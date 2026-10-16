350년 전 돌절구가 품은 조선 사찰의 경제규모

큰사진보기 ▲문경 궁기리 하천 정비 과정에서 발견된 대형 명문 돌절구둘레 360㎝에 달하는 육중한 체급을 자랑한다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲돌절구 표면에 새겨진 명문'康熙六年 丁未二月 金連進 作臼 石手 金各生(강희 6년 정미 2월 김연진 작구 석수 김각생)'이라는 18자의 한자가 뚜렷하게 남아있다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲통일신라 시대에 창건되어 조선 중후기까지 명맥을 이었던 '궁기리사지(절터)주변 풍경. 명문 돌절구가 시주되었을 것으로 추정되는 사찰의 옛터다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 지방에 산재한 잊힌 비지정 향토유산의 가치를 재발견하고, 흔한 생활 도구였던 '돌절구'가 품고 있는 조선 후기 민중들의 생생한 역사적 특수성을 독자들과 공유하고자 합니다.



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문화에는 보편성과 특수성이 공존한다. 인류의 역사에서 곡식을 빻고 찧는 생활 도구인 절구는 분명 보편적인 유물이다. 하지만 그 표면에 제작 연대와 만든 이의 이름이 뚜렷하게 각인된 '명문(銘文) 돌절구'라면 이야기가 달라진다. 이는 철저한 특수성이다.본론에 앞서 절구라는 물건의 내력을 잠시 짚어보자. 절구는 통나무나 돌, 쇠의 속을 파내어 곡식이나 양념을 찧는 데 쓰는 우리네 삶과 가장 밀착된 전통 도구였다. 쓰인 재질에 따라 나무절구, 돌절구, 쇠절구로 나뉘며 지역의 풍토와 쓰임새에 따라 그 모양새도 제각각이었다.예컨대 남부지방에서는 허리가 잘록한 나무절구를 즐겨 썼고, 화산섬 제주에서는 돌로 만든 확 주위에 곡식이 밖으로 튀지 않도록 큼지막한 함지박을 끼워 넣은 특유의 '남방애'를 썼다. 절구는 단순히 곡식만 빻는 게 아니라 명절날 떡을 치거나, 때론 빨랫감을 찧어 때를 빼는 데도 요긴하게 쓰였다.믹서기가 주방을 점령한 현대에 이르러서는 옛 손맛을 고집하는 식당의 조리 도구나 고풍스러운 정원의 인테리어 소품 정도로 쓰임새가 변했지만, 과거에는 굶주린 배를 채워주던 든든한 살림살이이자 전남·광주 지방에서는 '도구통 각시'라는 여신이 깃들어 있다고 믿었을 만큼 신성한 물건이기도 했다.이렇듯 흔하디흔한 보편적 도구인 절구 중에서도 돌절구는 상부보다 하부를 좁게 깎고 정교하게 다듬어 특유의 안정감을 주는데, 문경 궁기리에서 발견된 돌절구는 이 평범함을 뛰어넘는 놀라운 가치를 품고 있다.이 돌절구는 둘레 360㎝, 깊이 52㎝, 내부 폭 66㎝에 달하는 육중한 체급을 자랑한다. 사실 이 절구가 세상에 처음 모습을 드러낸 것은 30여 년 전이다. 마을 주민들이 하천 정비 과정에서 땅속에 묻힌 것을 파냈지만, 당시만 해도 농촌에서 굴러다니는 흔한 구유나 돌확쯤으로 여겨져 오랜 시간 방치되었다. 그러다 최근 다시 자리를 옮기는 과정에서 표면에 새겨진 글씨가 극적으로 발견되며 그 진가가 드러났다.절구 표면에는 가로세로 20㎝ 크기의 큼지막한 글씨로 총 18자의 한자가 새겨져 있다.'康熙六年 丁未二月 金連進 作臼 石手 金各生' (강희 6년 정미 2월 김연진 작구 석수 김각생)청나라 강희제 6년이자 조선 현종 8년인 1667년 음력 2월, '김연진'이라는 인물이 물주가 되어 전문 석공인 '김각생'에게 의뢰해 이 절구를 만들었다는 뜻이다.개인이 집 마당에서 쓸 요량으로 만든 물건에 이토록 정성 들여 명문을 남겼을 리 만무하다. 이는 명백히 특정 목적을 띠고 기획된 '시주물'의 형태를 띠고 있다.그렇다면 이 거대한 돌확은 어디에 쓰였을까. 해답은 발견 지점 인근에 있다. 불과 1.5㎞ 떨어진 곳에 통일신라 시대에 창건되어 조선 중후기까지 명맥을 이었던 '궁기리사지(절터)'가 자리하고 있다.우리는 흔히 사찰을 스님들이 수행하는 고요한 신앙의 공간으로만 인식하지만, 상공업이 발달하지 않았던 조선시대의 절간은 당당한 '경제 생산 주체'였다. 사찰은 곡물을 가공하고, 두부를 빚으며, 국가에 바칠 종이를 생산하는 거대한 팩토리(Factory)의 역할을 겸했다. 이러한 대량 생산 과정에서 곡물을 빻고 찧는 대형 돌절구는 필수적인 산업 설비였을 것이다.결국 이 명문 돌절구는 재가 불교 신도였을 김연진이 막대한 자비를 들여 석공 김각생을 고용해 절구를 제작하고, 이를 인근 사찰에 시주한 일련의 '경제 행위'를 고스란히 온축하고 있는 타임캡슐이다. 제작 시기와 돈을 댄 주체, 그리고 실제 돌을 다듬은 장인의 이름까지 명확히 드러난 돌절구는 국내에서 이것이 최초이자 유일하다.지방에 산재한 비지정 향토유산은 누군가 그 가치를 알아보고 호명하지 않으면 그저 길가의 흔한 돌덩이로 치부되기 십상이다. 과거의 역사를 아는 방법은 이제 거창한 정치사나 왕조사에만 머물러서는 안 된다. 장삼이사들의 땀방울이 밴 생활 도구 하나에도 당시 민초들의 삶과 경제 시스템이 녹아 있다. 문경 궁기리에서 발견된 이 명문 돌확이 조선 후기 사찰 경제와 지역 민중사를 복원하는 소중한 퍼즐 조각으로 널리 알려져야 하는 이유다.