3산단 '혁신지원센터' 현장 점검… "노후 산단 도약 거점으로"

큰사진보기 ▲대구시의회 경제환경위원회 의원들이 15일 혁신지원센터 및 복합문화센터를 찾아 운영 현황을 살펴봤다, ⓒ 대구시의회 관련사진보기

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대구시의회 경제환경위원회가 15일 옛 삼영초 부지에 조성된 '혁신지원센터 및 복합문화센터'를 찾아 운영 현황을 점검하고 인근 지원 시설의 건립 상황을 살폈다.이번 방문은 노후한 제3산업단지 재생 사업의 핵심 거점으로 조성된 시설들의 진행 상황을 확인하고 현장의 목소리를 청취하기 위해 마련됐다.센터는 지난 2019년 산업단지 환경개선 정부 합동 공모에 선정돼 총사업비 178억 원(국비 68억, 시비 110억 원)을 투입해 지난해 9월 준공해 지역 기업 입주 공간, 산업안전 컨설팅, 기업 성장 프로그램 등을 지원한다.현재 전체 기업 입주 공간 11개실 중 10개실이 입주를 마쳤으며, 남은 1개실도 선정된 기업이 오는 12월 중 입주할 예정으로 100%의 입주율을 기록할 전망이다.이날 위원들은 대구테크노파크 디지털산단센터장으로부터 운영 현황을 보고받고, 기업과 근로자에게 실질적인 도움이 되는 프로그램 운영을 주문했다.이어 동일 부지 내에 건립 중인 제2임대형 지식산업센터, 스마트주차장, 그린스타트업타운 등의 공사 현장을 점검하며 주요 시설 간 시너지 창출과 차질 없는 준공을 강조했다.박종필 경제환경위원장은 "제조업 중심의 제3산단이 청년 창업과 스타트업 육성 공간으로 변모하는 것은 노후 산단 경쟁력 회복의 모범 사례"라며 "투입된 예산만큼 기업과 근로자가 체감할 수 있는 사업을 충실히 수행해 기업 유치와 양질의 일자리 창출로 이어지도록 만전을 기해달라"고 당부했다.