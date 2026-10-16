김은옥 대구 동구의원 "연꽃축제 관련 개선방안 마련해야"

큰사진보기 ▲김은옥 대구 동구의원. ⓒ 대구동구의회 관련사진보기

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김은옥 대구 동구의회 의원이 안심창조밸리 연꽃마을축제의 경쟁력 강화를 위해 관상용 연꽃의 안정적인 식재와 축제 시기 조정, 연중 관리체계 구축 등 개선방안 마련을 촉구했다.김 의원은 지난 13일 열린 제357회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언을 통해 "안심창조밸리 연꽃마을축제는 안심습지와 금강동 일원의 자연환경을 활용한 동구의 대표 축제"라며 "넓게 펼쳐진 연꽃 경관은 축제의 핵심 콘텐츠"라고 말했다.이어 그는 "연꽃축제의 경쟁력을 높이기 위해서는 연꽃 경관을 안정적으로 유지하고 발전시키기 위한 체계적인 관리가 필요하다"고 강조했다.지난 7월 열린 제9회 축제 당시 연꽃이 대부분 개화하지 않아 방문객들에게 충분한 볼거리를 제공하지 못했다는 것이다.김 의원은 "개화 시기는 기후와 생육환경에 따라 변동될 수 있으나 외부 요인 탓만 할 것이 아니라 축제 시기에 맞춰 적기에 개화할 수 있도록 철저한 사전 준비와 관리 방안을 마련해야 한다"고 강조했다.이를 위한 개선 방안으로 ▲관상용 연꽃 품종별 특성과 생육환경을 고려한 체계적인 식재·관리(식재 규모 축소 방지) ▲최근 개화 시기·기상자료·생육상태 분석에 기반한 합리적인 축제 시기 조정 ▲축제 이후 보식, 품종 교체, 수질 및 재배환경 개선 등을 포함한 연중 관리체계 구축을 제안했다.김 의원은 "지역축제는 단순히 행사를 치르는 데 그치지 않고 고유의 자연자원을 보존·발전시켜 지속 가능한 관광자원으로 활용하는 것이 중요하다"며 "안심창조밸리 연꽃마을축제가 주민과 방문객이 해마다 찾는 동구의 대표 생태·관광축제로 성장할 수 있도록 집행부의 적극적인 노력을 당부한다"고 말했다.